PERSONLIG ANSVAR: Arbeidsminister Anniken Hauglie krever at hver og en av oss selv skal sjekke at vaskehjelpen er hvit og lovlydig. Foto: Helge Mikalsen

Godt grep mot svart vaskehjelp

leder

Publisert: 03.05.18 05:16

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

MENINGER 2018-05-03T03:17:24Z

Kampen mot svart arbeid er et felles ansvar.

Når vi leier inn hjelp til å vaske hjemme er det lett å tro at alt er på stell så lenge man betaler et registrert selskap og får kvittering for utført jobb. Men så enkelt er det ikke. Det finnes tallrike eksempel på juks og svindel, og selv selskaper som ser velorganiserte ut på overflaten, kan i virkeligheten holde seg med ansatte som har ulovlig lav lønn og lange dager.

Over 40 prosent av dem som kjøper vasketjenester privat, kjøper delvis eller helt svart arbeid, ifølge en rapport fra Forskningssstiftelsen Fafo. Det vil arbeidsminister Anniken Hauglie gjøre noe med, og fra første juli må alle som leier vaskehjelp hjemme først sjekke at vaskehjelpen er registrert i Arbeidstilsynets renholdsregister. Så langt har bare bedrifter måttet gjøre dette. Regjeringen fjerner unntaket, slik at også privatpersoner har ansvar for å leie hvit, lovlig vaskehjelp.

Og selv om dette vil føre til litt ekstraarbeid for hver og en av oss, er det verdt det. – Arbeidere utnyttes på det groveste av kyniske kriminelle. Det kan vi ikke tillate, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie til NRK. Det har hun selvsagt helt rett i.

Endringen vil føre til at det bli forbudt å kjøpe vaskehjelp fra bedrifter som ikke er godkjent av Arbeidstilsynet. Privatpersoner kan selv sjekke dette på tilsynets nettsider. For å komme inn i renholdsregisteret må bedrifter ha lagt frem dokumentasjon på at de ansatte har lovlige lønns- og arbeidsforhold.

Både NHO og LO støtter forslaget. Svart arbeid påfører det norske samfunnet tap i milliardklassen hvert år. Arbeidstakere utnyttes, arbeidsmiljøet blir dårligere, og ikke minst gjør sosial dumping og svart arbeid det vanskeligere for lovlydige, seriøse bedrifter å nå opp i konkurransen om jobbene.

Men det er ikke bare i renholdsbransjen det svindles med moms og skatt og hvor ansatte utnyttes. Lavere organisasjonsgrad, innleie og arbeidsinnvandring har økt problemet med sosial dumping, som er omfattende også i andre bransjer. Når til og med regjeringen og skatteetaten har benyttet svart arbeid , sier det noe om hvor stor oppgaven er.

Denne artikkelen handler om Leder