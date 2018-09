SI NEI: Energidrikker er kanskje kult og smaker søtt og godt, men det er ikke denne energien ungdommen trenger, skriver forfatterne. Foto: Espen Sjølingstad Hoen

Advarer foreldre: – Si nei til koffeinbomber forkledd som brus!

2018-09-27

Energidrikker har ingen ernæringsmessig verdi for barn og unge i vekst. Foreldre, dere må komme på banen og fortelle barna deres at energi bør komme fra vanlig mat.

Publisert: 27.09.18 14:57

THEA MYKLEBUST-HANSEN, ernæringsrådgiver, Opplysningskontoret for Meieriprodukter

MONA BJELLAND, fagsjef ernæring, Opplysningskontoret for Meieriprodukter

Nye tall fra Forbrukerrådet viser at andelen barn og unge som drikker energidrikk øker dramatisk . Økningen er størst i de yngste aldersgruppene, og nær halvparten av barn og unge har opplevd bivirkninger etter å ha drukket energidrikk.

Samtidig kan vi lese i Tidsskriftet for den norske legeforening at norske forskere er bekymret over inntaket av energidrikker.

Barn og unge i vekst har et stort næringsstoffbehov, og trenger både energigivende næringsstoffer, vitaminer og mineraler. Det er spesielt viktig for ungdom med nok kalsium i kostholdet, da dette bidrar til byggingen av skjelettet, og størstedelen av beinmassen bygges i de tidlige tenårene.

Energidrikker er kanskje kult og smaker søtt og godt, men det er ikke denne energien ungdommen trenger.

Energi må man ha, ellers dør man. Paradoksalt nok finnes det energidrikker både med og uten energi i form av kalorier. Likevel blir energidrikkene markedsført som nettopp energidrikker, på grunn av den oppkvikkende effekten fra koffein og andre stimulerende stoffer. Kalorier eller ei, barn og unge må uansett få høre at den beste energien hentes fra et sunt og variert kosthold med næringstette matvarer som grove brødskiver, ost, frukt, grønnsaker, melk, egg, kjøtt og fisk.

Det høres kanskje traust ut, men dette er sunn energi som også bidrar med viktige vitaminer og mineraler som kroppen trenger påfyll av hver eneste dag. Energidrikker gir ikke annet enn tomme kalorier og en forbigående oppkvikkende effekt, i tillegg til risiko for helseskader ved høyt konsum.

Den gode nyheten er at dere foreldre har stor påvirkningskraft. Undersøkelsen fra Forbrukerrådet viser at i alle aldersgrupper er det vanligst å drikke energidrikk hjemme hos seg selv.

Det er viktig å snakke med barna om at mat og drikke ikke bare er nytelsesmidler, men også drivstoff for kroppen. Forklar dem at for lite mat eller ensidig kosthold gjør at de kan føle seg slappe, ukonsentrerte eller tomme for energi. Det hjelper ikke å bøte på et ensidig kosthold med energidrikker.

Så foreldre, fortell barna deres om de viktige kaloriene. Kaloriene som tilfører kroppen både energi og næringsstoffer, og som ikke utgjør noen helserisiko. Kaloriene man finner i matpakken og ikke til blodpris på super’n. Vanlig mat er bra nok.