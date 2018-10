Foto: Roar Hagen / VG

Viktig seier for Trump

Det er en seier for president Donald Trump at USA, Canada og Mexico er blitt enige om en ny frihandelsavtale. Gode handelsavtaler er fordelaktige for alle parter, noe den nye avtalen USMCA er et eksempel på. Ikke minst er det bra at en bitter handelsstrid mellom gode naboer nå kan avsluttes.

Trump drev valgkamp mot NAFTA-avtalen som hittil har regulert handelen mellom de tre land. Han mente det var en elendig avtale for USA , som enten måtte skrotes eller endres fullstendig. Å gå ut av avtalen ville fått svært alvorlige konsekvenser, også for USA. Samtidig var tiden inne for å reformere NAFTA, som ble utformet for 25 år siden i en annen økonomisk virkelighet.

Den amerikanske presidenten overdriver voldsomt når han fremstiller USMCA som fantastisk, mens NAFTA var tidenes dårligste avtale. At avtalen har fått en nytt navn, som det er umulig å uttale, kan ikke skjule det faktum at mye av det gamle NAFTA består. På noen områder blir det innført restriksjoner, på andre områder blir handelen liberalisert, men de viktige næringskjedene mellom landene i Nord-Amerika vil bestå med denne avtalen. Avtalen trer først i kraft hvis de blir godkjent av nasjonalforsamlingene i de tre land.

På noen områder har USAs forhandlere fått inn endringer som gjør at Trump kan si til sine velgere at han innfrir valgløfter, bare en måned før de viktige Kongressvalgene. Det gjelder blant annet i forhold til bilindustrien og landbruket, to næringer som sysselsetter viktige velgergrupper for Trump og det republikanske parti.

Trump mener hans politikk med trusler og straffetoll virker. Han kunne oppnådd mye av det samme uten å forgifte forholdet til tradisjonelle allierte, som når han kalte Canadas statsminister Justin Trudeau for “uærlig og svak”. Nå er Trudeau i Trumps ord plutselig blitt “en god mann som elsker sitt folk”. Trumps proteksjonisme gjør at USAs allierte, også i Europa, forsøker å kompensere ved å øke handelen med andre stormakter.

Handelskriger er ikke lette å vinne, som Trump påstår. USAs handelsunderskudd øker kraftig på hans post. Det samme gjør USAs statsgjeld. Men at presidenten reforhandler handelsavtaler, i stedet for å skrote dem, er et fremskritt. Når en tar bort alle de store ordene er USMCA-avtalen et positivt tegn på en mer fornuftig realisme i Trumps handelspolitikk.