SKANDALE-SERIE: Reality-programmet «Ex on the beach» skaper både overskrifter og strømme-rekorder.

Discovery svarer på kritikken: - Har tro på at seerne selv evner å problematisere det de ser

MENINGER 2018-09-04T09:31:50Z

Det er ikke særlig overraskende at Jarle Haugland i Tro & Medier ønsker å lede folket bort fra fristelse, og det er også forståelig at han – med sitt verdensbilde – gråter over at seere lar seg underholde av «Ex on the Beach».

Publisert: 04.09.18 11:31 Oppdatert: 04.09.18 11:59

HANNE MCBRIDE, Mediesjef, Discovery Networks Norway.

Det Haugland kaller «en slum av fyll, fri sex og intriger» er et av Norges for tiden mest populære underholdningsprogram. Spesielt blant unge seere. Og det som skjer på skjermen er utvilsomt ikke hverdagskost, men det er ikke til å stikke under stol at programmet speiler en ungdomskultur som eksisterer. At denne kulturen opprører, er tydelig – og også forståelig. Men når to av deltakerne får stempel som overgripere, må vi som kanal sette et par skap på plass.

Fakta: På skjermen kan man se at to kvinnelige deltakere gå svært langt i sine seksuelle tilnærmelser mot en av de mannlige deltakerne. Mannen sier nei gjentatte ganger, men kysser og koser litt også. Hendelsen får en avslutning ved at den mannlige deltakeren forlater rommet etter en halvtimes tid, etter å ha akseptert en massasje fra kvinnene.

Produksjonen bryter ikke inn, og seansen blir vist på TV. Vurderingen som ble tatt underveis, var å avvente og se om situasjonen eventuelt eskalerte. Vurderingen om å sende hendelsen på TV, blir tatt etter å ha sett hvordan resten av kvelden og neste dag utspiller seg. Kvinnene beklager sin oppførsel neste morgen. Unnskyldningen blir akseptert, og de tre er fortsatt venner. Seansen problematiseres også av deltakerne i villaen – både samme kveld og også i intervjusituasjon neste dag.

Uten tydelig refleksjon rundt situasjonen fra samtlige som var delaktige, ville det vært vanskelig å vise den på TV. Det er heller ikke uproblematisk å vise den med. Vi har blant annet valgt å ikke publisere klipp av hendelsen i sosiale medier, fordi vi mener hele konteksten og etterspillet hendelsen får, bedre belyser problemstillingen.

Den mannlige deltakeren har selv et reflektert syn på situasjonen. Han sier til oss at han er glad for at seansen ikke er klippet bort fra programmet. Han følte seg aldri truet under innspilling, jentene hadde en spøkefull fremtoning, og han understreker at hendelsen var mellom personer som kjenner hverandre.

Han vil samtidig få med at han også tidligere har opplevd at kvinner ikke tar et nei for et nei, og at han syns det er fint at programmet kan være med å belyse en viktig tematikk. Men å kalle ham et overgrepsoffer, er å frata begrepet sin verdi.

Som kanal tar vi programmets målgruppe på alvor, og har tro på at seerne selv evner å problematisere det de ser på. Det er de siste dagers debatter i sosiale medier og i media foer øvrig forhåpentligvis et bevis på. Og blir en økende bevissthet rundt grenser ett av utfallene av TV-sekvensen, har programmet bidratt til mer enn å underholde.