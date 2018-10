UTSATT FOR RASISME: – Det er ikke første gang jeg har blitt trakassert. Et par ganger på jobb har jeg opplevd at kunder heller vil ha hjelp av «hun lyse i kassen» fremfor meg, skriver Cechell Oftedal. Foto: Privat

Til deg som spyttet meg i ansiktet

Beklager for hva du må ha opplevd i livet, som fikk deg til å si noe så slemt. Beklager hvis du hadde en dårlig kveld, og måtte dra noen ned. Beklager for at du har blitt sviktet, hvis du tror mobbing og rasisme er greit.

CECHELL OFTEDAL, student og gründer av Heart4kids Philippines.

Klokken var 23.50 og det var lørdag. Sammen med noen venner skulle vi ut og danse. Vi skulle feire at livet var så fint, noe det var den kvelden. Vi stod på gjestelisten og skulle frem til dørvakten. Det virket kanskje som at vi sneik i køen, men jeg prøvde å si unnskyld til alle rundt oss flere ganger. Flere var beruset, mange brydde seg ikke, men det gjorde du.

Først vil jeg bare si at du er pen. Det virket som du og dine venner hadde et sykt bra forhold. I tillegg stod det fire gutter rundt deg og flørtet med deg. Det skjønte jeg godt, så fin du var. Jeg så opp på deg og sa sorry for at vi kuttet køen – flere ganger. Du så på meg, pekte og lo. Du sa «Shit hun kan snakke norsk. Få høre flere ord da. Så flink du er som kan snakke norsk!» Deretter spyttet du meg i ansiktet. Det ble stille rundt meg, tross alt kaoset i køen. Jeg følte meg naken mens alle så på meg, og fortsatt stod du der og lo. Denne gang fikk du med deg alle de fine vennene dine.

Det er ikke første gang jeg har blitt trakassert skjønner du. Et par ganger på jobb har jeg opplevd at kunder heller vil ha hjelp av «hun lyse i kassen» fremfor meg, mens jeg smilende sier okay. Det var faktisk en gang en dame kastet vann på meg og skrek at jeg ikke fortjener å være i Norge.

Tro meg, jeg er psykisk sterk etter alt jeg har opplevd i livet, men på lørdag klarte du å knekke meg og knuse det solide hjertet mitt.

Kanskje fordi det du gjorde fikk meg til å føle meg flau blant mine venner? Kanskje fordi jeg begynte å tenke på om jeg snakker gebrokkent enda, etter flere år i Norge og det gjorde meg flau? For første gang på 16 år ville jeg reise tilbake til Filippinene hvor hudfargen min er lik som alle andres. DU gjorde meg usikker.

Jeg synes veldig synd på kjæresten min som måtte komme og hente meg midt på natta. Jeg synes synd på han som måtte trøste meg på kjøkkengulvet mens jeg lå i fosterstilling og grein. Jeg grein i flere timer, frem til jeg endelig sovnet. I det jeg våknet på søndag var du det første jeg tenkte på. Jeg grein i hele dag, det gjorde fysisk vondt.

Jeg la ut en story på instagram om hva som hadde skjedd morgenen etter. Jeg kjente et behov for å bli hørt. Bare fordi jeg smilte til deg med spyttet ditt i ansiktet mitt så betyr ikke det at jeg ikke grein på innsiden. Bare fordi jeg ikke hadde synlig skade så betyr ikke det at jeg ikke lider. Jeg skal og fortjener å bli hørt!

Dersom du kommer over dette innlegget så vil jeg bare si BEKLAGER. Beklager for uansett hva du må ha opplevd i livet som fikk deg til å si noe så slemt. Beklager hvis du hadde en dårlig kveld og måtte dra noen ned. Beklager for at du ikke hadde venner med deg som sa i fra at det du gjorde den kvelden var galt. Beklager for at du har blitt sviktet, hvis du tror mobbing og rasisme er greit. DET ER ALDRI GREIT!

Du har kanskje gjort meg litt svakere akkurat nå, men jeg vet at i morgen er jeg sterkere. I morgen kommer jeg til å elske hudfargen min igjen. I morgen kommer jeg til å føle at jeg fortjener å være i Norge enda mer. Jeg er norsk, jeg er også filippinsk, men først av alt så er jeg et menneske som deg.