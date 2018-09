SKAL VI DANSE? JA TAKK! Den britiske statsministeren Theresa May (61) spontan-danset med speidere og skolebarn på besøk i Cape Town og Nairobi i forrige uke. Verden reagerte med sjokk og vantro. Foto: POOL / X80003

Theresa Mays Afrika-besøk: - La henne danse!

Hei dere voksne, som gjør narr av Theresa Mays dansemoves. Det er nok av grunner til å kritisere den britiske statsministeren. Men at hun takker ja når hun blir budt opp til dans av glade barn, er ikke en av dem.

– Er Theresa May den verste danseren i historien? Har hun ikke PR-rådgivere? Spørsmålet ble stilt av en facebook-venn i går.

Hen er ikke den første som har gjort narr av eller kritisert Theresa May for å ikke være flink nok til å danse, da hun danset i Afrika i forrige uke.

Ord som akward og cringeworthy går igjen i overskriftene i utenlandske medier. «Mayday! Nå danser den britiske statsministeren igjen!» Skrev min egen avis VG.

«Ikke imponert», var tittelen på NRK sin sak fra Nairobi-besøket fredag.

I denne videoen kan du se statsministerens danse-moves:

Den som ikke ble imponert, var sjef for FNs miljøprogram Erik Solheim.

Han var tilstede da speiderungdom i Nairobi ba opp Theresa May til dans, men valgte å holde seg i bakgrunnen.

«Dansingen oppstod spontant, og det var hyggelig der og da. De afrikanske ungdommene syntes også det var fint å danse med den britiske statsministeren», fortalte Solheim til NRK.

Selv lot han være å danse fordi han synes det ser teit ut på TV.

Jeg har så mange spørsmål.

Hva mener kritikerne Theresa May burde ha gjort, da skolebarn i Cape Town og speidere i Nairobi ba henne opp til dans?

Ristet på hodet? Viftet dem bort? Sagt nei? «Nei! No way. Jeg kan ikke denne dansen, og jeg ønsker ikke å prøve. Nå skal jeg bare stå her, stiv som en pinne, og se på dere danse. Go on, now.»

Du kan banne på at de videobildene også ville gått viralt.

«Watch as Theresa May refuses to dance with children on visit to Africa!»

«Mayday! Her nekter hun å danse med skolebarna»

Og hva mener kritikerne at PR-rådgiverne hennes burde ha gjort?

Kontraktsfestet at statsministeren ikke kan møte barn og ungdom i andre land, i tilfelle det oppstår dans og rytmer hun ikke behersker?

«Vi er lei for å informere om at May og hennes reisefølge ikke under noen omstendighet kan eksponeres for musikk under besøket, da det kan føre til spontan dans og / eller bevegelser statsministeren ikke behersker. Ps: Forbudet gjelder også trommer.»

Er det så farlig om hun danser litt rart? Vi kan ikke alle være Obama og Michelle. Dessverre.

Det er da både fornøyelig og befriende å se politikere gjøre andre ting enn å diskutere politikk. Det har gitt oss mange minneverdige øyeblikk opp gjennom.

Vi elsker jo vanligvis viral-videoer av folk som tør å være annerledes, barn som danser i utakt på skoleavslutningen, de som synger og danser som om ingen så dem.

«Video Of Girl Rocking Out In Choir Is Going Viral For All The Right Reasons».

«Be that girl», står det gjerne i facebook-posten, og vi tagger en venninne som liker å danse etter fire glass hvitvin på fest.

Vi prøver å lære barn og ungdom at det viktige ikke er å vinne, men å delta, og at de ikke trenger å være perfekte i alt de gjør.

Samtidig sitter voksne og hamrer løs på facebook-tastaturet når en politiker danser, men ikke danser bra nok.

Hvis vi håper barna våre ikke skal mobbe og gjøre narr av andre på nett, må vi nesten begynne med oss selv, og la være å hånliggjøre en statsminister som takker ja når hun blir budt opp til dans av en gjeng glade barn i Afrika.