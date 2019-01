STORSTILT VELKOMST: Statsminister Narendra Modi tok imot sin norske kollega Erna Solberg med æresgarde, pomp og prakt i New Delhi. Foto: Gisle Oddstad

Kommentar

Modi i valgmodus

Da statsminister Erna Solberg møtte sin indiske kollega Narendra Modi i New Delhi, benyttet hun anledningen til å invitere ham til Norge. Om det blir noe av er opp til velgerne i verdens største demokrati.

Etter valgskredet i 2014 står Modi og hans hindunasjonalistiske parti i år overfor en krevende valgkamp mot et revitalisert, sekulært Kongressparti ledet av Rahul Gandhi fra familien som dominerte indisk politikk siden landet ble selvstendig i 1947. Hvis Gandhi klarer å få støtte fra ulike partier i opposisjon til Modi kan valget i april og mai bli spennende.

Etter møtet med den norske statsministeren gjenopptar Modi kampen for å bli gjenvalgt. Jeg fulgte valgkampen i India våren 2014 og så den persondyrkelse som ble Modi til del. Han ble oppfattet som den sterke mann som kunne fikse alle Indias problemer. I Modi så velgerne handlekraft og lederskap. Den fattige gutten som solgte kopper med te til på togstasjonen i hjembyen i Gujarat gikk gradene i BJP til å bli førsteminister i delstaten og deretter statsminister for 1,4 milliarder mennesker.

Modi fremsto som hindunasjonalist og økonomisk reformator. Han appellerte både til religiøse og forretningsfolk. Han var garantisten for tradisjonelle verdier samtidig som han lovet økonomisk vekst og arbeid for alle. Samtidig var dette et opprør mot det gamle etablissement, representert ved Kongresspartiet.

I de første årene virket Modi uovervinnelig. Han har beholdt støtten fra grasroten av hinduaktivister, men mange opplever at de økonomiske løftene ikke er blitt innfridd til tross for solid vekst. Kritikken mot Modi har vokst, særlig på grunn av at det vanskelig for unge indere å finne arbeid og fordi fattige bønder sliter med å klare seg. Kritikken kommer også fra religiøse minoriteter, liberale og regionale partier.

I 2014 vant Modis parti BJP rent flertall i parlamentet og han ble Indias 14. statsminister. Det var første gang siden 1984 at et parti fikk flertall alene. Valget ble en katastrofe for Kongresspartiet som bare vant 44 av 543 plasser i nasjonalforsamlingen. Men de siste delstatsvalgene viser at valgvinden har snudd. I desember vant Kongresspartiet makten i tre delstater.

Modi har ikke lenger samme appell som for fem år siden, men kan likevel beholde regjeringsmakten. I det siste har de fått det travelt med å fremme nye valgløfter, som at ti prosent av offentlige stillinger skal forbeholdes lavinntektsgrupper.

Årets valg oppfattes som et folkeavstemning, for eller mot Modi. Den forrige valgkampen var like personfokusert som et amerikansk presidentvalg. Slik blir det også i år.