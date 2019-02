Foto: Roar Hagen

Generaloppgjør med Netanyahu

Bare en mann kan beseire Benjamin Netanyahu. Etter 38 års tjeneste i det israelske forsvaret vil Benny Gantz (59) bli Israels neste statsminister.

At fallskjermsoldaten og generalen med krigstjeneste fra Libanon til Gaza er blitt det store håp for moderate sentrum-venstre velgere forteller mye om et politisk system i stor endring.

Når velgerne blir spurt om hvem de ønsker som statsminister svarer like mange Gantz som Netanyahu. Meningsmålingene viser at Gantz kan få 21-14 seter av nasjonalforsamlingen Knessets totalt 120 plasser. Likud ligger an til 30 eller 31. Men hvis Gantz danner en allianse med sentrumspolitiker og tidligere nyhetsanker på TV, Yair Lapid og hans parti, vil han lede den klart største gruppen i Knesset.

Gamle partier og velkjente politikere sendes på dør. En politisk nykommer ønskes velkommen. Ingen vet helt hva han står for, bortsett fra at han markedsfører sine militære bedrifter i valgkampfilmer. Selv ikke Netanyahu kan fly høyere enn Gantz som sikkerhetspolitisk hauk. I en tale i Tel Aviv i forrige uke snakket han for første gang om sitt politiske program:

-I den barske og voldelige Midtøsten som omgir oss finnes det ingen nåde for de svake. Bare de sterke overlever!

Gantz avsluttet sin militære karriere som sjef for generalstaben fra 2011-2015. Han ønsker å fremstå som en sterk, handlekraftig leder. Men i Nederland forberedes en rettsprosess mot Gantz og den daværende sjef for det israelske flyvåpenet. En nederlandsk statsborger, født i Gaza, har gått til sivilt søksmål mot de to med påstand om krigsforbrytelser. Han mistet mor, tre brødre og en nevø i Gaza i 2014.

Gantz sier at han som statsminister vil bestrebe seg på å oppnå fred, men det virker ikke som han har hastverk. Det snakkes ikke mye om palestinerne i årets israelske valgkamp. Det finnes ingen nye initiativ eller ideer.

Oslo-avtalen er ikke noe tema israelske velgere ønsker å bli minnet om. En av de få saker israelere og palestinere kan være enige om i dag er at Oslo-prosessen var mislykket. De har bare ulike forklaring på hvorfor det gikk galt. Gantz vil forhandle ut fra styrke, men det virker ikke som det er så mye om forhandle om.

Gantz sier de store blokkene av bosettingene på Vestbredden skal forsterkes. Jordanelven skal fortsatt være Israels sikkerhetsgrense mot øst. Et samlet Jerusalem skal fortsatt være Israels hovedstad. Gantz sier at han ikke vil tillate at millioner av palestinere på Vestbredden, på den andre siden av Israels mur, skal “utgjøre en fare for vår sikkerhet og vår identitet som en jødisk stat”.

Det må bety at Gantz avviser en enstatsløsning, som et alternativ til en tostatsløsningen. Hvis landområdet vest for Jordan-elven blir en stat vil den demografiske utviklingen føre til at palestinerne kommer i flertall. Hvis alle får like rettigheter vil ikke staten lenger være jødisk. Uten like rettigheter vil det ikke lenger være et demokrati. Og Gantz sier Israel skal bestå som en jødisk og demokratisk stat.

Israelske observatører mener Gantz ønsker å fremstå som en ny Yitzhak Rabin. Han var den første som tok skrittet fra å være sjef for generalstaben til å bli statsminister. Gantz fremhever tidligere statsministre som underskrev fredsavtaler med naboland, Menachem Begin med Egypt og Rabin med Jordan. I blant kan hauker ha større mulighet til å oppnå fred enn duer, fordi ingen i egne rekker vil trekke i tvil at de setter sikkerheten først. Men Gantz nevner ikke at Rabin også undertegnet en fredsavtale med Yasir Arafat.

Hans slagord er: Ikke lenger høyre eller venstre, Israel foran alt. I stedet for å gå inn i et av de etablerte partiene har Gantz laget sitt eget, slik TV-stjerner, aktivister og andre før ham har gjort. Det motstandsdyktige Israel heter partiet. Han lover nulltoleranse i kampen mot korrupsjon, mens Netanyahu kjemper mot korrupsjonsanklager.

I sin tale i Tel Aviv tegnet Gantz et dystert bilde:

-Kampen mellom høyre og venstre river oss fra hverandre. Kranglene mellom religiøse og sekulære splitter oss. Spenningen mellom jøder og ikke-jøder truer oss. Politikken er stygg og den offentlige arena er blitt forgiftet.

Som tidligere general lover han å rydde opp. Årsaken til at en politisk nykommer som Gantz kan vinne i april skyldes at de etablerte opposisjonspartiene er i en dyp krise, ikke minst Arbeiderpartiet som går mot det dårligste valg noensinne. Når etablerte politikere og partier mister tillit retter mange velgerne oppmerksomheten mot en mann utenfor det politiske etablissement. Det er ikke unikt for Israel.