Brexit: Stor ståhei for ingenting?

Theresa May har fått EUs aksept for «et juridisk bindende tillegg» til brexitavtalen. Men hvis forslaget til utmeldingstekst igjen blir avvist av Underhuset, kan brexit bli utsatt på ubestemt tid.

Mye står på spill i britisk politikk denne uken. Så mye at det fortsatt er usikkert om en revidert avtale i det hele tatt rekker å bli lagt frem til votering tirsdag kveld.

Mandag sto de avsluttende samtalene mellom Storbritannia og EU bom fast. Ifølge Irlands statsminister ble det jobbet iherdig i kulissene utover ettermiddagen for å få til et siste møte mellom May og EU-president Jan-Claude Juncker i Strasbourg senere på kvelden.

Like etter klokken 23 kunngjorde Mays visestatsminister David Lidington at det var oppnådd «en juridisk bindende» endring av forslaget til EU-avtale.

Endringen vil være helt avgjørende. Men fortsatt kjenner bare noen få detaljene om hvilke garantier det er snakk om. Hvor konkret er dette?

Labour-leder Jeremy Corbyn har allerede sagt at hans gruppe vil stemme mot.

Uten en ny enighet partene imellom har statsministeren strengt tatt ikke noe annet å servere parlamentarikerne i Westminster enn da hun led sitt historiske nederlag i januar. Å møte opp i Underhuset med det samme som sist blir bare enda en ydmykelse for Theresa May.

På den annen side: Det har ikke stoppet henne tidligere. Tvert imot.

Tirsdag er det 17 dager til Storbritannia etter planen skal forlate EU. Klokken 23 lokal tid fredag 29. mars – det vil si midnatt norsk tid – er britenes EU-medlemskap historie. Da opphører alle avtaler, lover og forordninger som gjensidig har regulert forholdet mellom øyriket og Europaunionen gjennom fire tiår.

For å skape en mykest mulig overgang, har Theresa May forhandlet frem en overenskomst som beskriver hvordan Storbritannia og EU skal forholde seg overfor hverandre inntil nye reguleringer er på plass. Ingen perfekt avtale for en land som i 40 år har nytt godt av EUs privilegier, men en god avtale for en nasjon som vil utforske alenegang.

Det som ligger på bordet er altså betingelsene for selve skilsmissen. Og kun det. Når den er avklart, starter de mange forhandlingene som må til for å lage nye handels- og samarbeidsavtaler.

Mange briter tror at Mays fremlegg er siste ord. At Storbritannia blir en vasallstat under Brussel hvis hennes avtaletekst blir vedtatt.

Det er ikke så rart. Tory-opprørerne på høyre flanke i statsministerens eget parti har gjort sitt ytterste for å undergrave regjeringssjefen i så måte. Strategien har vært vellykket hvis målet var å skape mest mulig kaos og uro rundt Theresa May for å destabilisere henne. Og for enkelte har nok motivet først og fremst vært nettopp det; en maktkamp om ledervervet i Det konservative partiet. Brexit var aldri noe mål. Det er et middel. Spør bare Boris Johnson.

Så, hva nå?

Theresa Mays rådgivere og flertallet i regjeringen har bedt henne vente med å legge frem skilsmisseavtalen inntil hun har noe substansielt nytt å tilføre. Om det som nå foreligger er troverdignok for hjemmepublikum, gjenstår å se.

Forutsatt at hun ikke hører på dette og likevel møter opp i Underhuset i kveld, og hun – stikk i strid med bookmakernes tips – får gjennomslag, da går Storbritannia ut av EU i ellevte time 29. mars. Det betinger at ganske mange må skifte mening.

Men skulle avtaleforslaget lide samme skjebne som sist, må de folkevalgte i nasjonalforsamlingen møtes igjen i morgen, onsdag, for å bestemme om Storbritannia skal forlate Europaunionen uten en avtale. Det er det ikke flertall for, ifølge utregninger i flere britiske medier.

Da må parlamentarikerne atter komme sammen, på torsdag, for så å avgjøre om iverksettelse av den såkalte Artikkel 50 skal utsettes. I praksis vil det bety at hele utmeldelsesprosessen settes på vent – inntil videre.

Theresa May har hele tiden avvist et slikt scenario, angivelig fordi det ville svekke hennes forhandlingsposisjon overfor Brussel. Det virker rimelig. Hun trenger å få en tydeligere avklaring fra EU om hvordan grensespørsmålet i Nord-Irland skal løses. Det er innrømmelser som kan komme fem på tolv, hvis EU skjønner at britene virkelig tar sjansen på å bryte ut av unionen uten noen avtale. May synes å ha fått noe, men kanskje ikke nok til å overbevise hardlinerne i egne rekker. Det vil i så fall vise seg i tirsdag kveld. Siste ord er neppe sagt.

Samtidig kan man begynne å lure på om det er dette hun har styrt mot hele tiden. Både i Labour og Tory-partiet er det flertall for utsettelse, om enn ulikt motivert.

Mange Tory-opprørere innser at brexit-striden har skadet partiet og kan stemme for å utsette Artikkel 50 i håp om å reparere noen broer og konsolidere stillingen. Labour øyner nyvalg, subsidiært en ny folkeavstemning. May frykter ingen av delene. Nyvalg nå vil ydmyke Labour-leder Jeremy Corbyn. Ny folkeavstemning vil ydmyke Boris Johnson. Statsministeren på sin side ser muligheter for to utfall når det strammer seg til som nå:

Enten får hun avtalen sin gjennom. Da vinner Theresa May.

Eller så utsettes brexit på ubestemt tid. Brexit-motstander May vinner da også.