– HEKSEJAKT: Israels statsminister Benjamin Netanyahu avviser alle anklager. Foto: POOL / X80003

Kommentar

Rystende tiltale

En stor politisk krise ryster Israel fem uker før det viktigste valget på lang tid. Riksadvokat Avichai Mendelblit sier han vil ta ut tiltale mot statsminister Benjamin Netanyahu for bestikkelse, bedrageri og tillitsbrudd i tre ulike saker.

Publisert: 03.03.19 03:43







Den alvorlige tiltalen kan ødelegge Netanyahus planer om å bli den lengst sittende statsminister i Israels historie. Hans første periode som statsminister var fra 1996 til 1999. Han gjorde comeback i 2009 og har siden gang blitt gjenvalgt to ganger. Hvis hans parti, det høyreorientere Likud, går seirende ut valget til nasjonalforsamlingen Knesset 9 april kan Netanyahu beholde makten lenger enn landsfader David Ben Gurion. Men i stedet kan Netanyahu nå bli den første sittende israelske statsminister som blir stilt for retten.

Riksadvokaten var under sterkt press fra regjeringspartiet som ville at han skulle vente med å kunngjøre sin beslutning til etter valget. Mendelblit tok et riktig valg. Riksadvokaten kan ikke la politisk taktiske hensyn avgjøre når han tar ut tiltale. Når hans vurdering av politiets etterforskningsmateriale er avsluttet må beslutningen kunngjøres. En annen sak er at den alvorlige tiltalen vil bli brukt for alt den er verdt i den pågående valgkampen.

I fjor overlot politiet et omfattende etterforskningsmateriale til riksadvokaten. Det var resultatet av tre års etterforskning av statsministeren. De siste månedene har Mendelblit sammen med 20 ledende rådgivere vurdert saken og kommet til at Netanyahu må tiltales for tre forhold. I to av sakene anklages statsministeren for å ha gitt media- og kommunikasjonsselskaper konkurransemessige goder i bytte mot fordelaktig omtale. Han beskyldes også for å ha mottatt gaver fra velstående forretningsledere mot politiske fordeler. Netanyahu avviser alle anklager, hevder at de er politisk motiverte, at han er utsatt for en heksejakt og at riksadvokaten har kapitulert overfor venstresiden og media. Før det blir tatt ut formell tiltale vil han få anledning til å forsvare seg i et rettsmøte.

Den som har mest å vinne på skandalen er tidligere general og forsvarssjef Benny Gantz, som kan bli landets neste statsminister i spissen for en sentrum-venstre regjering. Mandeliblit skriver i sin rapport til Netanyahu: De har skadet inntrykket av offentlig tjeneste og folkets tillit til den. Israel vinner på å ha et uavhengig rettsvesen og frie medier. Dette er blitt tydelig demonstrert i granskingen av en mektig statsminister.