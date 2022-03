STRØMPRISENE: – Selv om vi handler med utlandet og at våre priser henger sammen, er det altså ikke slik at vi kan peke på kablene til England og Tyskland som de viktigste årsakene til prispåvirkningen, skriver Henrik Glette. Bildet er fra arbeidet med NordLink-kabelen mellom Norge og Tyskland i 2018.

Debatt

Dyre strømkabler?

Siden høsten 2021 har vi hatt uvanlig høye strømpriser i Norge. I den offentlige debatten får ofte Statnetts to nye kabler til henholdsvis England og Tyskland mesteparten av skylden. Det er misvisende. Disse kablene sto for omtrent en tiendedel av de høye kraftprisene.

HENRIK GLETTE, kommunikasjonsdirektør i Statnett

Det norske kraftsystemet har vært koblet sammen med verden rundt oss siden 1960-tallet, først til Sverige, så Danmark og etter hvert til Nederland, Finland og nå altså England og Tyskland. Siden 90-tallet har kraft vært solgt på en egen kraftbørs.

Kraftmarkedet er en god måte å sikre at vi bruker knappe kraftressurser på best mulig måte, samtidig som det sørger for at vi bygger ut kraftproduksjon på rimeligst mulig og skåner naturen ved at vi ikke bygger ut for mye.

Kraftprodusenter og -forbrukere får gjennom markedet signaler om verdien av kraften, slik at de kan produsere når det er størst behov og slik at vi som forbrukere kan styre forbruket på en økonomisk fornuftig måte.

Det er lett å skjønne at mange stiller spørsmål ved kraftmarkedet når prisene blir ekstreme. I Norge er vi veldig avhengige av strøm til mange formål, og vi har god tilgang på vannkraft som er rimelig å produsere.

Det norske kraftsystemet er nesten 100 prosent fornybart. I tillegg er det stabilt og vi har stort sett blant Europas aller laveste priser på strøm. De aller fleste år har vi også et overskudd på kraft på omtrent en tiendedel av det vi produserer.

Samtidig er også vannkraften væravhengig. Enkelte år har vi store overskudd, mens vi noen år ikke har tilgang på all den kraften vi trenger fra egen produksjon. Derfor er det smart å være koblet sammen med landene rundt oss. Vi får solgt unna overskuddskraften og vi kan importere når vi trenger det. Dette varierer med prisen gjennom døgnet, sesongene og mellom år.

At vi er koblet sammen med andre land gjør også at prisen på vår egen kraft varierer med prisene i landene rundt oss. Hvis vi ser på historiske kraftpriser i Norge, Tyskland og England, ser vi at prisene har beveget seg i samme mønster på tvers av landegrensene i mer enn tjue år. Tysk etterspørsel og tilbud av kraft har påvirket norske priser siden lenge før vi ble direkte koblet sammen.

Nå skal vi inn i en tid hvor stadig mer av energibruken vår skal være elektrisk og fornybar. Det betyr at kraftbehovet vil øke, men også at både det norske kraftsystemet og systemene rundt oss blir stadig mer væravhengige. Da blir utveksling enda viktigere for forsyningssikkerheten.

Statnett gjør jevnlig analyser av utviklingen og forventningene til markedet. Våre anslag er at kablene til England og Tyskland over tid vil bety en gjennomsnittlig økning av strømprisen på 3-4 øre per kilowattime.

Samtidig var høsten 2021 helt spesiell i kraftmarkedet, både her hjemme og i Europa. Gassprisene nådde stadig nye rekorder, CO2-prisene ble flerdoblet og det var lite vann i norske kraftmagasiner. Nå ser vi jo også tydelig at spesielt gassprisene hadde sammenheng med den sikkerhetspolitiske situasjonen vi ser i Europa.

Alle disse faktorene førte til tidvis ekstremt høye kraftpriser i Europa og uvanlig høye priser i Norge. De nye kablene er en faktor i det uvanlige prisbildet, men i langt mindre grad enn den offentlige debatten har gitt inntrykk av.

Nye analyser viser at kablene til England og Tyskland sto for omtrent en tiendedel av de uvanlig høye kraftprisene i 2021 og hittil i år. Det vil si at vi ville hatt uvanlig høye priser også uten de to kablene.

Dette er viktig for debatten. Norske priser påvirkes av prisene rundt oss uavhengig av de to siste kablene. Analysen er en grundig modellering av kraftmarkedet slik det var, men hvor de to kablene tas ut av beregningene.

Nå ser vi at Europa er i en sikkerhetspolitisk krevende situasjon, og energi er en vesentlig faktor for stabiliteten. Usikkerheten vil bety at det kommer til å være krevende tider i kraftmarkedet også en tid fremover. Samtidig blir samhandling mellom land mer viktig.

Da er det greit å slå fast at selv om vi handler med utlandet og at våre priser henger sammen, er det altså ikke slik at vi kan peke på kablene til England og Tyskland som de viktigste årsakene til prispåvirkningen.