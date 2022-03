Leder

Vi må følge Europa

Sykehuset i Mariupol ble bombet onsdag denne uken.

De som mener Norge må operere på egen hånd i reaksjoner mot Russland, tar feil. Vi må stå sammen med andre vestlige land, om de kraftigste sanksjonene i manns minne.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Venstre, med Ola Elvestuen i spissen, har vært oppsiktsvekkende hissige i sin iver etter at Norge skal innføre enda strengere sanksjoner enn andre land. PÅ NRKs Politisk Kvarter denne uken hørtes Elvestuen ut til å mene at vi bare kan vise vår avsky for Russlands invasjon ved å gå enda lenger enn alle andre.

Men nettopp i den kritiske situasjonen Europa nå befinner seg i, er det avgjørende viktig at vi handler sammen med andre. At vi stiller oss bak sanksjonene våre venner og allierte har blitt enige om. Og at vi samtidig sørger for forutsigbarhet og stabilitet i norsk utenrikspolitikk.

Må fortsatt balansere

Vår geografiske plassering stiller oss overfor spesielle utfordringer. Norske regjeringer har, uavhengig av partifarge, alltid klart å balansere avskrekking og samarbeid i vårt forhold til Russland. Både under den kalde krigen, og i internasjonale kriser i de påfølgende årene.

Den krisen Europa nå står midt oppe i, med en brutal krig, utløst av Russlands invasjon i det demokratiske og selvstendige Ukraina, setter oss på prøve. Dette er den største testen siden andre verdenskrig.

I denne situasjonen må vi fortsatt balansere avskrekking og dialog. Vi må fortsatt forholde oss til at Russland er vår nabo. Ved å slutte oss til de svært inngripende sanksjonene EU og USA har innført, stiller vi oss på Ukrainas side, mot Russland. Og vi blir med i den frie verden som ikke tolererer Putins angrep på et fritt naboland, vi blir del av en flokk som Russland må forholde seg til.

Ansvaret for fisken

Dette fellesskapet gir en trygghet, også til oss. Selv om vi ikke er medlem av EU, er vi i denne sammenheng en del av dette fellesskapet. Hverken mer eller mindre. Dersom vi skulle gå utover dette, gå lenger, slik Venstre og Elvestuen ønsker, kan dette bidra til å forstyrre den skjøre balansen i vårt forhold til Russland.

Spørsmålet om forvaltningen av fiskeressursene som Norge og Russland deler ansvaret for, er ikke enkelt. Skal vi stenge all kontakt, også her?

I utgangspunktet mener vi det vil være uklokt.

Blant annet torskebestanden har i perioder vært truet. Men gjennom klok felles forvaltning, med fremforhandlede avtaler mellom Norge og Russland, har disse blitt bygget opp igjen.

Dersom dette forvaltningsregimet skulle bryte sammen, vil det ha vidtrekkende konsekvenser, for lang tid.

Så langt, gjennom de to ukene som har gått siden Russland invaderte Ukraina, mener vi regjeringen har valgt en klok tilnærming.

Det er både sunt og naturlig at det blir debatt om Norges rolle. Men dette er ikke tiden for rene partipolitiske markeringer. Det burde Venstre og Elvestuen merke seg.