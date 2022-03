KLAMT VENNSKAP: – Siden krigen begynte, har Putins franske venner forsøkt å ta mest mulig avstand fra den. For litt over en uke siden, måtte Marine Le Pen kaste 1,2 millioner valgbrosjyrer som viste et bilde av henne selv sammen med Putin, skriver Lorelou Desjardins.

Debatt

Putins skygge over det franske valget

Om én måned, den 10. april, stemmer 48 millioner franske velgere over hvem som skal bli Frankrikes neste president. Kandidaten som per nå ligger på andre plass etter sittende president Macron i valgmålinger har beundret Putin. Hva skjer hvis Frankrikes neste president ønsker å bli en «fransk Putin»?

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

LORELOU DESJARDINS, fransk jurist og forfatter

Før krigen i Ukraina var den franske valgkampen en skuffende affære for velgerne. De tradisjonelt store og viktige partiene, som ligner på Høyre og Arbeiderpartiet i Norge, sliter med å vinne tillit blant velgerne.

Valérie Pécresse representerer Les Républicains (lignende Høyre). 23. februar ble det avslørt at døde personer og til og med en hund stemte for henne i det partiinterne primærvalget. Hun er i tillegg lite karismatisk og lite inspirerende. En annen kvinne, Anne Hidalgo som tidligere var ordfører i Paris, er kandidat for Le Parti socialiste (lignende Ap). Hun ligger ekstremt lavt på valgmålingene med kun to prosent – og ligger nå på 8. plass, rett bak det franske kommunistiske parti.

Det er veldig mange partier på ytterfløyene, og noen av dem er ganske populære. Blant de fem kandidatene som gjør det best på målingene, er tre av dem fra fløypartier. Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour og Marine Le Pen vil alle ut av NATO og er velvillig innstilte til Putin. Med krigen i Ukraina har den franske valgkampen gått fra å være kjedelig til svært bekymringsfull.

Ukraina ligger 1300 mil fra den franske grensen. Det er en 14 timer lang kjøretur. Det er cirka den samme kjøreturen man tar fra Oslo til Bodø. Ukraina er ikke et naboland til Frankrike, men det er nærme nok for franskmenn til å føle krigen på kroppen og sjelen.

Hva skjer hvis den neste franske presidenten beundrer Putin? Hva vil det bety for freden i Europa? Krigen i Ukraina har gitt mange franskmenn en form for ansvarsfølelse som vi sjelden har sett før i franske presidentvalg.

Siden krigen begynte, har Putins franske venner forsøkt å ta mest mulig avstand fra den. For litt over en uke siden, måtte Marine Le Pen kaste 1,2 millioner valgbrosyrer som viste et bilde av henne selv sammen med Putin. I 2014 fik Le Pens parti et lån på cirka 94 millioner kroner fra Russland. Hun har lenge vært tydelig på at hun beundrer Putin, og i 2011 sa hun at Frankrike bør alliere seg med Russland og ta ut avstand til USA i utenrikspolitikken.

Les også Mannen som aldri ble tatt på alvor Har Vladimir Putin virkelig forandret seg?

Jean-Luc Mélenchon, som leder ytre venstre-partiet La France Insoumise, ønsker også større avstand til USA og nærmere relasjoner til Russland. Han mente nylig at han godt forsto at Putin kunne føle seg truet med NATO så nær opptil Russlands grenser. Da krigen i Ukraina begynte mente han at Frankrike burde være nøytrale i konflikten. Nå har han ombestemt seg, og mener at man må støtte det ukrainske folket mot Russlands angrep.

Éric Zemmour, fra ytre høyre-partiet Reconquête, har gått så langt som å skrive at han drømmer om «en Putin for Frankrike». Cécile Alduy er professor ved Stanford University i California, og ga nylig ut en bok om Zemmours språkbruk. Hun mener at Zemmour beundrer Putin for hans undertrykkelse av «feministiske og homofile lobbyer». Med invasjonen ble plutselig Zemmour tvunget å tenke seg nøye om før han uttaler seg om Putin – og om flyktninger.

Mange franskmenn er sinte på Macron, og det er en av de grunnene at så mange radikale partier er så populære. Hans politikk har ført til økt fattigdom, og han har svekket arbeidsmiljøloven og gitt skattelettelser til de rikeste. Måten han håndterte pandemien på er også kritisert av mange. Om man er enig eller uenig med måten Macron håndterte pandemien på i 2020 og 2021, og måten han møtte «gule vester-krisen» i 2018 og 2019, så er det nå mer som står på spill. Både Le Pen og Zemmour har klart å heve seg til plassen bak Macron på valgmålingene. Men en fransk president med tilgang til både atomvåpen og en direkte telefonlinje til Putin. Ønsker vi som franskmenn virkelig å ta en slik risiko?

Jeg håper virkelig at mange franskmenn mener at risikoen er for høy. Behovet for økt kjøpekraft har vært det viktigste temaet for franskmenn, men krigen i Ukraina er blitt den store saken på veldig kort tid. 90 prosent av franske velgere er svært bekymret over krigen i Ukraina, og 76 prosent svarer at de er bekymret for en atomkrig.

Valget vi tar er viktig både for Frankrike og for Europa.

YTRE HØYRE-KANDIDAT: Éric Zemmour.

Macron ønsker å vise velgere at han gjør en god jobb som president. Han ønsker å vise at han skal beskytte det franske folket, Europa og kanskje verden. Han snakker jevnlig på telefon med Putin og holder folk flest oppdaterte på sine diplomatiske bestrebelser. Han kan slå to fluer i en smekk – vinne valget og unngå en europeisk storkrig.

Noen mener at krigen i Ukraina er blitt som en stor PR-operasjon for å få ham gjenvalgt. Tre dager etter at han kunngjorde sitt kandidatur, publiserte regjeringen et uvanlig bilde av Macron på Twitter. Han er ubarbert, uten slips og ser veldig konsentrert ut. Han forsøker kanskje å ligne på Ukrainas president Volodymyr Zelensky som er blitt en slags helt i Europa?

Nå nekter Macron å være med i debatter mot andre kandidater. Han ønsker å vente til den andre valgomgangen, når det bare står to kandidater igjen. Zemmour, Le Pen og til en viss grad Mélenchon kan alle bli nummer to og få en sjanse å stille mot Macron i den avgjørende runden.

Mye kan ennå skje i løpet de neste fire ukene. Det finnes ikke noe «jantelov» i Frankrike, men Macron bør fremstå ydmyk nok, og slik overbevise alle franskmenn at han kan lede Europa ut av krisen og samtidig lytte til vanlige franskmenns behov i innenrikspolitikken.

Om man er pessimistisk anlagt, kan man nå legge sammen alle stemmene til partiene som er positive til Putin, og tenke at vi faktisk kan få en fransk Putin når valget er over.