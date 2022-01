Kommentar

Begynner vi med dette, går smitten opp

Av Astrid Meland

SISTE SERVERING Stamgjestene Rune Thomas Ege og Kristoffer og Marit Sandøy tok en øl på nabolagspuben Tiffanys på Bjølsen i Oslo siste kveld før skjenkestoppen ble innført natt til onsdag 15. desember.

Og det kan være riktig. Men enkelt er det ikke. Og dette er regjeringens dilemma.

Flurona, Deltacron og Omiflu herjer i mediene. Men mutasjonene som er avdekket de siste dagene, har vist seg å være falske alarmer.

Vi har fortsatt «bare» omikron. Og fredag er den store dagen. Da skal regjeringen offentliggjøre de nye tiltakene mot corona.

Det eneste som er høyere enn strømprisen for tiden, er smitten. Samtidig er forventningen at flere av coronatiltakene oppheves.

Men en god del blir nok beholdt. Bare se på landene rundt oss. Sverige strammer inn. Coronapasset danskene krever til og med på tog, holder ikke smitten nede.

Men regjeringen og særlig finansminister Trygve Slagsvold Vedum, har ikke bare antydet at de skal lette på tiltakene. De har bablet om det.

Så noe må skje.

DANMARK HOLDER ÅPENT MED CORONAPASS: Danskene hadde flere dager med over 25 000 smittede i forrige uke. Men fortsatt er antall innlagte håndterbart mener myndighetene. Bildet er fra baren Mikkeller's Warpigs i København.

Vi har hatt tiltakene i en stor måned nå. De ble innført under trusselen av en ny mutantvariant og nye skrekkscenario.

Og tiltakene har hjulpet.

Norge har lav smitte sammenlignet med for eksempel Danmark, Irland og Frankrike, som ligger på topp i Europa.

Men med nedgang i smitte og innlagte, ser ikke folk helt poenget med tiltakene, selv om sammenhengen er åpenbar.

Og det er ikke sikkert alt trengs.

På sykehusene er det færre innlagte nå. Ifølge Norsk koronamonitor er et knapt flertall i befolkningen imot skjenkestoppen. Folk flest er heller ikke særlig redde for å smittes, viser Helsedirektoratets jevnlige spørreundersøkelse.

TRUER ARBEIDSPLASSENE: Skjenkestoppen har ført til stengte restauranter rundt om i Norge.

Skjenkereglene står tydelig først i køen, både foran studenter og skoleelever.

Om regjeringen åpner for skjenking, kan vi forvente at smitten går opp, om de ikke velger å stramme til andre steder.

FHI anslo i forrige uke at omikron har et R-tall (smittetall) på mellom 1,4 og 1,8, med de tiltakene vi har hatt gjennom julen.

Det betyr at ti smittede mennesker i snitt smitter mellom 14 og 18 til. Og det er høyt.

Vi har en voksende pandemi. Og fjerner vi tiltak, vil det gå raskere opp.

Og det kan hende det er riktig.

Viruset gir ikke lenger like mange alvorlig syke og innlagte. Og kanskje tåler vi mer smitte?

Det er det regjeringen må vurdere. De vet at omikron er mildere. Og at viruset ikke forsvinner. Samt at stadig flere nå vaksinerer seg.

STYRER MED STRØM OG CORONA: I helgen sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum til Dagbladet at han var imot skjenkestoppen, noe som førte til at statsminister Jonas Gahr Støre måtte ut i mediene og forklare hva det var han egentlig hadde ment.

I USA fortviler leger over bildet som er skapt av at omikron er mildere. For sykehusavdelinger er fortsatt overfylt av alvorlig syke omikron-innlagte.

Men omikron er ikke like mildt i USA som i Norden. Fordi de har færre vaksinerte enn oss. Og i tillegg dårligere folkehelse.

Det at omikron er så mildt, handler nok ikke så mye om viruset i seg selv, som at vi tåler det bedre. Immunitet er avgjørende.

Tidligere i pandemien var det bare en ønskedrøm at helsevesenet kunne tåle frislipp av corona.

Men nå etter vaksinene er spørsmålet reelt. Det er endelig på tale å åpne mer opp. Trippelvaksinerte tåler i hovedsak smitten greit og får naturlig immunitet på toppen.

Vi vet nå at den beste immuniteten har den som er smittet, så vaksinert.

Det går an å argumentere for at vi bør kjøre på det remmer og tøy kan holde. Jo mer vi bremser viruset, desto mer langvarig blir bølgen.

Men det er ingen vei ut som ikke er smertefull. Mange vil uansett bli coronasyke. Og det å sette av mange hundre sykehusplasser til covid-19, går ut over noe annet.

I Danmark har de laget oversiktlige planer over hva som utsettes av annen behandling alt etter coronabelastningen.

På toppen julen 2020/21 hadde de nesten 1000 innlagte med corona. Det betyr at de kan utsette de fleste andre operasjoner, også kreft- og hjerteoperasjoner.

Nå har de vel 700 innlagte som er smittet med corona. Det betyr at de fleste med vonde hofter og andre operasjoner som strengt tatt kan utsettes, må vente. Før jul ble det også rapportert om at enkelte kreftoperasjoner var utsatt på grunn av mangel på leger.

Sånn kan man ikke holde på veldig lenge.

FREDAG GÅR TILTAKENE UT: Helseminister Ingvild Kjerkol kommer ganske sikkert til å beholde en hel rekke tiltak, men sannsynligvis vil noen oppheves eller endres.

Men kanskje kan de klare seg gjennom bølgen.

Norge venter fortsatt på toppen. I FHIs optimistiske scenario som ble laget før jul, skal innleggelsene faktisk begynne å gå opp rundt den 14. januar, dagen da regjeringen skal lette på tiltakene.

Og det er vel ikke noe spesielt som tyder på at vi unngår «danske» tilstander om vi åpner opp skjenkingen, innfører coronapass og kjører et likt tiltaksnivå som våre naboer.

Men det kan holde. Vi kan stable kapasitet på beina. Og i det optimistiske scenarioet blir ikke bølgen særlig mye høyere enn det danskene baler med nå.

Det er heftig nok. Men den gamle sammenhengen mellom smitte og innleggelser er brutt, eller er i alle fall svakere.

STILLE FØR STORMEN? På norske sykehus er det roligere nå, både fordi tiltakene mot corona har fått innleggelsene ned, men også fordi andre luftveisinfeksjoner er på retur. Her på intensiven på Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Det er ikke lurt at alle skal smittes nå i januar. For da bryter samfunnet sammen i både sykdom og fulle sykehus. Men å isolere folk mest mulig og prøve å ha svært få smittede, det gir heller ikke mening.

For når vi åpner igjen, blir folk uansett smittet.

Strategien fremover må være å skaffe oss mest mulig immunitet på en trygg måte.

Det er vanskelig å vite hvor mye smitte vi kan tåle. Ikke minst fordi innleggelsene kommer forsinket, et par, tre uker etter smittetoppen.

Og det er akkurat det dilemmaet regjeringen baler med nå.

Kanskje med unntak av finansministeren da. Han gikk en snartur i opposisjon og regnet seg frem til det hele selv.