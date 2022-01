Kommentar

Høyt spill av Putin

Av Per Olav Ødegård

Vladimir Putin forsøker å gi inntrykk av at han sitter med svært gode kort på hånden. Hans strategi i Ukraina er et vågespill med høy innsats.

Russland utplasserer en formidabel militær styrke nær Ukrainas grense. Samtidig presenterer Putin Nato med et ultimatum, som han vet det er umulig å innfri. Putin kan bare vinne hvis USA og Nato kaster kortene. Det kommer ikke til å skje.

Putin ønsker en garanti for at Ukraina aldri kan bli medlem av Nato. Han vil også stanse enhver utvidelse mot øst. Det vil blant annet utelukke svensk og finsk medlemskap, hvis disse landene en gang i fremtiden skulle søke om opptak. Putin vil også begrense militære utplasseringer i Nato-land i øst, som tidligere lå under Sovjetunionens kontroll i Den kalde krigen.

I SKYTTERGRAVEN: En ukrainsk soldat ved frontlinjen ved opprørsregion i Donetsk.

Putin forsøker å rive grunnen under det sikkerhetspolitiske byggverk som er blitt etablert i Europa de siste 30 år, etter at Sovjetunionen ble oppløst og landene i øst ble frie nasjoner. For ham er dette en omkamp etter smertelige nederlag.

Et grunnleggende prinsipp er at suverene nasjoner har rett til å søke sin egen utenriks- og sikkerhetspolitiske forankring. Natos medlemsland i øst er omfattet av den samme sikkerhetsgaranti som alle land i alliansen. Moskva kan ikke lenger utstede noe diktat til landene i øst.

Ved å bygge opp en stor militær styrke nær Ukrainas grense vil Putin vise styrke. Russland er fortsatt en militær stormakt, blant annet med et atomvåpenarsenal som bare kan sammenlignes med det amerikanske. På andre områder er ikke Russland noen supermakt.

USAs president Joe Biden er langt mer opptatt av den globale konkurransen med Kina, som økonomisk og politisk er en langt større utfordrer enn Russland. Men akkurat nå har Putin ved å vise militær styrke oppnådd å få Bidens fulle oppmerksomhet. Slik har Putin allerede oppnådd et av sine mål.

LANGT FRA HVERANDRE: Viseutenriksminister Wendy Sherman fra USA møtte sin russiske kollega Sergej Ryabkov i Geneve mandag.

I Putins historiefortelling er det USA og Nato som er den aggressive part. Det motsatte er tilfelle. Den alvorlige forverringen av forholdet mellom øst og vest skjedde etter at Russland i 2014 annekterte Krim og støttet opprørerne i det østlige Ukraina. Den siste styrkeoppbyggingen på grensen til Ukraina, truslene mot Kiev og de ultimate kravene til Nato er Putins verk. Det er derfor opp til den russiske presidenten å redusere spenningen.

Putin viser ikke kortene. Han sier Russland ikke planlegger en invasjon, men sender 100 000 soldater til grensen. Det skaper frykt for at resultatløse forhandlinger med USA og Nato kan bli brukt som et russisk påskudd for å invadere Ukraina, som ikke medlem av forsvarsalliansen. Putin kan hevde at når vestlige land ikke vil komme han i møte må han bruke makt for å sikre en russisk innflytelsessfære.

En militær invasjon vil imidlertid være et katastrofalt feilgrep. Det vil for det første føre til store tap av liv og enorme ødeleggelser i Ukraina. Det vil også få dramatiske følger for Russland, i form av langt mer omfattende økonomiske sanksjoner enn de vestlige land innførte etter annekteringen av Krim. Det vil få Nato-medlemmer i øst til å kreve at det kollektive forsvaret må styrkes. Det kan få flere land til å søke sikkerhet i alliansen.

Putin vil oppnå det motsatte av det han ønsker seg.

HEKTISK DIPLOMATI: Generalsekretær Jens Stoltenberg tok i mot den ukrainske visestatsminister Olga Stefanishhyna i Natos hovedkvarter i Brussel mandag.

Det eneste positive som er kommet ut av hans vågespill er at det gir en åpning for diplomati, og en mulig vei ut av krisen. Etter de russisk-amerikanske samtalene i Genéve møtes NATO-Russland-rådet på onsdag, for første gang på to år. Torsdag blir Ukraina-krisen tema i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE).

Det er på høy tid å styrke både sikkerhet og samarbeid. Nato må forsvare grunnleggende prinsipper. Men det er mulig å gjenopprette et mer konstruktivt forhold gjennom tillitsskapende tiltak. Det avhenger av politisk vilje.

Det kom ikke mye konkret ut av toppmøtet mellom Putin og Biden i Genéve i sommer, men begge uttrykte et ønske om å diskutere rustningskontroll. I 2019 sa begge parter opp INF-avtalen fra 1987, som forbød utplassering av landbaserte kjernefysiske mellomdistanseraketter i Europa.

Da forsvant en hjørnestein i nedrustningsarbeidet. Hvis USA og Russland kan bli enige om å starte forhandlinger om en ny avtale vil det være et svært viktig bidrag til å styrke stabilitet og sikkerhet i Europa. Men avspenning må starte med at Russland demper den krise de selv har skapt, på grensen til Ukraina.