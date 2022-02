Leder

Skammelig resolusjon

FULL STØTTE: Tidligere president Donald Trump hyller en omstridt resolusjon som omtaler opprøret 6.1.2021 som legitim politisk diskurs.

Det som skjedde i den amerikanske hovedstaden 6. januar 2021 var selvfølgelig alt annet enn lovlig politisk virksomhet. Å storme Kongressen var et brutalt angrep på demokratiet. Med vold forsøkte opprørerne å annullere et lovlig valgresultat.

Det sier noe om tilstanden i det republikanske parti at deres nasjonalkomité i en resolusjon bruker ordene «vanlige borgere som deltok i en legitim politisk diskurs» om det som utspant seg.

To modige og prinsippfaste partifeller, representantene Liz Cheney og Adam Kinzinger, blir fordømt av nasjonalkomiteen og kalt illojale, fordi de deltar i komiteen som gransker det som skjedde.

Etter at den famøse resolusjonen ble vedtatt sist helg har det oppstått en splittelse i det republikanske parti. Partiets leder i Senatet Mitch McConnell tar tydelig avstand fra fordømmelsen av Cheney og Kinzinger.

McConnell beskriver presist hva som skjedde: – Vi var der alle sammen. Vi så hva som skjedde. Det var et voldelig opprør der målet var å forsøke å hindre en fredelig maktovertagelse fra en administrasjon til en annen etter et legitimt valg.

UTSTØTT: De republikanske representantene Liz Cheney og Adam Kinzinger fordømmes av sitt eget parti fordi de deltar i granskningen av Kongress-stormingen.

Enkelte andre republikanere våger å si det samme. Senator Mitt Romney sier det er skammelig for et parti å straffe folk som følger sin samvittighet. Men de aller fleste republikanere er tause eller opptrer som nikkedukker for tidligere president Donald Trump.

Trump hyller selvsagt resolusjonen. Den er i hans ånd og viser hvilken makt han har over partiet.

Etter at resolusjonen vakte sterke reaksjoner har partiledelsen forsøkt å presisere at «legitim politisk diskurs» ikke omfatter de som brukte vold 6. januar.

Men i resolusjonen tar ikke nasjonalkomiteen avstand fra voldsbruken. De nevner den ikke med et ord. Det er i samsvar med at Trump og hans følgesvenner i over ett år har forsøkt å tåkelegge, bortforklare og bagatellisere det som skjedde.

I første omgang er det et problem for det republikanske parti at de fortsetter å spre den store løgnen om at Trump ble frastjålet valgseieren i 2020.

Å kjempe gårsdagens slag er ingen vinneroppskrift for republikanerne, hverken i år eller i 2024. I det minst har visepresident Mike Pence mannet seg opp til å tale Trump imot: – President Trump tar feil. Jeg hadde ingen rett til å omgjøre valgresultatet, sa Pence nylig.

Men store deler av det republikanske parti godtar ikke at Trump tapte. De evner ikke å ta et oppgjør med det voldelige forsøket på å omgjøre valgresultatet.

Trump lover i stedet å benåde de som deltok, hvis han får muligheten. Til alt overmål straffer republikanerne partifeller som søker sannheten. I sum er dette er alvorlig problem for det amerikanske demokrati.

