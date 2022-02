STRØMPRISEN: – Å gjøre Mjøs Persen til problemet i denne saken er lite annet enn politisk latskap, skriver Andreas C. Halse.

Et forsvar for Marte Mjøs Persen

Mandagens undersøkelser fra VG tyder på at folk flest forstår at det tar tid å endre energipolitikken. Det er godt nytt for olje- og energiminister Marte Mjøs Persen.

ANDREAS C. HALSE, fagsjef i Tankesmien Agenda

Nye tall viser at det er et klart mindretall som mener skylden for de høye strømprisene ligger hos dagens regjering. Nesten seks av ti legger skylden på forrige regjering og enda flere mener det er utenlandskabler og europeisk kraftutveksling som må bære ansvaret.

Det er et ganske annet inntrykk man kan få av å lytte til deler av opposisjonen på Stortinget og mediekommentariatet.

Etter at en av landets viktigste aviser for energispørsmål har bedt statsråden på av på lederplass og deler av opposisjonen har begynt å ty til personangrep, er det tydelig at mange leter etter enkle svar på strømkrisen. Hun har også fått tidvis massiv kritikk for å ikke være til stede i en spørretime som hun aldri har blitt invitert til. At mange har valgt seg ut den ansvarlige ministeren som skyteskive for krisen er ikke spesielt overraskende.

Persen selv tar kritikken med fatning og presiserer at det ikke er henne det er synd på. Det har hun selvsagt helt rett i. Det er verre å ikke ha råd til strømregningen enn å være olje- og energiminister. Det er både naturlig og sunt med bredt engasjement når prisene på helt nødvendige varer skyter i været mer eller mindre over natten. Det er også gode grunner til å ønske seg en mer langsiktig og sosial energipolitikk enn i dag. Men det er lite som endrer seg av å late som problemet ligger hos statsråden som har hatt ansvar for feltet i litt over hundre dager.

Da Støre-regjeringen ble utnevnt 14. oktober arvet den en lang rekke politiske problemer. Ikke bare gikk landet inn i en ny bølge med et mutert virus av uviss farlighet. Samtidig ble også nedsiden av energipolitikken som har blitt ført i Norge og Europa over lang tid tydelig for de fleste.

Regjeringen kan selvsagt kritiseres for å komme sent i gang med en del få på plass kompensatoriske ordninger. At strømprisene kunne gjøre et hopp i dagens situasjon bør ikke ha kommet som noen overraskelse, og for mange har høyere strømpriser også vært ønsket politikk. Slik sett burde en ordning ideelt sett ha ligget øverst i skuffen ved regjeringsskiftet og blitt kommunisert klart og tydelig for å betrygge folk helt fra første dag.

Men tross alt regjeringen og statsråd Mjøs Persen fått på plass ordninger som gjør at krisen slår mindre hardt inn i folks hjem og lommebok. Hun har varslet en prosess opp mot EU og Storbritannia med mål om å begrense krafteksporten. For første gang er det på plass en satsing på havvindmøller for å få mer kraft inn i systemene og det er satt ned en energikommisjon som skal se på de lange linjene og de strategiske veivalgene i energipolitikken.

At kommisjonen har en krevende jobb foran seg er det lite tvil om. En grønn og sosial energipolitikk for fremtiden krever en grad av nytenkning få ville sett for seg for kort tid siden. Dessuten står konfliktene i kø. Målet er at strømprisene skal være lave, men samtidig skal stadig større deler av samfunnet elektrifiseres og motviljen mot utbygging av fornybar energi er mildt sagt massiv.

Det finnes verken åpenbare eller raske løsninger på slike dilemmaer. Og det er absolutt ikke dilemmaer som blir borte med en annen statsråd.

Å gjøre Mjøs Persen til problemet i denne saken er lite annet enn politisk latskap.