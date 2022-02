Kommentar

Dæhlie-flyttingen: Farvel på flere fronter

Av Leif Welhaven

Bjørn Dæhlie, her i samtale med Petter Northug, flytter ut av Norge.

Uansett om han flytter eller flykter, tar Bjørn Dæhlie nå et valg som kommer til å rokke ved posisjonen hans i det norske folk for alltid.

I utgangspunktet er det lite som er så samlende som nasjonens største idrettshelter.

En langrennsløper er fostret opp i en inkluderende idrettsbevegelse, tuftet på fellesskapet. Utøverne som virkelig gjør det godt løftes frem av en gjennomgående lagtankegang, selv om de konkurrerer individuelt.

Siden Bjørn Dæhlie i tillegg har hatt storhetstiden under OL på Lillehammer, da dyrkingen av våre ikoner var all time high, ble han et av de største norske symbolene i moderne tid.

Men etter karrieren er den samme Dæhlie blitt en stadig tydeligere frontfigur for den ene siden i en av de mest polariserende debattene vi har.

Den om formuesskatten.

Her er Bjørn Dæhlie med Gro Harlem Brundtland og Åse Kleveland under OL i Albertville i 1992.

Uansett hvor lite eller mye skatt man mener det er rimelig av AS Norge å kreve av Bjørn Dæhlie, han nå dratt skattekampen så langt at det vil forandre inntrykket av ham som type.

Forretningsmannen Bjørn Dæhlie har all rett til å mene at formuesskatten er urettferdig. Selvsagt kan heller ingen stoppe ham når han og kona nå velger å flytte til Sveits. Det er sikkert ikke feil at opplevelser i et nytt land er en del av pakken som utløser flyttelasset.

Likevel er det umulig å la være å sette dette i en skattesammenheng. Det er tross alt ikke lenge siden siden Bø i Vesterålen fremstod så forlokkende. Bjørn Dæhlie meldte flytting dit etter at kommunen innførte skattegunstige regler for å lokke til seg rikinger.

Dette huset i Vesterålen fikk mange overskrifter da Bjørn Dæhlie kjøpte det.

Mye kan sies om Dæhlies eventyrlyst, men han utviser i alle fall en geografisk spennvidde.

Businesseventyret til skikongen har vært en stor suksess på flere felt.

De ferskest tilgjengelige tallene viser at han er god for mer enn 400 millioner kroner.

En av grunnene til at Dæhlie tjente seg så rik, er at han brukte eget navn og merkevare til å bygge opp en tekstilkolleksjon.

Her nøt han lenge godt av kontakter og posisjonen relatert til norsk skisport. Det er det ikke noe galt med.

Men i vektingen mellom «jeg» og «vi», er det ingen tvil om at han har brukt de positive assosiasjonene knyttet til skifellesskapet til egen vinning.

Kjernen i norsk idrett er en folkebevegelse med frivillighet i sentrum.

Kontrasten blir stor til det som ble kjent da VG fikk innsyn i Norges idrettsforbund regnskaper.

Da Dæhlie skulle snakke varmt på «Senkveld» om å få OL til Oslo, sendte han en faktura på 12.500 kroner.

Det er spesielt, for å ty til et understatement.

Nå er det flytting ut av landet det handler om.

At oppfatningen av Bjørn Dæhlie vil være svært ulik avhengig av hvem du spør, er et resultat av veivalgene han tar.

Noen vil mene det er blodig urettferdig å kritisere ham for utflagging, andre vil stemple 54-åringen som usolidarisk og egoistisk.

Hele grunndiskusjonen om formuesskatten foregår jo i en evig retorisk skyttergrav.

Den ene siden mener at den norske skatten motarbeider muligheten til å utvikle nye jobber, og at det stikkes unødige kjepper i hjulene for dem skaper verdier.

Det påpekes også ofte hvordan mangelen på formuesskatt kan bli et konkurransefortrinn for utenlandske konkurrenter i det norske markedet. Er Norge tjent med at det blir for fristende for rike nordmenn å flytte pengene sine ut?

Den andre siden er opptatt av å hindre at vi får enda flere nullskatteytere, og at det er grunnleggende rettferdig å bidra etter evne til fellesskapet.

Det er et viktig trekk ved samfunnet vårt å utjevne forskjeller, og da sender det ikke gode signaler dersom rikinger og bedriftseiere skatter lite eller ingenting til vår store felleskasse.

Det skal respekteres at Bjørn Dæhlie reagerer på skattetrykket. Samtidig må han tåle at ikke alle er like sjarmert av verdivalget hans.

Det er lov å være glad i penger, men det går en grense for når valg man tar vil få omdømmemessige konsekvenser.

Bjørn Dæhlie velger å ta farvel med Norge - men også å si hadet til hvordan han er blitt oppfattet av veldig mange nordmenn.

Det er hans avgjørelse å forlate Norge og flytte til Sveits.

Men det er lov å ha en mening om hvordan det tar seg ut når en skatteflyktning krysser sitt skispor.