– Som alle vet er det ingenting som er viktigere i en kommentators univers enn kommentatoren selv, og omslaget på min bok er således et bylinebilde der forfatteren står med armene i kors, med inntrukket mage, som en mislykket dørvakt, skriver Egon Holstad.

Syv brutalt bitre biografier vi krever å lese nå!

Vi lever i en magisk tid. Ikke bare kan vi følge våre helter og heltinner minutt for minutt i sosiale og redigerte medier. Vi kan se dem på TV og høre dem på radio. Og vi får aldri nok.

EGON HOLSTAD, kommentator

Dette vet de også selv, og derfor bestemmer stadig flere av dem seg for å berike oss med biografier der de forteller oss hvordan alt egentlig skjedde, hva som er Sannheten og hva som skjedde, sånn på ordentlig.

Bare denne høsten har vi fått bøker fra Martin Kolberg, Thorbjørn Jagland, Marit Bjørgen, Espen Rostrup Nakstad, Camilla Stoltenberg m.fl. Og fortsatt er det et par måneder igjen av året.

Men de ovennevnte er jo ikke i nærheten av å skape virak, kaos eller hissige trefninger i offentligheten. At noen ikke fikk være med i en komité er liksom ikke historien nasjonen kan leve av når oljen er slutt. Selv ikke to bøker som oppsummerer Norge i pandemi, lenge før man er i nærheten av å komme seg ut av pandemien, klarer dette. Etter sine 10 minutter med gratis lanseringstid i Dagsrevyen er lufta ute av ballongen og vi sitter sultne og utilfredsstilte tilbake og venter på nye bøker.

Sånn kan det ikke være. Her er de sju biografiene som foreløpig ikke er skrevet, men som må komme. Fordi folket krever det. Nå.

1. Thorbjørn Jagland «Hvorfor ble jeg ikke konge? Sviket fra det norske hus»

Jagland skriver jo minst et par biografier i året fra før, den ene bitrere enn den andre, og der den beske smaken av grapefrukt og furusåpe kjennes i hver tøddel som krotes ned med hans blødende negler. Men det holder ikke. Vi trenger mer.

På omslaget av denne poserer han med hermelinspels og krone, og allerede i innledningen kommer den rosa elefanten ravende inn i rommet, for vi vet alle hva dette gjelder, hvor skoen trykker, hvor det gjør vondt. Jagland har, som de færreste husker, vært både leder og parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet, utenriksminister, statsminister, stortingspresident og leder av Den norske Nobelkomite.

Det eneste han ikke har besatt av vesentlige verv i Det Norske Hus er konge, og det er så typisk jante-nisselue-Norge ikke å verdsette nasjonens største menneske gjennom tidene, ved å avspise ham med små tulleverv og -titler. Kong Harald bes om å vike til side for Kong Thorbjørn, og kronprinsen må ta sin flosshatt og gå. Nå har det vært nok apanasjeskandaler og Durek-dusterier.

Boken føres i pennen av Synnøve Svabø. «Jaggis er helt konge på tafsehaugen», skriver hun ertende og lengselsfullt i forordet.

2. Therese Johaug «Det vakke’ min skyld!»

Omslaget er et nærbilde av ansiktet hennes – med munnbind. Sånn for sikkerhets skyld. Boken er et frontalangrep på verdens antidopingarbeid, der hun tar et rasende oppgjør med disse prinsipprytterne som ikke klarer å gjøre litt forskjell på folk, når de – tross alt, som henne – er fra Norge.

Lance Armstrong, Johann Mühlegg, Harri Kirvesniemi, Ben Johnson og Keith Richards slipper til med hver sine overbærende essays, der de forteller inngående og overbærende om hvor mye artigere alt er med dop, ikke minst hvor fort det kan gå da. Johaug selv aner for øvrig ikke at boken eksisterer, da hele ideen og prosjektet er initiert, satt i gang og fullført av Dagbladets Esten O. Sæther.

3. Bjørn Dæhlie «Nasjonalskatten Meg og mitt paradis»

Omslaget er fotoshoppet på ganske tarvelig vis (for å spare penger), der Dæhlie er klippet ut og limt inn på et bilde foran Bø Museum i Vesterålen. Dæhlie har jo vært bostedsregistrert der en stund nå, for å slippe å betale formuesskatt, men siden han aldri har vært der rent fysisk, finnes det rett og slett ikke bilder av ham der. Nå har han omsider «flyttet» tilbake, da bare tanken på å være i Nord-Norge, sånn på ordentlig, gjorde ham mer fysisk uvel enn femmila på klabbete treski. Men det hindrer ham ikke i å skrive ei bok, som er et oppgjør med det evinnelige Nisselue-pottit-kommunist-nazi-kjipe-sjalusi-Duste-Norge.

«Det må da være lov å snyte på skatten og skyte kommunister i sør også – hehe, kødda!», som ghostwriter Øystein Stray Spetalen skriver i det 258 sider lange forordet. Boken er et nådeløst oppgjør med den norske velferdsstaten. Velferdsstaten er nemlig utelukkende til for å legge grunnen til rette for nasjonalskatter som Dæhlie, og når slike helter får en formue, må de slippe å betale noe tilbake. De er, tross alt, nasjonalskatter, og slike skatter bør være skattefrie. Boken føres i pennen av Stein Erik Hagen, som har betalt noen arbeidsledige butikkansatte – svart – for å gjøre jobben for ham.

4. Per-Willy Amundsen «Legg ned! Fjern! Skyt! Ååååååh! Dust! (Dagbok fra den siste nordmann)»

Omslaget er det norske flagg, og innholdet er en slags «den siste mohikaner», bare at indianeren (DET MÅ DA VÆRE LOV Å SI!!!) er Per-Willy selv, som er kritthvit nordmann. Den forhenværende justisministeren er livredd for å fremstå som politisk korrekt, og derfor er det flammende raseriet mot alt som truer nasjonalstaten konsekvent skrevet i blokkstaver og med masse utropstegn etter hver setning.

Her får ord som «pride», «integrering», «omsorg», «empati», «solidaritet», «ikke-vestlig kultur» og nyordet «vinterfest» (er konsekvent omtalt som VINTERPEST!!!) det utenlandske passet påskrevet. For ikke å glemme NRK (som er det eneste som skrives med små bokstaver i hele boken) og mainstream media, selv om han i avslutningen trygler om at de samme medier må omtale boken og slippe ham til i Dagsrevyen og alle aviser for å markedsføre den. «ELLER HAR VI BLITT HELT NAZI-KINA?!?!?», som han retorisk spør i forordet. Her det ingen ghostwriter i sving. «MAN MÅ VISST GJØRE ALT SELV!!!», som det står i det frådende presseskrivet.

5. Erik Solheim & Kjell Magne Bondevik «Si meg – har dere glemt oss?»

Omslaget er laget etter modell av John Lennon og Yoko Onos «Double Fantasy» og Jahn Teigen og Anita Skorgans «Cheek to Cheek». Biografienes Marcus & Martinus har slått sine alkoholfrie pjoltere sammen for maks effekt. Nå er de søren filler’n-klype meg lei av å reise verden rundt og kjempe for fred og tamiltigre og miljø og bla bla bla. Den viktigste kampen er å kjempe for eget ettermæle, og forhindre at man ender opp i glemselens jammerdal. Og da skriver man bok. Sammen.

Bondevik skrev jo biografi-mesterverket «Et liv i spenning» allerede i 2006, om et liv som var så spennende at han ikke ga seg før etter 744 sider, men han har selvsagt mer på hjertet om seg selv, og når biografisk kristensosialisme henter ut det mest oppmerksomhetssyke i seg selv, er det all grunn til å tro at Karl Ove Knausgård bør føle seg truet hva angår potensiell lengde på verket. Boken er nemlig bare begynnelsen på et bindsterkt verk som vil avstedkomme en ny bok hver eneste høst. Charter-Svein, som behersker kunsten ikke å bli glemt på professoralt nivå, er konsulent og ghostwriter.

6. Blogge-Berit «En restylane-ropert raller i tomme lufta»

Hun er en fiktiv figur, men Insta-kontoen hennes driftes av et tosifret antall kjendisbloggere som har absolutt ingenting på hjertet, bortsett fra at de tar sterkt avstand fra kajal og silikon som inneholder palmeolje, samt en ektefølt opptatthet for krig og fred og miljø og sånn. Også hater de fraværet av oppmerksomhet. De synes redigerte medier er noe dritt, noe de mer enn gjerne står frem i redigerte medier og letter hjertene sine om. Så lenge det er oppmerksomhet å hente, er ingenting hellig.

Boken gis ut på bloggernes selveide forlag, Blogge-bambus, og får terningkast 6 i patosfylte anmeldelser på bloggene sine, hos samtlige involverte i prosjektet, som videre postes flittig i sosiale medier. Arve Juritzen hyller Blogge-Berit, kjøper alle rettighetene og boken på nytt med alle terningkast 6-anmeldelsene trykket på coveret.

7. Egon Holstad «Kommentariatets diktatur – Den fjerde statsmakt, det er meg»

Som alle vet er det ingenting som er viktigere i en kommentators univers enn kommentatoren selv, og omslaget er således et bylinebilde (der forfatteren står med armene i kors, med inntrukket mage, som en mislykket dørvakt) så stort at det tyter ut av selve omslaget.

Innholdet er et selvrettferdig oppgjør med riksmediene, i den hersens hovedstaden, der de én etter én fortløpende stilles til veggs og blir spurt av forfatteren om hvorfor man ikke bruker vedkommende oftere når skikkelig viktige saker skal debatteres.

Og de viktigste sakene er, som alle vet, de sakene hvor kommentatorer krangler med hverandre, om hverandre, og om hvem som er kulest og klokest. Og det er – selvsagt – seg selv. Mantraet er en parafrasering av Marve Fleksnes’ pauli ord: «Alle snakker om seg – det er bare jeg som snakker om meg».

Siden det er helt umulig å finne et eneste mennesket i hele verden som er villig til å ghostwrite herlighetene, må forfatteren skrive den selv, noe som gjør at den ikke kommer ut før tidligst sommeren 2028, taktisk klokt og nært opp til Arendalsuka, med påfølgende deltagelse i Dagsnytt 18 og «Politisk kvarter», der alle andre blir satt til veggs og utskjelt for ikke å se verden slik forfatteren selv ser den.