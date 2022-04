Kommentar

Noe har sviktet

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Etter statsminister Jonas Gahr Støres usedvanlig tydelige tale på dagens pressekonferanse, skal det sitte langt inne for en ny statsråd å ikke snakke sant og fortelle alt til sjefen.

Støres regjering vil bli målt på kriseledelse, men sliter med å håndtere sine egne indre kriser.

Ingen regjering skal ha blitt sjekket grundigere enn Støres statsråder. Likevel har han mistet to viktige regjeringsmedlemmer på kort tid.

Hadia Tajik (Ap) gikk av som arbeids- og inkluderingsminister og Ap-nestleder etter en pendlerboligavsløring. Lørdag forlot Odd Roger Enoksen posten som forsvarsminister, ikke mange minuttene etter at VG publiserte historien om en langvarig relasjon til en svært ung kvinne.

Man må ha levd under en stein de siste årene for ikke å ha fått med seg at både pendlerboliger, reiseregninger og metoo er et minefelt for politikere. Her gjelder det å ha orden, og eventuelt ta grep for å rydde opp i fortidens synder.

Det åpenbare spørsmålet er hvor gode rutinene i forkant av statsrådsutnevnelsene egentlig var. Før en ny statsråd får oppgaven, blir man spurt om alt fra personlig økonomi til metoo, såkalt vetting. Hensikten er å kartlegge saker som kan bli problematiske eller svekke tilliten din.

GÅR AV: Forsvarsminister Odd Roger Enoksen varslet lørdag morgen sin avgang som forsvarssjef.

Noen ganger vil det være helt åpenbart at fortiden gjør en uegnet til å bli statsråd. Alvoret og dømmekraften i Enoksen-historien er et sånt eksempel. Jonas Gahr Støre gjorde heller ikke noe forsøk på å skjule at hadde denne historien kommet fram da, ville Enoksen aldri blitt statsråd i hans regjering.

Andre ganger kan det å vite alt gjøre det enklere å håndtere en vanskelig situasjon. Det kunne kanskje vært tilfelle med noen av pendlerboligsakene, dersom de selv tok aktivt grep for å rydde opp.

Nå lurer mange på om vettingen er blitt gjort med harelabb. Er det spørsmålene til de vordende statsrådene som ikke har vært gode nok?

Samtidig må man også forvente ærlige svar. Det har man åpenbart ikke fått, verken fra Enoksen eller Tajik. Det kan være flere årsaker til det.

Det er menneskelig å fortrenge eller fortie ubehag. Enten tar man sjansen på at det går bra eller så reflekterer man ikke over at man selv har gjort noe galt. Og det er ikke sånn at det ene nødvendigvis er bedre enn det andre.

At man ikke selv ser omfanget av egne feil, kan tyde på sviktende vurderingsevne. Det bør definitivt ikke en statsråd ha.

Etter Støres usedvanlig tydelige tale på dagens pressekonferanse, skal det sitte langt inne for en ny statsråd å ikke snakke sant og fortelle alt til sjefen.

Et vel så relevant spørsmål for Støre og Vedum, er om de har god nok kriseledelse når en statsråd først havner i trøbbel.

I tilfellet Tajik, virket de helt uforberedt på det som kom. Støre ville neppe holdt hånden over hennes posisjon som nestleder dersom han ante hva som ville komme. I hvilken grad ble Tajik presset til å legge alle kortene på bordet? Resultatet ble en uke med seigpining.

PREGET: Partileder Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier at han blir preget av å lese historien til den unge kvinnen i VG.

De kan umulig ha visst hva som ventet i Enoksen-saken etter varslet fra tidligere Sp-politiker Hilde Lengali. Da sa både Støre og Vedum at de hadde tillit til Enoksen. Vurderingen fra Statsministerens kontor var at det ikke kom mer. Vedum bekrefter til VG at partiet fikk nei fra Enoksen på spørsmål om det var flere saker. Han skulle nok svært gjerne vært foruten den småpinlige seansen i Fredrik Solvangs stol i Debatten kun dager før Enoksen måtte gå.

Jens Stoltenberg var beryktet for å ha et dedikert apparat som tok ansvar for kriser og interne problemer for ham. Da fantes det alltids en Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, Jan-Erik Larsen eller Torbjørn Giæver Eriksen som satte seg på statsråden (eller den uheldige) til alle skjeletter var ute av skapet og det fantes en plan for videre oppfølging.

Også i Erna Solbergs regjering ble dette prioritert. Også de fikk en del erfaring med å håndtere egne kriser.

Det er verdt å spørre om dagens regjering har etablert like tydelige systemer for krisehåndtering. Eller om det er en av flere ting som, ironisk nok, er blitt nedprioritert i den stadige strømmen av kriser de har måttet håndtere.

Nå trenger regjeringen en ny forsvarsminister, og i dagens situasjon er det en sak som ikke bør trekke ut i tid. Men det er heller ingen enkel utnevning. Ikke bare bør vedkommende være grundig sjekket.

En ny forsvarsminister må også kunne komme raskt opp i marsjfart. Dette er ikke en «rekruttstilling» med krig i Europa og den krevende situasjonen Forsvaret er i.

STILTE TIL PRESSEKONFERANSE: Fredag holdt forsvarsministeren en pressekonferanse om budsjettsprekker og forsinkelser i forsvarssektoren. Dagen før hadde VG konfrontert han med denne saken.

Om Enoksen måtte gå av på verst tenkelige vis, skal ingen ta fra ham at han fremsto som en svært kompetent og stødig forsvarsminister.

Bakteppet blir enda dystrere av at dette er en regjering som på målingene har fått en historisk dårlig start.

Et annet spørsmål er om Støre og Vedum gjør andre endringer når de uansett må finne en ny statsråd. Da Hadia Tajik gikk av, benyttet Støre anledningen til en redningsaksjon for Marte Mjøs Persen.

Hun hadde fått en elendig start som olje- og energiminister, men hadde en høy stjerne hos statsministeren. Nå fikk hun en ny sjanse til å vise hva hun dugde til.

Det kan være andre statsråder man har stor tro på, men som ikke er på rett plass eller kommer til sin rett i regjeringen. Den mest nærliggende er vel også den som sitter lengst inne både å innrømme og «slippe fri».

Trygve Slagsvold Vedum selv.

