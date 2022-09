Kommentar

Den uspieselige tyrann

Den danske reiselivskongen nøt imaget som levemann og folkeforfører, og pressen lot være å fortelle om hans bekmørke sider. Hvorfor var Simon Spies «untouchable»?

Danmarks Radios nye og sjokkerende dokumentarserie om den mildt sagt fargerike reiselivskongen Simon Spies har satt fyr på dansk offentlighet, nesten 40 år etter Spies’ bortgang.

Den mektige og styrtrike Spies perversiteter og nådeløse (for-) bruk av purunge – helt ned til 14–15 årsalderen – kvinner, er en klassisk fortelling om asymmetrisk maktmisbruk og grov manipulasjon.

Serien er detaljrik og rystende. Men helt nye er ikke avsløringene om Spies’ mildt sagt utsvevende livsstil. At han var et rovdyr som tok skamløst tok seg til rette overfor sine purunge undersåtter har vært kjent i flere tiår. Han omga seg med et harem av ungjenter han stolt kalte «morgenbolledamer» – et ord som også pressen gjenga, helt uten kritisk distanse.

Da han ble spurt om hva han la i ordet, svarte han med sitt karakteristiske smil og lespende, diksjonsfattige uttale at de blant annet bakte boller til ham. Alle som kan litt dansk, vet at «bolle» betyr noe mer enn runde, søte bakverk.

I dokumentaren kommer det frem at flere av Spies’ såkalte bolledamer ble ødelagt av opplevelsene med den gamle «levemannen», og hans umettelige behov for sex med svært unge jenter, som fikk betaling i kontanter hver gang han presset dem til å gå til sengs med ham.

Noen bukket under i narkotikamisbruk og gateprostitusjon. Flere døde i ung alder, deriblant storesøsteren til seriens gjennomgangsperson, den pårørende Anika Barkan. Søsteren Heidis historie om livet med og etter Spies er dypt tragisk.

STEINRIK: Simon Spies, «formannen», her fotografert i sin modernistiske feriebolig «Villa Fjolle» på øya Torö utenfor Stockholm. Bildet ble tatt i 1969.

Simon Spies var intelligent og velutdannet (universitetsgrader i både statsvitenskap og psykologi) – og en særdeles vellykket forretningsmann. Han så tidlig det eventyrlige potensialet i charterturismen og «Syden»-ferier, ikke minst til diktatoren Francos Spania.

Endelig fikk den vanlige «Arne» muligheten til å gjøre som de bemidlede hadde gjort i lang tid – og kunne realisere drømmen om sangria, strand og grisefest uten å sette privatøkonomien over styr. Spies bidro til å demokratisere og allmenngjøre utenlandsferien.

Selskapet hans, Spies Rejser, ble en skandinavisk reiselivsgigant, og «formannen», som han ble kalt, ble en populær celebritet i Danmark. Spies selv var en larger than life-karakter som sjarmerte det stadig mer frigjorte og løsslupne Danmark (i 1969 gjorde danskene, som første vestlige land, det lovlig å produsere og selge hardcore-porno, og ble et yndet reisemål for turister med interesse for den slags) med sine utallige dame- og drikkehistorier og ekstravagante vaner.

Mediene, og spesielt den uskikkelige ukepressen med Se og Hør i spissen, elsket ham, og ryddet forsidene så å si ukentlig til stadig nye spillopper fra den aldrende høvdingen. Jo mer bisarr oppførselen hans ble, jo mer berømt ble han – men likevel aldri beryktet, selv om «alle» visste hva som egentlig foregikk.

Mannens mørkeste skyggesider forble i skyggene. Blant annet betalte han for å utøve grov vold mot prostituerte. Han likte lyden av en arm som brekker, som det sies i serien.

Spies var rett og slett for viktig som opplags- og oppslagsmaskin til at pressen våget å legge seg ut med ham. Når enkeltjournalister reagerte og ønsket å fortelle sannheten om det de hadde sett med egne øyne, grep redaktørene inn og stoppet artiklene.

Spies kom selv fra arbeiderklassen, og skapte seg et image som en self made folkets mann og som en vulgær og aldri kjedelig provokatør. Politisk sympatiserte han med advokaten og kameraten Mogens Glistrup og Fremskridtspartiet, et parti som også fikk en norsk avlegger da Carl I. Hagen grep sjansen ved Anders Langes farvel til det dennesidige.

Spies og Glistrup pekte begge nese til både det borgerlige og det sosialdemokratiske Danmark. Duoens tøylesløse verdiliberalisme og omtrentlige forhold til lovparagrafene var også i takt med de kulturradikale vindene som føk over verden på 60- og 70-tallet, med fri sex og motstand mot tradisjonelle verdier og institusjoner. At høyresiden også hadde sine 68-ere, er et ofte underspilt poeng.

Den kulturradikale og frisinnede venstresiden fikk langt sterkere gjennomslag i Danmark enn i Norge, der både SV og især den maoistiske ml-bevegelsen representerte en mer asketisk tradisjon. Spies hadde sine støttespillere også i den kulturradikale leir, akkurat som Playboy-sjef Hugh Hefner var en populær skikkelse blant tidsåndsliberalere i USA.

Spies’ fanget opp sine «piccoliner» i samme sosiale lag som det han selv kom fra. Han tilbød dem et glimt av en eksotisk verden de ellers ikke hadde særlige utsikter til å bli en del av.

Selv noen av jentenes mødre falt for «formannen» og hans løstsittende seddelbunter, og valgte å se bort fra de dunkle, nesten kultaktige, sidene ved Spies-universet.

Blant mine tidligste nyhetsminner er de mange presseoppslagene om den da 62 år gamle Spies’ Charles & Diana-aktige bryllup med 20 år gamle Janni Brodersen, en av formannens mange unge «piccoliner».

«I dag kan Danmark puste lettet ut. En av landets mest populære sønner, den eksentriske mangemillionær og reisebyråkonge Simon Spies (61) er sikret i ekteskapets trygge havn», skrev VG.

Over 10.000 skuelystne møtte opp for å få et blikk av ekteparet, som i sin «kjempelimousin» lot seg hylle av massene. «Under kjøreturen oppsto det trafikkaos og busser måtte omdirigeres», lød referatet.

Et snaut år etter bryllupet, i 1984, døde Simon Spies av en leversykdom. Janni Spies arvet hele imperiet, og ble «Nordens rikeste kvinne», som det het i overskriften her i avisen.

At «unge Janni vant Spies’ hjerte», som artikkelen også kunne meddele, var muligens en overdrivelse. Ifølge dokumentaren fridde den gamle til mange av sine «piccoliner», før han endelig fikk ja – fra en av dem.

At denne uhyggelige historien nå får en ny omdreining må nok ses i lys av den etterlengtede metoo-revolusjonen, og ikke minst avsløringene av pedofile overgripere som den amerikanske milliardæren Jeffrey Epstein og den britiske TV-personligheten Jimmy Savile.

Særlig kan Spies’ historie minne om Savile – en mann som forgrep seg på svært unge gutter og jenter samtidig som han hadde status som noe av en nasjonalskatt i de brede lag i Storbritannia.

Forhåpentligvis ville superkjendisen Spies’ grovt grenseoverskridende oppførsel blitt avslørt i dag, så å si i real time. Metoo har endret spillereglene og begrenset spillerommet for denne verdens overgripere. Det er naturligvis et ubetinget fremskritt.

Men mennesket er fortsatt et feilbarlig vesen, og maktforholdene er stadig like asymmetriske. Selv om det i dag er lettere og mer akseptabelt å si ifra når urett skjer, er på langt nær den ofte ulekre blandingen av makt- og seksualbegjær et tilbakelagt stadium i artens utvikling.

Som Weekendavisen skrev da biografien «Simon Spies – Solkongens liv og tid» utkom i 2012: «Venligt sagt mindre Spies om den forkælede rikmandssøn, der vil bestemme alt. Mindre venligt mindre han om, hvad store tyranner som Hitler, Stalin, Mao og Napoleon utsatte deres omgivelser for, når de skulle ’more’ sig.»

Ubegrenset makt gir ubegrensede muligheter for maktutøvelse. Spies dominerte sitt hierarki slik diktatorer dominerer sine. Man tar seg til rette fordi man kan ta seg til rette, og spyttslikkerne både tilrettelegger og applauderer handlingene, med nå domfelte Ghislaine Maxwell i tilfellet Jeffrey Epstein som et ennå ferskt og grelt eksempel.

Også Spies hadde slike under seg i pyramiden. I DR-dokumentaren konfronteres Spies-vennen og -medarbeideren Carl Bjerredahl med gamlesjefens eskapader med sine «morgenbolledamer».

Svaret han avleverer – fremført med et skjevt og lett forvirret gammelmannssmil – er som en tragikomisk bekreftelse på at metoo-bevegelsen nok bare er ved reisens begynnelse:

«De her piger så jo slet ikke på det, slik I ser på det. De så det som et dejligt job og nemt tjente penge. Det var bare et lille knald. Det var jo det hele.»

Ja men, da så.