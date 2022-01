Kommentar

Sprøtt at det blir OL

Av Leif Welhaven

Heidi Weng har vært særdeles forsiktig foran OL. Likevel er hun smittet.

Gleden over OL drukner i en miks av munnbind, munnkurver og smittekaos. Dessverre rager penger og prestisje høyere enn utøvernes ve og vel.

En drøy uke før De olympiske leker starter i den kinesiske hovedstaden, er det vanskelig å forstå hvorfor lekene i det hele tatt skal gjennomføres denne vinteren.

En hypersmittsom variant av coronaviruset truer nå fra alle kanter, og det blir bingo hvem som kommer seg på et fly til Kina og hvem som må være hjemme.

Med bekreftet smitte i den norske langrennsleiren, er det full alarm og ditto krise. Absolutt alt er usikkert for øyeblikket, og den norske OL-troppen er slett ikke alene om å være rammet.

Men hvorfor er dette i et hele tatt en problemstilling? Hvorfor er ikke OL utsatt for lenge siden?

Den ferske smittekrisen kommer på toppen av at folkefesten for lengst er avlyst i Kina. Det har over tid vært kjent at utenlandsk publikum er fy-fy, og coronakrisen gjør at det heller ikke blir ordinært billettsalg til kinesere.

Er et arrangement som forutsetter så mye forflytning av så mange kompatibelt med makrosituasjonen i verden?

Vi er snart to år ut i pandemien, og det er vanskelig å forstå hvorfor Den internasjonale olympiske komité (IOC) og den lokale arrangøren ikke har trukket den logiske konklusjonen: OL burde vært satt på vent til etter at pandemien er tilstrekkelig bekjempet.

Men det øret har det over hodet ikke vært aktuelt å høre på. Her skal prestisjeprosjektet gjennomføres til planlagt tid, og det selv om den menneskelige og praktiske kostnaden kan bli særs høy.

En side av den saken handler nok om et kinesisk behov for å vise at de kan avvikle et gigantarrangement på egne premisser, og ikke på coronavirusets.

Gitt graden av inngripende tiltak, som innebærer avkall på bevegelsesfrihet og et smittevernregime av det eksepsjonelle slaget, kan det godt være det lykkes når «OL-boblen» er ferdig inflatert.

Men frem til det råder tilfeldighetene, og gudene vet om det er flaks, dyktighet eller en kombinasjon som avgjør hvem som får være med og hvem som vinner hva.

Hvorfor utøverne skal settes i den situasjonen, gir rett og slett ikke mening.

De som skal konkurrere burde være hovedpersonene, og rent sportslig er de jo det. Men rent økonomisk får utøverne smuler av den gigantiske kaken, der tv-inntektene er navet i et lukrative hjul. Det er både IOC og et helt olympisk økosystem tuftet på.

I disse lekene blir situasjonen for utøverne enda verre av at de i praksis er fratatt noe så vesentlig som retten til å ytre seg når og slik det passer dem.

Den ulne trusselen fra Kina om sanksjoner ved uønskede ordvalg, er trolig effektiv overfor dem som hadde vurdert å ytre seg om noe annet enn medaljer, vær og føreforhold.

«Den olympiske ånd» er uttrykket som blir brukt, men hva er egentlig det? I hvilken grad tar denne ånden vare på dem som skal prestere?

Det er bare noen dager siden toppidrettssjef Tore Øvrebø meldte at lekene kom til å bli «fantastiske», selv om han var urolig for mulig smitte. Spør du den norske langrennsleiren nå, spørs det hvor overbeviste de er om adjektivet vil vise seg å være dekkende.

I beste fall er det «bare» Heidi Weng, Anne Kjersti Kalvå og Arild Monsen som er smittet. I verste fall gjør inkubasjonstiden at vi bare har sett starten på et skred.

Men selv om det ikke blir flere, er oppladningen alvorlig forpurret for en hel haug.

Det er også høyst uvisst om det i det hele tatt blir noen Kina-reise på de som nå er smittet. Spørsmålene er flere enn svarene om logistikken de neste dagene.

Langrennssjef Espen Bjervig, lege Øystein Andersen og resten av ledelsen jobber på høygir for å finne løsninger, og de har neimen meg ingen enkel jobb.

Men samtidig som det arbeides pragmatisk, er det viktig å ha refleksjon og et åpent ordskifte om de store spørsmålene.

Det aller største er HVORFOR det er riktig å kjøre på med OL under rådende omstendigheter i verden.

Nå er til og med den norske langrennssjefen åpen for at det beste hadde vært å utsette. Det underbygger at disse lekene ikke er noen lek.

Rekk opp hånden den som mener at OL i 2022 handler om idrettsglede…