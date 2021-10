REELT SKIFTE: – Jonas, vi må fornye, ikke forlenge. De nye grønne næringene kan ikke plasseres på skuldrene til oljenæringen. De må snarest kunne gå på egne bein, skriver Karoline Andaur.

Nei Jonas, ny oljeleting gir oss ikke et grønt skifte

Ny oljeleting låser kapital og kompetanse til en industri i nedgang. Jo mer vi leter, jo saktere går omstillingen. De nye grønne næringene kan ikke bare stå på skuldrene til oljeindustrien. De må snarest kunne gå på egne bein.

KAROLINE ANDAUR, generalsekretær i WWF Verdens naturfond

Ap og Sp skal bli enige om en ny regjeringsplattform. Etter at SV trakk seg fra sonderingene fordi avstanden ble for stor på olje, klima, natur og rettferdig fordeling, har Jonas Gahr Støre sagt at uten leteaktivitet og kartleggingsaktivitet, får vi ikke til det grønne skiftet. Men han tar feil når han sier at fortsatt oljeleting er nødvendig.

Vi er enig i at Norge trenger teknologien, kapitalen og kunnskapen som petroleumssektoren har gitt oss, men en ekte grønn omstilling krever massiv forflytting av kapital, politiske tiltak og forutsigbarhet. Det handler om omstillingstakt og klimarisiko.

Men før vi går inn i debatten om veien videre for norsk oljepolitikk – la oss starte med hva vi alle er enige om:

1. Oljebransjen har gitt Norge arbeidsplasser, inntekter og teknologisk kompetanse. Oljearbeiderne har vært – og er fortsatt – viktige. Oljevirksomheten skal ikke stenges ned i morgen. Men norsk olje- og gassvirksomhet er på vei nedover. Det er et faktum uansett hvor du står i debatten.

2. Norge skal jobbe for å begrense oppvarmingen til 1,5 grader. Det krever store utslippskutt i alle sektorer i alle land. Markedet utvikles med utgangspunkt i at verden må nå klimamålene. Klimasaken endrer økonomien. Investeringer flyttes fra det fossile til det grønne. Fremover vil det bli mer økonomisk risikabelt å være avhengig av inntekter fra fossil energi.

3. Oljejobber er ikke lenger trygge jobber. Etter oljeprisfallet i 2014 forsvant 80.000 oljerelaterte jobber, og Perspektivmeldingen viser at det er sannsynlig at 50.000 oljerelaterte jobber forsvinner før 2030.

Det vi må diskutere nå er tempoet i omstillingen. FNs klimapanel har vist oss at det haster voldsomt, men har kunnskapen fra vitenskapen nådd fram til politikerne? Norges nye regjering skal styre i en avgjørende tid, i klima- og naturkrisens tid. Hvorfor er det ikke mer snakk om hvor mye omstillingen faktisk haster?

Norge har lenge satset stort på petroleumsindustrien i form av forskning og utvikling, arbeidskraft og statlige investeringer. Men tidene endrer seg. Mange store internasjonale oljeselskaper har allerede forsvunnet fra norsk sokkel. De har åpenbart gjort vurderinger som sier at det ikke er lønnsomt for dem å bli. Nå er situasjonen at vi hurtig må redusere både utslipp og klimarisikoen for norsk økonomi. Men dette har ikke styringspartiene tatt innover seg. I stedet har Norge lagt opp til et fortsatt høyt investeringstempo på norsk sokkel.

Vi vil at leverandørindustrien skal bygge havvind og andre grønne industriløsninger. Men det er ikke mulig når kapasiteten er sprengt. Tempoet i oljeindustrien er nå så høyt at leverandørindustrien ikke klarer å levere nok. Oljeindustrien må gå utenlands for å få bygget ut før fristen på det midlertidige oljeskatteregimet går ut. Det gir fulle ordrebøker. 58 nye oljefelt får til sammen 29,5 milliarder ekstra skattekroner på grunn av det midlertidige oljeskatteregimet. Dette er et konkurransefortrinn. De grønne næringene er ikke i nærheten av samme rammebetingelser.

Forskning fra NTNU bekrefter at det er vanskelig å både ha en oljesmurt økonomi og samtidig gjennomføre grønn omstilling. Årsaken er at bedriftene som leverer produkter og tjenester til havvind, har dette som bigeskjeft, mens kjernevirksomheten er petroleum. Når det satses på olje, prioriteres dette av bedriftene. Derfor er oljeleting dårlig nytt for omstilling til ny grønn industri.

Det er så enkelt at hvis du har en fulltidsjobb innen olje, kan du ikke ha en fulltidsjobb innen grønn omstilling samtidig. Du må velge. Grønn omstilling kan ikke være noe vi gjør på si.

Det meste av verdiene på norsk sokkel er allerede tatt opp eller funnet. Derfor vil det ikke få store konsekvenser for norsk økonomi å stanse letingen etter ny olje og gass. Å si ja til letestans handler ikke om å skru av kranene, men om å sørge for en gradvis nedtrapping, for å frigjøre arbeidskraft, teknologi, kapital og politiske ambisjoner til det grønne skiftet. Vi må skape nye arbeidsplasser til dem som jobber i oljenæringen. Derfor foreslår WWF – i tråd med klimaomstillingsutvalgets anbefaling - at oljenæringen skal ilegges en omstillingsavgift som øremerkes til å utvikle nye næringer, som havvind og grønt hydrogen.

Regjeringen vil bli husket for sine prioriteringer. Den nye regjeringsplattformen blir en syretest for et Arbeiderparti som vil være handlekraftig på klima og ha en ansvarlig styring av norsk økonomi. Å se seg blind på gårsdagens oljepolitikk kan koste Arbeiderpartiet dyrt. Men først og fremst vil det koste deg og meg.

Fortsatt satsing på petroleum vil ha en nedside uansett utfall: Dersom verden lykkes med klimapolitikken, øker risikoen for brå fall og arbeidsledighet, noe som medfører store økonomiske tap for staten og risiko for velferden. Og hvis vi ikke lykkes med klimapolitikken, vil de økte utslippene gjøre uopprettelig skade på planeten, som vil ha økonomiske konsekvenser som langt overgår en midlertidig inntekt fra olje og gass.

Nå må vi fornye, ikke forlenge. De nye grønne næringene kan ikke plasseres på skuldrene til oljenæringen. De må snarest kunne gå på egne bein.