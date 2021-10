Kommentar

Trygve vant første runde

Av Hanne Skartveit

Sp-folket er fullt av selvtillit. Med SV utenfor regjering er det lettere å se for seg at Trygve Slagsvold Vedum på et tidspunkt kan bli statsminister.

Mange lo da Trygve Slagsvold Vedum tidlig i valgkampen ble lansert som Sps statsministerkandidat. De fleste forsto at det var helt urealistisk. Men kanskje var hensikten fra Sp-hold å så en tanke hos velgerne, som kunne modnes til neste gang. For ingen skal være i tvil om at ambisjonene er store i Sp.

I Senterpartiet har de alltid ønsket at skillet mellom høyre og venstre i politikken skal få mindre betydning. De vil ikke at Høyre og Ap lenger skal regnes som de to store og tunge partiene som alt annet kretser rundt.

Mer sentrumsorientert

Drømmen om å oppheve blokkene går helt tilbake til Anne Enger (Lahnstein)s tid som Sp-leder, på 1990-tallet. Ja, egentlig før det også. Helt tilbake til 1950-tallet har man i Sp snakket om et politisk landskap der sentrum spiller hovedrollen, uavhengig av blokkene.

Denne uken rykket dette et skritt nærmere, da SV forlot sonderingene på Hurdalsjøen Hotel om regjeringssamarbeid. En regjering med bare Ap og Sp vil bli mindre rød og mindre grønn, og langt mer sentrumsorientert enn en regjering der også SV er med.

Selv om både Støre og Vedum har sagt at de vil gå til SV først for å hente støtte i Stortinget, så har Ap og Sp også mye til felles med andre partier. Spesielt i saker som handler om olje og klima, om forsvarspolitikk, rovdyr, og flyktning- og asylpolitikk.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vant første runde i kampen om ny regjering.

Alliansen mellom Ap og Sp er på mange måter naturstridig. Der Ap alltid har vært opptatt av å reformere, er Sp mer opptatt av å beholde det bestående, og reversere det som har blitt forandret. Litt forenklet kan vi si at sosialdemokratiet ser fremover, og vil videre. Mens Sp preges mer av nostalgi, og ser med lengsel og vemod bakover.

Nord-Norge og Trøndelag

Det fortelles om USAs tidligere president Bill Clinton at han kunne forutsi hvem som var republikanere, og hvem som var demokrater, ut fra om de valgte 1950-tallet eller 1960-tallet som sitt historiske favoritt-tiår. På 1950-tallet var det orden og forutsigbarhet, mens 1960-tallet var preget av opprør og forandring. Demokratene skal ha likt 60-tallet best, mens republikanerne foretrakk 50-tallet.

Senterpartistene vil protestere mot en slik sammenligning inn mot norske forhold. Særlig fordi Ap hentet seg inn gjennom valgkampen nettopp ved å ta tilbake stemmer der Sp lå an til å vinne omtrent alt. Som i Nord-Norge og i Trøndelag. Mens Ap gjorde det historisk dårlig i Oslo. I Sp tar man det som et bevis på at det er distriktene, og stemmene derfra, som må veie tyngst, også for en Ap-ledet regjering, og at det egentlig ikke er stor avstand mellom Aps og Sps velgere.

Trimming av velferdssamfunnet

Så spørsmålet er hvilket Ap som etter alt å dømme flytter inn i regjeringskontorene sammen med Sp. Er det et Ap som går med på å reversere allerede gjennomførte reformer? Som regionsreformen, domstolsreformen og den såkalte nærpolitireformen?

I så fall innfører de en ny praksis i norsk politikk. Jeg tror ikke det har skjedd før at en ny regjering skroter en reform som forgjengeren har innført. Styrken i det norske samfunnet er nettopp at de fleste regjeringer gjennomfører nødvendige reformer, som senere blir stående, tross opprinnelig motstand hos opposisjonen. Fordi det krever for mye ressurser å reversere det som allerede er gjort. Og ikke minst - fordi det som regel er gode grunner til at reformen ble til i første omgang.

Vi vet ennå ikke hva som bor i Ap-leder Jonas Gahr Støre, om han har det som kreves for å møte Sps rå forhandlere.

Det er slik vårt velferdssamfunn trimmes, og tilpasses stadig nye tider. Høyre- og venstresiden kan ha ulike innfallsvinkler, og ulike ideer. Men det er enighet om hovedlinjene, og bred oppslutning om vår samfunnsmodell. Nye regjeringer ser fremover, ikke bakover.

Ap mye svakere

Nå vil regjeringsforhandlingene handle mye om hvilke reformer som kan reverseres. Sp er langt større i dag enn da daværende Ap-leder Jens Stoltenberg i 2005 sammen med Sp og SV dannet den første rødgrønne regjeringen. Mens Ap er mye svakere denne gangen.

Samtidig er Støre mindre erfaren enn Stoltenberg var. Vi vet ennå ikke hva som bor i dagens Ap-leder. Om det var noe ved Støres lederskap som førte til at SV forlot Hurdalsjøen, eller om det skyldes at den politiske avstanden faktisk var for stor. Og enda viktigere - om han har det som kreves for å møte Sps rå og drevne forhandlere.

Har ikke Støre det, risikerer han at en selvbevisst og selvsikker Vedum fremstår som den nye regjeringens virkelige leder. Det hele kan i så fall ende med at Vedum på et tidspunkt vil presentere seg som en mer troverdig statsministerkandidat enn han kunne denne gangen.

Det vil være en drøm for Sp. Og et mareritt for Ap.