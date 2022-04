Kommentar

Kan vi få Sverige-opptøyer i Norge?

Av Shazia Majid

SKOLEVEI: Dette er til daglig en skolevei ved Rosengårdsskolen i bydel Rosengård i Malmö. 17. april i år lignet stedet et slagmark.

Det har vært koranbrenning og voldsomme opptøyer i innvandrertette bydeler i Sverige i påsken. Kan tilsvarende skje her hjemme?

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

«Lurer det fare for et fremmedhat i norske boligområder? Vil språkproblemer, gjensidig engstelse, gnisninger og konflikter føre oss opp i «svenske» tilstander om myndighetene ikke prøver å møte disse problemer på forhånd?»

Dette er et sitat fra en avisartikkel i Dagbladet i 1977.

Vi har alltid fryktet «svenske tilstander». Og derfor har vi kanskje klart å unngå dem?

Ved å møte utfordringene på forhånd? Eller i alle fall tidligere og tydeligere enn det svenskene har klart?

Er det derfor vi ikke har sett horder av rasende og ramadan-fastende Stovner- og Mortensrud-ungdom sette fyr på busser og bildekk. Og angripe politiet med steiner og biler så områdene ligner rene slagmarken?

Koranen brennes også her

For det er ikke slik at provokasjonen ikke har vært der. At koranen ikke brennes i Norge. Den brennes titt og ofte av den muslimfiendtlige og rasistiske organisasjonen SIAN.

Og det skaper som regel motdemonstrasjoner. Og det skaper sinne og innimellom aggressiv oppførsel blant enkelte muslimske ungdommer og antirasister.

Det ble brent koran i den innvandrertette bydelen Stovner i Oslo forrige fredag. Det er meldt ny koranbrenning kommende fredag.

I begynnelsen av mars var SIAN i en annen innvandrertett bydel og gjorde det samme. På Mortensrud satte de fyr på koranen ved fredagsbønn rett utenfor den lokale moskeen.

To menn grep inn og forsøkte å slukke brannen. SIAN-folk sprayet dem i ansiktet med rød maling. Forholdet ble anmeldt av moskeen.

På Stovner forrige fredag ble SIAN kjeppjagd av hissige ungdommer etter en aksjon som ikke var varslet til politiet. Politiet sier at det ikke er meldt om personskade.

Koran er også blitt brent på Tøyen, og fått støykonsert som motmarkering. Det har vært tilfeller av egg- og tomatkasting. Ingen er blitt skadet. Ingen pågrepet. Politiet har hatt kontroll.

Forskjell og ulikheter

Skal folk få egg i ansiktet og bli kjeppjaget for å brenne koranen? Nei.

Skal folk kunne brenne koranen som ytring? Ja.

Skal rasistiske- og hatefulle ytringer straffeforfølges? Definitivt.

Men det er forskjell på det vi har sett i Oslo så langt, og det vi ser i Sverige. Det er en helt annen aggresjon og et helt annet voldsnivå der enn det vi noen gang har sett her til lands.

Selv om over en av tre innbyggere i Oslo har innvandrerbakgrunn og brorparten av muslimske nordmenn bor i Oslo-området.

Det skyldes at Norge har lyktes bedre med integreringen – og med debatten om integrering.

Både når det gjelder bosetting, sysselsetting, kriminalitet og skolegang.

VOLDSOMT: Det svenske politiet har blitt angrepet av demonstranter under opptøyene. Flere polititjenestepersoner er blitt skadet. Her tas det hånd om en mann som er blitt skutt i benet 17. april i Navestad i Norrköping.

Sosial uro

Stovner bydel er stedet i landet med flest nordmenn med innvandrerbakgrunn. De utgjør 54,4 prosent av befolkningen i området. Til sammenligning har over 90 prosent slik bakgrunn i bydelen Rinkeby i Stockholm.

86 prosent av beboerne i bydelen Rosengård i Malmö har innvandrerbakgrunn. Rosengård har vært gjenstand for noen av de verste opptøyene de siste dagene.

Det er godt kjent fra internasjonal og norsk forskning at en konsentrasjon av marginaliserte grupper, slik som innvandrere, arbeidsledige, uføre, psykisk syke og rusmisbrukere kan føre til sosial uro, økt kriminalitet, antisosial oppførsel, vold og rusmisbruk.

Det er 11 prosent arbeidsledighet i Rinkeby. Hver tredje person har bare grunnskole, folk tjener i snitt under halvparten av det andre i Stockholm tjener. De syke er mange flere og mye sykere. De over 60 år er knapt i arbeid.

Kriminaliteten

Vi har utsatte områder og tilsvarende problemer også her hjemme.

Likevel ser vi en vedvarende og dramatisk nedgang i anmeldt kriminalitet i Oslo. Antall anmeldte ran er mer enn halvert siden 2005. Fallet er enda høyere for anmeldt vold.

Det betyr ikke at alt er på stell. Skyteepisodene fra i høst er friskt i minne.

Men omfanget i de svenske områdene er et helt annet. Mest fordi svenske myndigheter har latt de sosiale ulikhetene vokse seg såpass store at de er blitt uhåndterlige.

Kriminaliteten florerer, æreskulturen rår og politiet har nærmest trukket seg ut. Tillit mellom borgere er limet i demokratiet. Det limet er borte i de mest utsatte områdene i Sverige.

Mangel på en integreringspolitikk tidlig nok er en forklaring. Den andre forklaringen er at i Norge eier man boligen sin. I Sverige leier man boligen sin.

Det er håp i Groruddalen

Svenskene har vært rause og tatt imot mange innvandrere. For så å stappe titusener i boligblokker hvor alle er leietagere. Uten eierskap, forfaller samholdet.

I Groruddalen er det motsatt. Og i Norge er det motsatt, nordmenn flest eier sin egen bolig, uavhengig av bakgrunn og sosial tilhørighet.

Groruddølinger har en sterk stedsidentitet. De tar vare på sitt og sine – og sine områder.

Det er i tillegg blitt brukt milliarder på Groruddalssatsningen. Tiltak er blitt satt inn både når det gjelder nærmiljø, aktiviteter, skole og barnehage.

Det er håp i Groruddalen. Der det er håp, er det ikke plass for anarki.

Det skyldes vår velstand og vår velferd og muligens en føre var-holdning. Slik vi ble anmodet om ha i 1977.

Men også at norske muslimer i det store og det hele ser ut til å ha modnet i sin tilnærming til ytringsfriheten de siste årene. I alle fall i praksis.

Det er muslimske ressurspersoner og moskeer som i disse dager går aktivt ut og maner til ro ved neste koranbrenning.

Gjort noe riktig

Noe har vi gjort rett her til lands. Så langt.

Vi har snakket om problemene i åpent lende – og forsøkt å gjøre noe med dem.

Det være seg manglende oppmøte på foreldremøter, patriarkatet, (voldelig) islamisme, lav sysselsetting, æresdrap, kjønnslemlestelse, gjengkriminalitet eller ungdomsvold.

Norge har i stor grad lykkes med integreringen av innvandrere.

Ikke alle, men så mange at det kan brennes en koran eller ti. Uten at busser og eiendommer settes i brann.

Hør mer i podkasten Giæver og gjengen (gratis for deg som har VG+):