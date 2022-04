Kommentar

Manchester Citys to ansikter: Feige og briljante

Av Leif Welhaven

VERDENSTOPPEN: Manchester City er et av verdens beste fotballag, her representert ved manager Pep Guardiola og João Cancelo, men VG-kommentator Leif Welhaven mener klubben har to ansikter.

Manchester City, her ved Phil Foden og Kevin De Bruyne, topper Premier League og sikter mot Champions League-trofeet.

Dersom Manchester City mener å ha sitt på det tørre, burde selvsagt klubben kunne svare på høyst relevante spørsmål om hvordan de store pengene har kommet inn.

De kontrastfylte sidene ved de lyseblå fra Manchester har kommet frem i ekstrem grad de siste dagene.

På banen har vi nettopp vært vitne til noe nær den perfekte klubbkamp. Nivået på kampen mellom Manchester City og Liverpool er så høyt at det nesten ikke er mulig å beskrive det.

Det Pep Guardiolas menn demonstrerte før pause på Etihad er så selvsikkert, så ballsikkert, og så estetisk at det underbygger hvorfor fotball kalles «verdens vakreste spill».

Men dessverre er den andre siden ved City det motsatte av «vakkert», noe vi har fått demonstrert enda en gang.

ENGASJERT: Pep Guardiola var ivrig på sidelinjen under søndagens kamp mot Liverpool, hvor de lyseblå var nærmest seieren.

Nå viser nemlig dokumenter publisert av Der Spiegel og partnerne i European Investigative Collaboration (EIC), deriblant VG, det som gir ytterligere grunn til å problematisere pengestrømmene rundt klubben som kan bli Erling Braut Haalands neste stopp.

I forrige runde lå Manchester City først an til å bli utestengt av Champions League på grunn av økonomisk doping, men skarpskodde advokater vant saken i Idrettens voldgiftsrett (CAS).

Det skyldes i stor grad at sentrale ankepunkter om brudd på økonomisk fair play ble ansett som foreldet, og retten mente at UEFA ikke hadde kommet opp med gode nok beviser.

Men her er det ytterst interessant at klubben ble bøtelagt med 100 millioner kroner fordi de ikke samarbeidet med etterforskningen, Med andre ord kunne en styrtrik klubb komme unna med å sabotere høyst betimelige spørsmål. Nå er spørsmålet hva som skjer når enda mer blir kjent rundt hvordan forretninger skal ha foregått.

EIER: Sheikh Mansour sikret seg kontrollen over Manchester City i 2008.

Den skriftlige dokumentasjonen er av en art som City kommer svært lite heldig ut av, og den ferskeste informasjonen gjør vondt betydelig verre.

Her er det vanskelig å lese interne dokumenter annerledes enn at det har vært en direkte kobling til myndighetene i De forente arabiske emirater. Hvis man leser dokumentasjonen i sammenheng, og den er omfattende, er det vanskelig å se et annet bilde enn at reglene for Financial Fair Play ble brutt. De går ut på at det er en grense for hvor mye en klubb skal kunne gå i minus og få underskuddet dekket av en eier, slik at det blir et visst samsvar mellom hva man tjener og hva man bruker.

Det stilles også spørsmål ved Roberto Mancinis kontraktsforhold og økonomien rundt signeringen av mindreårige.

LEDET CITY TIL GULL: Roberto Mancini med Premier League-trofeet etter den elleville sesongavslutningen i 2011/12-sesongen for snart ti år siden, hvor Sergio Aguero sikret City ligagullet på overtid.

For mange fans av klubben er det åpenbart slitsomt at ikke alle nøyer seg med å hylle det fantastiske som foregår rent sportslig sett. I sosiale medier har det ikke manglet på vidløftige teorier om at noen ønsker å ødelegge for Manchester City.

Men mens den ørkenstateide klubben stikker hodet i sanden og ser ut til å komme unna med det, må vi håpe at de som vi ta debatten i det minste leser dokumentasjonen før de roper høyt.

Om du gjør det, skal det godt gjøres å påstå at City har en god sak.

Det har de derimot på banen. Sesongen kan ende opp med en totalfangst de ikke har maktet før.

I tilfelle vil de bli bejublet av særdeles mange for å ha flyttet grenser for klubbfotball. Men begeret kan ikke bli helt fritt for malurt før sentrale spørsmål er besvart.

Og det kommer ikke til å skje. Pep Guardiola var i alle fall god på å feie vekk temaet foran Liverpool-kampen. Han fikk også hjelp av journalister som var mer opptatt av om han skulle drikke vin med Klopp enn av faglig interessante spørsmål.

Nå peker lite i retning av at vi noensinne får svar.

Alt tyder derimot på at Manchester City forblir feige og briljante på samme tid.