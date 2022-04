Kommentar

Pakistan i politisk kaos

Av Shazia Majid

KJEMPER VIDERE: Imran Khan er blitt avsatt som statsminister i en av verdens få atomvåpenmakter. Pakistan står overfor politisk kaos i tiden fremover.

Den kjekke og populære pakistanske statsministeren, Imran Khan, er avsatt. I Norge sørger norskpakistanere. For det som følger Khan blir ikke pent.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Natt til søndag fikk Imran Khan (69) et mistillitsforslag mot seg i den pakistanske nasjonalforsamlingen.

Dermed er han blitt del av en lite flatterende, men svært talende statistikk: Pakistan har hatt 22 statsministre siden 1947 – og ingen av dem har sittet regjeringstiden ut.

Ille nok – men verre når landet er en atomvåpenmakt.

Titusenene av pakistanere har tatt til gatene i protester. Norsk-pakistanere planlegger å slå følge her i Oslo.

De sistnevnte er likestilte med de lokale. I november fikk de stemmerett ved valg i Pakistan.

Det betyr at de omtrent 9 millioner pakistanere bosatt i utlandet, deriblant norskpakistanere, kan i teorien avgjøre valg i et land hvor de ikke bor. Men hvor de bidrar med milliarder i kapital.

Khan kjempet for lovendringen. Fordi han vinner på lovendringen. Diasporaen elsker ham.

Frelseren

For Khan er annerledes. Folk tror på ham. De som tviler vil tro på ham. Og så er det de som ler av ham og hans idealistiske, og til tider naive syn på hva som er mulig å få til i et land med en slik broket fortid.

Da Imran Khan vant valget i 2018 – la han listen høyt. Pakistan skulle bli en velferdsstat. Han hadde vært i Norge flere ganger.

Mottatt av pakistanske nordmenn som en vaskeekte helt.

Ikke rart, mannen har i tiår regjert over titalls millioner av hjerter. Ikke bare i Pakistan, men i alle land hvor ballspillet cricket er stort. Se for deg en Lionel Messi, eller en Ole Gunnar Solskjær.

Bare større og bedre.

For ikke bare var han en legendarisk idrettsmann, som blant annet vant verdenscupen for Pakistan i 1992.

Han var den smellvakre, kultiverte, Oxford-utdannede, lavmælte kvinnebedåreren som ble filantrop etter at moren døde av kreft.

Han fikk prinsesse Diana på besøk hjem hos seg i Pakistan. Han sosialiserte seg med A-kjendisene i London og i Mumbai. Og etter morens død brukte han all sin sosiale kapital til å bygge Pakistans fremste kreftsykehus. Hvor de fattigste behandles gratis.

VERDENSVANT: Imran Khan pleiet et nært forhold til prinsesse Diana. Her er sønnen prins William og Kate på statsbesøk i Pakistan oktober 2019.

Ble for egenrådig

Han var av folket – for folket.

Ikke bare som en terrier som bet seg fast i buksebeinet til korrupte forretningsfolk og politikere – men også som en ruvende skikkelse i møte med statsledere som Putin, Erdogan eller Xi Jinping.

Han ga pakistanere den verdigheten et herjet folk sultet etter.

Men han klarte ikke mette tomme mager. Det ble mest med tomme ord. Idealisten kom til kort med realitetene på bakken.

Fattigdom, religiøs fanatisme, terror, korrupsjon og den siste tiden – Asias verste inflasjonskrise.

Folk går sultne i Pakistan – selv middelklassen klarer ikke å få endene til å møtes. Prisene på matvarer og drivstoff har økt med over 15 prosent på ett år. Det er brutalt for det lutfattige landet.

Det ble spikeren i kisten for Khan. Som i tillegg hadde begynt å bli for egenrådig. Og opererte uten støtte fra landets militærmakt og USA.

Putin-vennlig

Han forsøkte å danne nye allianser i vakuumet som oppsto etter at Pakistan ikke lenger var så viktig alliert for USA - særlig når krigen mot terror var tapt i Afghanistan.

Khan fikk tette bånd med Kina. Milliardene rullet inn, og nytt infrastruktur ble bygget av kinesere, mot tilgang til det indiske hav. Selv om det kinesiske regimet undertrykker den muslimske minoriteten uigurene.

Det toppet seg for mange og enhver når Imran Khan valgte å gjennomføre statsbesøket i Russland dagen Putin startet krigen mot Ukraina.

Pakistan har stemt blankt ved FN-resolusjoner mot Russland. I tillegg har Khan over år pleiet bånd med religiøse fanatikere i eget land og bakgård.

UMUSIKALSK: Statsminister Imran Khan valgte å gjennomføre Russland-besøk - dagen Putin invaderte Ukraina.

Mellom barken og veden

Da Imran Khan kom til makten spilte han spillet, han forsto hva som skulle til i et land som Pakistan: «Allah, America and Army».

Altså religion, støtte fra USA og støtte fra det allmektige pakistanske militæret. Han fikk taket på det første, men så ble han overmodig og mistet taket på de to siste.

Og når den viktige støtten nå har forsvunnet, ble han lett bytte for en rabiat opposisjon. Bestående av halvstuderte røvere, mange av dem vaskeekte kjeltringer. Med anklager, tiltaler og rettssaker om grov korrupsjon i milliardklassen mot seg.

Shahbaz Sharif, den eneste kandidaten til vervet er mandag blitt valgt til landets nye statsminister.

Han er ute på kausjon. Tiltalt for hvitvasking av hundrevis av millioner av kroner. For øvrig bror av en tidligere beryktet statsminister, straffedømt for det samme og i eksil i utlandet. Hvis datter også driver politikk.

Det er ikke rart mange pakistanere fortviler og vil ha Khan tilbake.

Siste ord ikke sagt

Khan har blitt en politisk martyr. Fjernet fordi han var på «den rette vei». Nærmest som en Messias å regne. Et horn i siden på establishmentet. De historiske makthaverne, militæret, eliten, USA.

Han har brukt og bruker referanser fra koranen og den islamske historien for å oppildne massene. Det er han mot røkla. Muslimene mot de ikke-troende, korrupte og amerikanere.

Han beskyldes for populisme, og sågar fascisme.

Men han er ikke korrupt. Det sier selv hans argeste motstandere.

Det er en CV få er forunt i det ulykksalige Pakistan. Hvor titalls milliarder er forsvunnet i lommene på nettopp den politiske og den økonomiske eliten.

Derfor er Khan populær. Derfor dyrkes han av mange som redningen. Til tross for sine tilkortkommenheter.

Og derfor er ikke siste ordet sagt i denne sagaen.