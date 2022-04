NEI TAKK: – Argumentene for å ha karakterer i skolen er ikke holdbare. Det å skulle sette en karakter på et arbeid handler i liten grad om hva du har lært, men hva du har pugget, skriver Sara Ude Hasle og Julia Pigao i dag.

Debatt

«25 under 25»: På tide å droppe eksamen og karakterer

Dagens skolesystem funker ikke! Vi er nødt til å tenke nytt. Det er på tide å kaste karakterer og eksamen på historiens skraphaug.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

JULIA PIGAO (17), fylkesleder i Agder Sosialistisk Ungdom

SARA IDE HASLE (20), medlem i Sosialistisk Ungdom

Skolen skal være et sted for læring og mestring. Uansett hvem vi er skal vi muligheten til å lykkes. Når vi begynner på skolen, kommer vi inn med ulike forutsetninger. Det er skolens oppgave å sikre at ulike elever får like muligheter.

Dessverre er ikke skolen slik i dag. Høyresiden har skapt en teste- og puggeskole, der vi elever testes og måles. Gjennom urettferdig vurderingsformer som eksamen, teller fem timer arbeid mer enn et helt skoleår.

Eksamen er å spille lotto med elevers framtid. Det er grunnleggende urettferdig. Fem timer i en svett gymsal forberede oss ikke på arbeidslivet.

Derfor er mappevurdering den eneste vurderingsformen som faktisk er rettferdig, og som sikrer elevers rettssikkerhet.

Mappevurdering gir elever muligheten til å jobbe jevnt og trutt med fagene. Mappa vil bli sett på av en ekstern sensor som gir en konstruktiv tilbakemelding.

Trynefaktor og fordommer vil ikke spille inn på hvilken tilbakemelding man får, men faktisk det arbeidet som er gjort. Dette vil sikre at elever får en rettferdig og konstruktiv tilbakemelding.

Les også «25 under 25»: Ikke fjern karakterene i skolen! Vi er to elever fra to forskjellige skoler, går på to forskjellige linjer og to forskjellige trinn.

Argumentene for å ha karakterer i skolen er ikke holdbare. Det å skulle sette en karakter på et arbeid handler i liten grad om hva du har lært, men hva du har pugget.

Karakterer er ikke en pekepinn på hvordan man ligger an i et fag, men egenskapene dine til å pugge.

Vi er nødt til å se elevene som selvstendige individer, det som er “bra” for noen, er “dårlig” for andre. Dette skaper en falsk narrativ.

Skalaen fra 1-6 har latterlig mye å si i skolen. For noen er nok en “dårlig” karakter med på å bekrefte et dårlig selvbilde. Det som faktisk burde telle er hvordan man utvikler seg på veien til å bli den beste versjonen av seg selv.

Mens høyresiden er mest opptatt av å skape en skole som dyrker frem enda større klasseskiller, vil vi skape en skole som gjør det motsatte.

Karakterpresset i skolen er et symptom på et større problem, og løsningen er ikke å stille “krav”.

Vi er nødt til å se problemet i sammenheng. Kombinasjonen av en rigid fraværsgrense, urettferdig vurderingsformer og karakterer skaper en skole der elever som sliter fra før av kommer aller dårligst ut. Skolen skal være en arena som utjevner sosiale forskjeller, ikke skaper dem.

Dagens skolesystem funker ikke! Vi er nødt til å tenke nytt.

Vi trenger ikke nok en skala med tall, enda en stige å klatre opp eller en ny arena med press og måling - vi trenger en arena der ulike elever har samme muligheter.

Det er på tide å kaste eksamen, karakter og fraværsgrensa på historiens skraphaug. Det er kun slik vi skaper en skole der alle har muligheten til å lykkes.