Kommentar

EU-kamp på Støres vakt

Av Hanne Skartveit

Statsminister Jonas Gahr Støre er bundet på hender og føtter i EU-spørsmålet. Sp kan drive nei-kamp. Mens Ap er tause.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

For første gang på lang, lang tid, diskuterte Stortinget denne uken om Norge bør bli medlem i EU. Helt siden folkeavstemningen i 1994, da Norge sa nei til medlemskap, har dette vært nær et ikke-tema i Stortingets utenrikspolitiske debatter.

Slik er det ikke lenger. Krigen i Ukraina har skapt en ny virkelighet i Europa. Det ble tydelig under stortingsdebatten torsdag. Høyres Ine Eriksen Søreide og Venstres Guri Melby argumenterte hardt for norsk medlemskap. Sps Marit Arnstad argumenterte like hardt mot, med klassiske nei-argumenter om nasjonal selvråderett og det hun og andre nei-folk omtaler som “EUs demokratiske underskudd”.

Varm EU-tilhenger

Frontene sto steilt mot hverandre, nå som sist. Og igjen havner Ap i skvisen. EU-saken har alltid splittet Ap. Samtidig er det ikke mulig å se for seg et mulig norsk EU-medlemskap uten at Ap går inn for det. Det var partiets Trygve Bratteli som ledet landet gjennom forhandlinger og folkeavstemning i 1972, mens Gro Harlem Brundtland var statsminister under EU-kampen i 1994.

Dagens Ap-leder, Jonas Gahr Støre, kan ikke ta en slik lederrolle. Selv er han varm EU-tilhenger. Men Ap har ikke lenger et klart ja-standpunkt, og Støre kan ikke sette i gang en ny EU-debatt i partiet nå. Både fordi han regjerer sammen med Senterpartiet, og fordi Ap ligger så dårlig an på meningsmålingene. En slik debatt må tas av et parti med styrke og selvtillit. Der er ikke Ap i dag.

FIKK VILJEN SIN: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum fikk en utredning om EU - uten at den skulle handle om Norge og EU.

Tvert om. Et sterkere Ap ville aldri latt Sp legge føringer for regjeringens Europa-politikk. Men det skjedde under regjeringsforhandlingene på Hurdal i fjor høst. Trygve Slagsvold Vedum og hans folk fikk gjennomslag for å utrede Norges forhold til EU - ved utelukkende å vurdere alternativer som skaper større avstand mellom oss og resten av Europa. Som Storbritannias situasjon etter at de meldte seg ut av EU. Og Canada og Sveits, med sine handelsavtaler med den europeiske unionen.

Utenforskapet enda tydeligere

Men altså ikke utrede mulige konsekvenser av en tettere tilknytning til EU, i form av medlemskap. Og ikke minst - konsekvenser av å fortsatt bli stående utenfor.

Det får så være at dette ble resultatet av regjeringsforhandlingene i fjor høst. Før 24.februar. Før krigen. Men nå?

Det naturlige ville vært at oppdraget etter Russlands invasjon av Ukraina ble utvidet til også å gjelde en tettere norsk tilknytning til Europa.

Men i går, da utvalget ble presentert, fikk vi vite at slik blir det ikke. Oppdraget blir ikke utvidet. Selv ikke etter at EU-samarbeidet på grunn av krigen i Ukraina brått har blitt mye tettere. Og det norske utenforskapet dermed blir enda tydeligere.

Støre - og Solberg

Utenriksminister Anniken Huitfeldt ser åpenbart ikke at den nye situasjonen krever en bredere utredning. I Stortinget forsøkte hun å slå tilbake mot Høyres Søreide, ved å peke på at heller ikke Høyre satte i gang en utredning av Norges forhold til EU gjennom sine åtte år i regjering. Men Huitfeldts angrep faller på sin egen urimelighet. Det er et før og etter 24. februar i år. Et før og etter krigen som pågår i Europa akkurat nå, i våre nærområder.

Gro Harlem Brundtland var statsminister og den ledende politikeren på ja-siden i 1994. Men Sp-leder og «nei-dronning» Anne Enger (den gang Lahnstein) vant kampen. Her fra partilederdebatt i NRK den gangen.

Det eneste Aps EU-tilhengere kanskje kan se som en liten seier, er det som står helt nederst i beskrivelsen av hva utvalget skal gjøre: “Utvalget står fritt til å identifisere andre problemstillinger som er relevante for hovedoppdraget.” De fleste vil mene at også et mulig EU-medlemskap er relevant i denne sammenheng. Dersom utvalget ser det på samme måten, kan det kanskje komme noe godt ut av dette arbeidet. Tross alt.

Mange mener det er for tidlig å dra igang en ny EU-debatt nå. Høyre vedtok på sitt landsmøte nylig å gå inn for norsk EU-medlemskap. Det skjedde mot partileder Erna Solbergs stemme. Støre har heller ikke noe ønske om en ny medlemskapsdebatt. Begge mener antagelig at tiden ikke er moden. At det blir feil å kjøre i gang en ny runde som kan ende med et nytt nei i en folkeavstemning.

Vaksiner og Sverige

Men debatten kommer naturlig. På samme måte som Sverige og Finland har endret sitt syn på NATO nærmest over natten, bør den endrede internasjonale situasjonen føre at også vi diskuterer hvor vi hører hjemme i verden.

NATO er selvsagt noe annet enn EU. Våre nabolands behov for en sikkerhetsgaranti fra NATO er mer akutt enn Norges behov for et sterkere europeisk forankring. Men likefullt trenger også vi en sterkere tilhørighet til landene rundt oss, i en svært urolig tid.

Pandemien viste oss hvor sårbare vi er, og hvor avhengige vi er av andre. Det var bare svenskenes velvilje som sikret oss de nødvendige vaksinene, gjennom EU. Uten den velviljen kunne vi havnet langt bak i vaksinekøen. Vi vet ikke om vi er like heldige neste gang en krise rammer.

Uansett hva Ap og Støre (og Erna Solberg, for den del) måtte ønske seg, så er den nye EU-debatten igang. Mellom de to foregående folkeavstemningene var det 22 år. Nå er det nesten tretti år siden sist. Like mange årskull har ikke fått være med på å bestemme. Dagens ungdom og unge voksne fortjener den muligheten.

I samme båt

Både Høyre og Venstre går nå inn for fullt medlemskap. Miljøpartiet De Grønne tar stilling til spørsmålet på sitt landsmøte denne helgen, og kan komme til å ende på et ja. Sp er fortsatt beinharde EU-motstandere, og administrerer motstrebende EØS-avtalen i regjering sammen med Ap. Frp har blitt et nei-parti siden forrige gang.

At Frp er mot, mens MDG kanskje sier ja, kan gi en helt ny dynamikk. En nær samlet miljøbevegelse sto på nei-siden sist. Underlig, all den tid klimakrisen bare kan løses gjennom forpliktende internasjonalt samarbeid. EU ligger langt foran i disse spørsmålene.

Norge er ikke i de rommene der de viktige beslutningene som angår oss, tas. Kampen for selvråderett var et sentralt argument for nei-siden, både i 1994 og i 1972. Men vi har mindre selvråderett i dag enn vi ville hatt dersom vi var med i EU.

Det vet Jonas Gahr Støre godt. Han skulle ønske det var anderledes. Og han vet at han ikke kan gjøre noe med det, så lenge han sitter i samme båt som Trygve Slagsvold Vedum.