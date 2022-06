Kommentar

Rungende dansk ja

Av Per Olav Ødegård

STOR SEIER: Statsminister Mette Frederiksen har ledet ja-kampanjen for å få Danmark inn i EUs forsvarssamarbeid.

Danmark kaster gamle reservasjoner over bord og blir med i EUs forsvarssamarbeid. Danskene sier ja til EU. For sikkerhets skyld.

Valgdagsmålingen som ble offentliggjort kl. 20 viser et det ligger an til et meget klart ja-flertall, større enn meningsmålingene antydet. Målingen som ble offentliggjort av Danmarks Radio viser at 69,1 prosent har stemt ja, mens 30,9 stemte nei.

Valgresultatet kommer om få timer. Hvis det faktiske resultatet er i nærheten av valgdagsmålingen har Danmark aldri tidligere fått et tydeligere svar i noen av landets mange folkeavstemninger.

Et ja betyr at Danmark heretter delta i utformingen av EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk, og dessuten ta del i EUs militære oppdrag.

Europeisk sikkerhetspolitikk gjennomgår i disse dager den største forandring siden Berlinmurens fall. Det skyldes ene og alene Vladimir Putins beslutning om å gå til krig mot Ukraina. Det demokratiske Europa finner sammen i sterkere og mer forpliktende samarbeid, på grunn av et stadig mer totalitært og aggressivt russisk regime.

Et lite eksempel er folkeavstemningen i Danmark. Den hadde ikke funnet sted uten Putins overfall av Ukraina. Langt viktigere er det at Finland og Sverige denne våren søker medlemskap i Nato. Årsaken er den samme.

JA-SIDEN: De fem partilederne som inngikk et nasjonalt sikkerhetskompromiss, sammen på valgdagen. Fra venstre Jakob Ellemann-Jensen, Sofie Carsten Nielsen, Søren Pape, Pia Olsen Dyhr og Mette Frederiksen.

Putin krysset en linje. På et øyeblikk var sikkerhetssituasjonen i Europa blitt dramatisk forandret. I valgkampen sa Danmarks statsminister Mette Frederiksen at et seismisk skifte finner sted i Europa. Da kan heller ikke Danmark stå stille.

I mars inngikk regjeringspartiet Sosialdemokratene et nasjonalt sikkerhetskompromiss med Sosialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre og De konservative. Disse partiene gikk sammen om en kraftig opptrapping av forsvarsbudsjettet. De ønsker også at Danmark skal ta del i forsvarssamarbeidet i EU.

I motsetning til Norge sa Danmark ja til medlemskap i EF i 1972. 20 år senere sa et lite flertall av danskene nei takk til Maastricht-avtalen, da EF ble til EU i en økonomisk og monetær union. Da Danmark fikk innfridd fire forbehold sa imidlertid et flertall ja til avtalen i 1993. Et av disse forbehold var det forsvarspolitiske samarbeid.

Siden den gang har danskene i folkeavstemninger sagt nei til EUs justissamarbeid og til å erstatte den danske krone med euro. Danskene vil være med i EU, dog med reservasjoner.

Det store flertall av danske partier anbefalte sine velgere til å stemme ja. Nei-siden består av fløypartier, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige på ytre høyre, Enhetslisten på ytre venstre. På venstresiden slår imidlertid EU- og Nato-motstanden sprekker.

Enhetslisten, som minner om partiet Rødt, har endret sitt negative syn på EU. Og selv om partiet ikke ønsker å delta i det militære samarbeidet, finnes det representanter med en annen oppfatning. Tendensen er at den hardeste EU-motstanden nå kommer fra ytre høyre, noe som samsvarer med situasjonen i mange land på Kontinentet.

Mette Frederiksen sier at det er viktig å styrke både Nato og EU for bedre å kunne forebygge konflikter. Det militære samarbeidet i EU er ikke et alternativ til Nato, i beste fall et supplement.

Nato skal virke avskrekkende mot angrep og har sikkerhetsgarantien om at et angrep mot et medlemsland er å anse som et angrep mot de alle. EUs militære oppdrag har så langt handlet om stabilisering, opplæring og fredsbevarende styrker, i tillegg til operasjoner til sjøs mot kaprere og menneskesmuglere.

Det vil uansett være Folketinget som avgjør om danske soldater skal delta i militære EU-oppdrag.

På grunn av krigen i Ukraina har forsvarssamarbeidet er blitt et langt mer sentralt tema i EU. Europa vil ta større ansvar for egen sikkerhet. Nå kan Danmark delta aktivt i utformingen av fremtidens europeiske forsvarssamarbeid.