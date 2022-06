Kommentar

Overlever - inntil videre

Av Yngve Kvistad Kommentator

Boris Johnson vil trolig overleve dagens mistillitsvotum. Men hva bringer morgendagen?

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

For skaden er allerede skjedd.

Noe Johnsons forgjenger, Theresa May, erfarte temmelig raskt etter hun måtte gjennom samme prosedyre i 2018.

Hun fikk støtte fra 63 prosent. Men syv måneder senere var hun ute av dansen.

For at Tory-partiet skal velte sin egen leder på denne måten, må minst 180 medlemmer av De konservatives parlamentsgruppe kreve hans avgang i en skriftlig avstemning.

Bakgrunn: Mistillitsvotum mot Boris Johnson - fra hans egne

Partiets innpiskere, de som til enhver tid holder rede på hvem som stemmer hva, mener at opprørene ikke vil makte å mønstre så mange. I henhold til partiets tradisjon vil lederen da være fredet mot nytt mistillitsvotum i ett år.

Men – som alltid i britisk politikk – det er ikke så enkelt.

En leder, og særlig en partileder som også er regjeringssjef, tåler ikke at 15 prosent av parlamentsgruppen krever ham fjernet. Det er det som skjer når «terskelen er nådd», som det heter i den såkalte 1922-komiteen, og tilstrekkelig mange parlamentarikere har signert kravbrev om lederskifte.

1 / 8 SKÅL: Rapporten inneholder 9 bilder av Boris Johnson som hever glasset med kolleger. forrige neste fullskjerm SKÅL: Rapporten inneholder 9 bilder av Boris Johnson som hever glasset med kolleger.

Ingen konservativ partileder har i realiteten overlevd å vinne et mistillitsforslag fra sine egne. Overlevelsen har kun vært midlertidig. Når «mennene i grå dresser» har bestemt seg, som Margaret Thatcher kalte 1922-komiteen, er prosessen allerede i gang.

15 prosent av dagens Tory-gruppe betyr at 54 av regjeringspartiets medlemmer har meldt inn sin mistillit. Omtrent like mange partitopper har offentlig erklært at de ikke lenger ønsker at Boris Johnson skal være deres leder.

Statsministerens støttespillere mener at opprørerne ikke er mange nok, og at mistillitsforslaget i kveld vil falle. De mener det er greit at det kommer nå, og at det vil «rense luften» en gang for alle.

Problemet med dette regnestykket er imidlertid ikke hvor mange, eller hvor få, som i åpent lende har forlangt Boris Johnsons avgang.

Problemet er alle dem som ikke har sagt ett eneste ord.

Info Fakta om Boris Johnson Født 19. juni 1964 i New York.

Konservativ politiker, forfatter, journalist og spaltist.

Statsminister i Storbritannia etter valgskred i 2019.

Partileder i Det konservative partiet.

Utenriksminister i Theresa Mays regjering 2016–2018.

Borgermester i London 2008–2016. (NTB) Vis mer

TUNGE TIDER: Statsminister og partileder Boris Johnson.

Som en tidligere avstemning i parlamentet viste, da de konservative innpiskerne oppdaget at de ikke hadde mange nok stemmer i egne rekker til å avvise et krav om parlamentarisk granskning av «Partygate», var det partiets tause majoritet som talte.

Knappe 70 medlemmer av regjeringspartiets parlamentsgruppe har uttrykt offentlig tillit til Boris Johnson. Da underhuset 25. mai debatterte Sue Gray-rapporten om covid-lovbruddene i Downing Street, tok bare 12 Tory-representanter statsministeren i forsvar.

Det betyr at minst 275 parlamentarikere av gruppen på 359 ikke har tonet flagg. Og det er innpiskernes X-faktor i denne ligningen, ikke hvor mange sikre støttespillere Boris har.

I britisk politikk handler det mye om utro velgere. På grunn av systemet med enmannskretser får det dramatiske konsekvenser når folk bytter parti. Noen annenkandidat finnes ikke. Det er vinn eller forsvinn. Det snakkes gjerne om «røde vegger» og «blå vegger», hvor henholdsvis venstresiden eller høyresiden har sine bastioner.

Men ingen velgergruppe er mer utro enn konservative parlamentarikere. De har kun sitt eget gjenvalg for øye. For å unngå å bli kjølhalt i eget valgdistrikt, får heller partilederen gå planken.

Info Fakta om «Partygate» «Partygate» er kallenavnet på den politisk skandalen i Storbritannia om arrangementer og fester som medlemmer av Det konservative partiet og statsminister Boris Johnson holdt under pandemien i 2020 og 2021.

I denne perioden var Storbritannia stengt ned og folkehelsemyndighetene hadde innført omfattende forbud mot sosiale samlinger.

De første rapportene om festene i Downing Street og regjeringskvartalet Whitehall kom i slutten av november 2021. De vakte stor medieoppmerksomhet og førte til ramsalt kritikk av Boris Johnsons lederskap.

I slutten av januar 2022 ble tolv samlinger undersøkt av Metropolitan Police (politiet i London), inkludert minst tre der Johnson selv hadde deltatt.

Politiet utstedte 126 bøter til 83 personer som politiet fant hadde brutt covid-19-regelverket, deriblant til Johnson, hans kone Carrie Johnson og finansminister Rishi Sunak. De ba om unnskyldning og betalte bøtene.

Den britiske toppbyråkraten Sue Gray leverte 25. mai en omfattende rapport om festene under pandemien.

Gray tok for seg 16 tilstelninger i Downing Street og i regjeringskvartalet Whitehall i 2020 og 2021. Hun åpner for at det kan ha vært flere tilstelninger.

«Partygate» har ført til krav om at Boris Johnson må trekke seg som følge av manglende dømmekraft, noe han hittil ikke har villet gjøre. (kilde: NTB / Wikipedia) Vis mer

En partileder som ikke vinner valg, men som tvert imot kan bli en belastning når britene neste gang går til urnene, har ingen fremtid.

Kveldens mistillitsforslag handler om det. Utløst av de ulovlige festene i statsministerboligen da resten av landet var stengt ned, den såkalte «Partygate»-skandalen. Sviktende dømmekraft, het det i rapporten fra Sue Gray, embetskvinnen som hadde gransket lovbruddene.

Men det er mer enn festkulturen i Downing Street og en bøtelagt statsminister – den første i britisk historie – som nå skal opp til doms. Også Boris selv er i vektskålen. Hans personlighet. Og troverdighet.

«Partygate» er ikke svulsten i Boris Johnsons lederskap. Det er bare et symptom.

I motsetning til tidligere mistillitsvotum i 1922-komiteen, som har vært utløst av politiske kriser og kolliderende ideologier, handler det denne gangen mindre om politikk. Det er mest av alt en avstemning for eller mot Boris. Og det er derfor den kan slå begge veier.

Brexit, og ikke minst tiden etterpå, har vist at den joviale Boris Johnson mangler en plattform i partiet som er lojal mot ham, uansett.

Den militante høyresiden har med få unntak vendt seg mot ham. De ideologisk konservative finner ingen resonans lenger i det han sier. Den tradisjonelle Tory-falanksen som vil ha minst mulig stat og ditto skattetrykk har fått det største skattetrykk siden krigen og ditto stat.

Og så er det alle skandalene, som ikke handler om politikk, men om Boris som person, og hans imponerende evne til å tråkke i salaten.

Les også Disse kan kaste Boris PETERBOROUGH (VG) De samme velgerne som sikret Boris Johnson nøklene til Downing Street kan nå kaste ham ut av…

KOMITELEDER: Graham Brady leder den såkalte 1922-komiteen.

I parlamentet har Boris Johnson søkt støtte hist og her fra sak til sak, noe som ikke er uvanlig i en mindretallsregjering. Det er mindre vanlig i et parti som har majoritet med det sterkeste styringsflertall på en mannsalder. Og det er heller ikke fullt så vanlig at det skjer internt i eget parti.

For øyeblikket pågår det en heftig redningsoperasjon styrt fra Downing Street. Boris Johnsons korps av sekretærer, rådgivere, strateger og regjeringsmedlemmer tar kontakt med hvert enkelt medlem av parlamentsgruppen for å søke støtte.

De må overbevise de konservative om at Boris Johnsons tillitstap blant velgerne kan gjenopprettes. At selv om to tredjedeler av britene i meningsmålinger nå har svart at Boris må gå av, så vil han lansere mange populære pakker fremover som gjør at Toryene vil vinne igjen om to år.

Hadde det vært valg i dag ville statsministeren, ifølge siste ukes YouGov-måling, tapt sitt eget mandat i Uxbridge and South Ruislip. Det ville også tidligere Tory-leder Iain Duncan Smith.

I tillegg må parlamentarikerne overbevises om at de personlig vil nyte godt av BoJos gunst, og at han har noe spesielt i ermet for akkurat deres politiske karriere.

Med en statsminister som har falt såpass mange av sine aller nærmeste i ryggen, kan det i seg selv bli en aldri så liten utfordring.