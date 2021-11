Kommentar

Tåler vennskapet en pandemi?

Det var god stemning da Jonas Gahr Støre møtte sin danske statsministerkollega Mette Frederiksen under Nordisk råds møte i København. Men de svenske politikerne var mindre fornøyd med nabolandene sine.

KØBENHAVN (VG) Stengte grenser, fargekoder, mistro og soldater har tæret på det gode naboskapet i Norden. Særlig svenskene er såret og skuffet. Men det er også helt andre ting som truer det nordiske fellesskapet.

Sjelden har det nordiske samarbeidet haltet mer enn under coronakrisen. Ikke bare har landene håndtert pandemien ulikt. Grenser har vært stengt, land er blitt inndelt etter fargekoder, familier er blitt splittet, handlevaner endret, man kunne ikke reise på sin egen hytte, og enda verre: Det har vært svært vanskelig for dem som har hatt jobben sin på andre siden av grensen.

Det har også vært tilløp til gnisninger mellom de gamle bestevennene. Før pandemien ble forholdet i Norden beskrevet som nært, integrert og konfliktfritt.

Men den svenske utenriksministeren Ann Linde (S) var åpenlyst frustrert over Norges linje mot Sverige. Hun fryktet at stengte grenser skulle skape dype sår, og var bekymret for det nordiske samarbeidet.

Den svenske samarbeidsministeren Anna Hallberg (S) uttalte at man har tatt det gode samarbeidet for gitt, og plutselig sto det soldater på grensen. Det er liten tvil om at svenskene som er mest såre. Mange kvier seg for å komme tilbake på jobb i Norge.

Og det er ikke til å underslå at svenskenes coronahåndtering er blitt både idiotforklart, latterliggjort og snakket nedlatende om av oss naboer, både i mediene og blant folk.

Jonas Gahr Støre ankommer Nordisk råd i København. Nå er spørsmålet hvordan tilliten mellom nabolandene skal bygges opp igjen etter pandemien.

Denne uka møttes nordiske politikere for første gang fysisk etter pandemien på Nordisk råd i København. Mye handler om hvordan tilliten skal gjenoppbygges og hva man kan lære til neste krise. Og det var åpenbart at svenskene fortsatt er såret og skuffet over naboene, og statsminister Jonas Gahr Støre ble mest utfordret i debatten.

Selv om Støre forsvarte den norske linjen til sine forgjengere, sier han situasjonen skal normaliseres og forholdet til Sverige skal repareres. Derfor blir også Stockholm reisemålet for hans første offisielle utenlandstur.

Det finnes skader og sår som ikke kan lov-endres bort, sa flere svenske politikere til Støre. De beskrev det totale havari i grenseområdene. Målet må være å stoppe smitten, ikke stoppe mennesker, ble det sagt, til stor applaus. Forholdet ble sammenlignet med en Berlinmur og Norge ble beskyldt for pandemi-nasjonalisme.

Norden-forsker Johan Strang ved universitetet i Helsingfors har kalt det en ny utvikling at man reagerer på en krise med å stenge grensene.– Den naturlige refleksen for 20 år siden hadde vært at nå skal vi løse dette sammen. Strang mener Koronakrisen er et symptom på at alt ikke er bra i samarbeidet, og peker på mer nasjonalistiske holdninger som en del av forklaringen.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg var gjest under møtet, og minnet om at fred i Norden ikke har vært en selvfølge. Nå lever vi i det vi kaller dyp fred. Som også er litt skummelt, fordi det innebærer at vi har glemt hva og hvor grusomt krig er.

Det er verdt å minne om at det ikke bare er det gode naboskapet i Norden som ble utsatt for prøvelser. Selv om det virker som hundre år siden nå, er det ikke så mange måneder siden jeg gjemte meg bak solbriller og munnbind på flyplassen og følte meg som osloboer uglesett da jeg reiste hjem til Trøndelag.

Noen ordførere ville sette soldater på grensen til Nord-Norge, det ble foreslått søringkarantene og andre mente vi burde sende heimevernet etter folk som var på hytta. Det er ikke få som har meldt inn folk som går for tett, har glemt munnbind, drikker øl på hotellrom eller andre mer eller mindre reelle eller innbilte brudd på koronareglene.

Vi har virkelig sett hva pandemi gjør med oss, også på vondt. Man blir seg selv nærmest, og mistror naboen. Undersøkelser viser faktisk at folk mener at det selv er flinke til å overholde restriksjonene, men tror ikke andre folk er det. Da er det kanskje ikke annet å vente at man som nasjonalstat blir seg selv nærmest?

Ambisjonene for det nordiske samarbeidet er skyhøye. Norden skal eksempelvis være den mest integrerte regionen i verden. Dette kan ikke tas for gitt. Da må Norden også oppleves som et fellesskap.

De nordiske statslederne møttes for første gang etter pandemien. Fra venstre: Veronica Thörnroos, Åland, Jonas Gahr Store, Norge, Mute Bourup Egede, Grønland, Mette Frederiksen, Danmark, Sanna Marin Finland, Bardur À Steig Nielsen, Færøyene, Katrin Jakobsdottir, Island og Anna Hallberg (samarbeidsminister for Norden), Sverige.

Nå ser det ut som fellesskapet delvis er i forvitring. Mye tyder på at vi både forstår hverandre dårligere og vet mindre om hverandre enn før. I Danmark er det helt vanlig at danskene slår om til engelsk når du snakker til dem på norsk.

Årsaken er åpenbar. Før så vi mye mer svensk og dansk tv, og ferien gikk som regel til våre nærmeste naboland. Nå har engelsk overtatt som språk, Netflix som underholdning og Legoland og svenske campingplasser har fått sterk konkurranse av mer eksotiske reisemål.

Men om det ikke mangler store og luftige ord om Nordens betydning, er det heller lite å høre om Nordisk råds betydning. Selv om Danmark er vertskap, må man lete med lupe for å finne noe i danske aviser. I den grad de får overskrifter, er det når de med jevne mellomrom blir omtalt som et supperåd, en kaffeklubb og det som verre er. Statusen er åpenbart lav for mange politikere.

Lysglimt finnes dog. NRK gjenoppretter nå sin Norden-korrespondent. Det skandinaviske radioprogrammet «Norsken, svensken og dansken» har fått mange til å få øyene opp for det som skjer i nabolandene.

Men skal Norden-samarbeidet være i nærheten av å få den betydningen det får i festtalene, må det tas på langt større alvor av våre politikere.

Og medier, for den del.

