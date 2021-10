UTSKJELT SKVULP: – «Bølgen» er ikke utbredt i norsk klubbfotball heller. Den er primært et landslagsfenomen, og landslagsfotballen har en annen type publikum enn klubbfotballen, skriver kronikkforfatterne.

Debatt

«Bølgen» er et fremmedelement

Det er ikke første gang debatten om den såkalte «bølgen» splitter fotballfolket. Spørsmålet er hvorfor den gjør det.

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

ARVE HJELSETH, idrettssosiolog, NTNU

MADS SKAUGE, idrettssosiolog, Nord Universitet

VGs sportskommentator Leif Welhaven har på mange måter rett i at publikumskulturen i fotball lider under et slags selvutnevnt «tribunepoliti».

Alle sosiale felt har mer eller mindre uttalte normer for «korrekt» adferd. For noen år siden kritiserte musikkprofessor Arnfinn Bø-Rygg publikummet i Stavangers den gang nye konserthus for å ha klappet etter hver sats under en fiolinkonsert.

Det var brudd på normene for applaus under slike konserter. Han ble beskyldt for å være elitist.

Men også fotballkulturen har sine eliter. De selverklærte supporterne – de som reiser på alt av kamper og lager stemning gjennom sang og visuelle virkemidler – mener å forvalte den autentiske tribunekulturen. Det finnes normer for hva som kan passere som stemningsskapende. Andre aktiviteter kan bli avvist som harry eller bondske.

Det er imidlertid ikke alltid like enkelt å identifisere hva som gjør en praksisform til det ene eller andre. Det er ikke første gang den såkalte «bølgen» splitter fotballfolket. Spørsmålet er hvorfor.

les også Leif Welhaven: Ta bølgen for «bølgen»

Bølgen var opprinnelig en sponsorgimmick initiert av Coca-Cola, og ble verdenskjent under VM i fotball i Mexico i 1986. Det får i seg selv mange supportere til å rynke på nesa. En sentral norm i supporterkulturen er nemlig at ekte stemning skapes «nedenfra», som følge av publikums eget initiativ.

Supportere misliker å bli regissert av andre. Atmosfæren oppfattes som kunstig dersom den er skapt av arrangøren, som når en speaker forsøker å dra i gang trampeklapp, eller hvis en sponsor prøver å få publikum med på merkevarebyggende ablegøyer.

Men det er lenge siden 1986, og ingen tolker vel dagens bølger som fordekte Cola-reklamer. Bølgen er i dag først og fremst en enkel måte å skape liv og røre på, som også kan involvere dem som ellers stort sett sitter stille. NRKs fotball-programleder Tete Lidbom peker i VG i stedet på at bølgen avsporer folks oppmerksomhet: folk blir mer opptatt av å følge med på når det er deres tur til å reise seg, enn av det som foregår på banen.

Det er jo riktig, men på den annen side er heller ikke supporterkulturen alltid strengt orientert mot kampens gang. Ofte kan man se at for eksempel «forsangere», som drar i gang sangen og holder rytmen, står med ryggen mot banen mesteparten av tiden.

Normen er ikke nødvendigvis å følge hvert spark på ballen. Supportere klager ikke om utsikten blir hindret av for eksempel et vaiende flagg, for det er den kollektive manifestasjonen av felles tilhørighet som er tribunekulturens underliggende drivkraft.

Den sentrale normen er derfor at god stemning skapes av supporterne selv.

Bølgen blir dermed et fremmedelement; noe de pådyttes utenfra, i dette tilfellet av den mindre «kyndige» delen av publikum.

les også Fenomenet «Bølgen» splitter fotballpublikumet: – En styggedom

Lidbom peker også på at bølgen ikke er vanlig på store kamper i andre deler av verden. Underforstått er fotballkulturen er bedre i de store fotballnasjonene.

Men bølgen er ikke utbredt i norsk klubbfotball heller. Den er primært et landslagsfenomen, og landslagsfotballen har en annen type publikum enn klubbfotballen. Landslaget tiltrekker seg mange tilskuere som ser lite fotball ellers, i hvert fall på stadion, og de er mer tilbøyelige til å finne alternative måter å underholde seg selv på.

Nederlands landslag i fotball følges for eksempel av en fargerik og feststemt gjeng, som ikke er plagsomt bekymret for om noen oppfatter dem som hinsides ordinære supporternormer. Lignende mønstre går igjen i en rekke land.

Det bølgen på sitt beste kan bidra med, er å feire i en situasjon hvor kampen er vunnet. Når Norge gikk opp til 2-0 mot Montenegro, ville neppe noen oppfattet det som galt om den spontane jubelen ble avløst av bølgen. Det var jo maks et minutt eller to igjen. Å ta bølgen på 1-0 virket derimot rart, det obstruerte den anspente nervøsiteten mange satt med.

Mot slutten av kampen kjempet Norge med ryggen mot veggen, så det var jo, enn så lenge, intet å feire. Å starte bølgen i en slik dramatisk situasjon fremstår som overfladisk, som om publikum ikke tar dramaet på alvor.

les også 14 fotballbøker verd å få med seg

VG-Welhaven peker på at forfatteren Dag Solstad tidlig uttrykte skepsis til bølgen. Denne skepsisen er forankret i det siste poenget over. Om ekstraomgangene mellom England og Vest-Tyskland i 1990, da dramaet nærmet seg sitt klimaks, skrev Solstad: «Nå renner endelig det karnevalistiske ved et moderne VM-publikum av. Og tilbake står den usminkede tilhenger».

Vi tror fotballen taper noe vesentlig om det ikke blir plass til det fortettede dramaet, som ikke maner til bølgen og annen overfladisk jubel, men til å «merke stillheten», som Solstad formulerte det i et TV-program.

Man kan naturligvis beklage at det på de fleste felt finnes et slags «smakspoliti» som bidrar til å regulere adferds- og uttrykksformer, enten det er på konserter, på teateret, i fotball eller i andre idretter. Innenfor rimelighetens grenser bidrar de likevel samtidig til å sosialisere nye deltakere i feltet. Ofte oppstår det spenninger, som når enkelte kinopublikummere er mer opptatt av telefonen eller godteposen enn filmen, men det er en del av det å være publikummer.

Folk er der med ulike beveggrunner, og at noen da påberoper seg mer aktverdige grunner enn andre, er verken overraskende eller noe som nødvendigvis bør beklages.