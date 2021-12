REFORMIST: – Rusproblemer vitner mest av alt om et samfunn som ikke strakk til, skriver Ane Breivik.

Straff gjør rus farligere

Jo da, rus skader. Men dagens straffepolitikk gjør rus farligere enn det trenger å være.

ANE BREIVIK, leder i Unge Venstre

På selveste lille julaften farer representanter fra en kristen organisasjon på rusfeltet med løgn om rusreformen i VG. De kjenner verken sine ti bud eller kunnskapsgrunnlaget for saken.

Som Gud åpenbarte til Moses: Du skal ikke tale usant om din neste. Og som rusreformutvalget slo fast: Dagens straffepolitikk fungerer ikke.

Kronikkforfatterne hevder at rusreformen inneholder et «noe ensidig fokus på avkriminalisering av brukerdoser». Rusreformen handler om å fjerne straffen for bruk av rusmidler, ja. Fordi det er galt å straffe mennesker for selvpåførte lidelser.

Etter skadefølgeprinsippet er det først og fremst bare handlinger som medfører skade eller fare for skade, som skal sanksjoneres med straff. Dersom straff faktisk påvirket rusbruk, kunne det tjent som en begrunnelse for å fortsette med dagens kurs. Men det finnes ikke forskningsmessig belegg for å hevde at straff gir redusert bruk.

«Rus skader», gjentar kronikkforfatterne. Jo da. Men straffen pålegger en skam og et stigma som gjør rusen farligere enn den trenger å være. Det legger sten til byrden som allerede er til stede ved et rusproblem.

Problemet med straff er at det gjerne trykker deg lenger ned. Det hindrer unge med rusproblemer fra å starte et nytt liv. Det sperrer dem unna den behandlingen og støtten som de sårt trenger for å bli rusfri.

Dessverre for oss. For rusproblemer vitner mest av alt om et samfunn som ikke strakk til.