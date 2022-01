SER FEMOVER: – Nederst på lista over hva vi ville brukt 440 millioner på, kommer den tilbakeskuende oppløsningen av Viken, skriver ungdomspolitikerne.

Vi har ikke 440 millioner å sløse bort

Fylkesrådet innstiller på å sløse bort 440 millioner ved å løse opp Viken. Det er på tide at fylkespolitikerne slutter å se seg bakover, og starter å se på mulighetene fremover.

HEDDA WØLNER KRISTIANSEN, fylkesleder, Viken Unge Venstre

CATHINKA BERGEM, fylkesleder, Viken Grønn Ungdom

CONSTANCE THUV, fylkesleder, Viken KrfU

ANINE NORÉN, fylkesleder, Akershus Unge Høyre

Viken fylkeskommune har en levetid på to år. Under disse årene har flere av partiene på fylkestinget hatt som sitt politiske prosjekt å legge ned Viken, og gå tilbake til de tre gamle fylkene. Det er selvsagt at det kommer lite konstruktivt ut av fylkespolitikken, når alle er usikre på fylkets levedyktighet.

Prosessen med å dele opp Viken lager en unødvendig brems for det politiske arbeidet i fylket. Regionen står overfor store utfordringer fremover, med strammere budsjetter og især ressurser til kollektivtilbudet i Viken og Oslo. Skal man som politiker legge ned sin politiske kapital i en dyr og langtekkelig prosess, når det er andre presserende saker som burde fått oppmerksomheten?

Mens fylkestingspolitikerne venter på å få en dyr utredning i fanget, er det flere utfordringer som står i kø. Vi skulle ønske oppmerksomheten ble rettet mot å først og fremst løse disse. Det er kritikkverdig at flere partier går ut og flagger Viken som oppløst før utredningen er på plass. Da har man kastet bort både tid og penger på en utredning som det uansett ikke blir tatt hensyn til når partiene omsider skal stemme over forslaget.

En kan godt være uenig i regionreformen. Nå er det imidlertid på tide å slutte å skue bakover.

Som ungdomspolitikere er vi opptatt av at velferdsstaten skal stå seg også for fremtidige generasjoner. Da må man være nøktern med pengebruken. Til syvende og sist er det er oss unge som betaler regningen for overforbruk av penger. Derfor er det viktig at de beslutningene som tas i dag, ikke utgjør en unødvendig last for dem som kommer etter oss.

Vi kan nevne mye annet fylket kunne brukt 440 millioner på, enn oppløsning. Det kunne blitt brukt på en styrket skolehelsetjeneste slik at de som trenger det får hjelp. Det kunne blitt brukt på klimatiltak og styrket kollektivtilbud. Det kunne blitt brukt på tilbud for unge innen kultur og idrett.

Nederst på lista over hva vi ville brukt 440 millioner på, kommer den tilbakeskuende oppløsningen av Viken.

Som generasjonen som skal ta over fylkestinget i fremtiden, ønsker vi å se andre prioriteringer. Fylkestingspolitikerne bør nå legge fra seg denne prosessen, ta ansvar og gjøre det beste ut av fylket de er valgt til å styre.