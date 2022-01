Kommentar

På tide med vonde spørsmål

Av Leif Welhaven

Ingvild Flugstad Østberg er med Therese Johaug til Seiser Alm for det sosiale.

Hvor lenge kan du oppta en landslagsplass dersom du ikke er i stand til å konkurrere? Det er dessverre nødvendig å stille noen spørsmål rundt Ingvild Flugstad Østbergs privilegier.

Det er garantert trivelig for 31-åringen at hun nå har fått være med Therese Johaug til alpene på Norges Skiforbunds regning. Hvorvidt det er riktig å disponere fellesskapets midler på denne måten, er en helt annen skål.

Dette setter en problemstilling på spissen som strengt tatt har vært relevant en stund, men som har forblitt under overflaten.

Når er tiden kommet for at andre løpere bør få plassen, dersom Ingvild Flugstad Østbergs helse ikke tåler belastningen det innebærer å gå langrenn på toppnivå?

Temaet er åpenbart sensitivt, og la det være sagt svært tydelig: Det er menneskelig sett mye positivt ved at miljøet har backet opp Flugstad Østberg over tid.

I en ideell verden hadde veteranen nådd målet om å komme tilbake i gammelt slag denne sesongen, og vi skulle gjerne feiret prestasjonene hennes i OL.

Men verden er ikke ideell.

De harde realiteter er at også denne sesongen er spolert for Ingvild Flugstad Østberg, og da spørs det hvilke følger det bør få fremover.

Det er et åpent spørsmål om hun noen gang kommer tilbake som toppløper.

Dermed er det på et punkt uunngåelig å ta opp problematikken, uansett om det smerter på et mellommenneskelig plan.

Toppidrett er en kynisk bransje. Det går en grense for hvor lenge du kan ha en plass på et landslag dersom du ikke er i stand til å være med.

Akkurat hvor den grensen går, er det vanskelig å finne en fasit på.

Det hadde åpenbart vært feil å sende henne på dør så fort verden ble vanskelig. Nå er det i den andre enden grunn til å lure på om Norges Skiforbund strekker seg i overkant langt.

Det sender et litt spesielt signal at hun er sendt til Seiser Alm, når premisset er at «Ingvild er der for det sosiale» og ikke for å trene mye selv, for å sitere langrennsledelsen.

Et argument for dette opplegget er at hun blir en form for venninnestøtte for Therese Johaug i hennes oppladning til lekene i Beijing.

GODE VENNER: Ingvild Flugstad Østberg og Therese Johaug sammen på pallen under VM i Seefeld 2019.

Ifølge Johaugs trener Pål Gunnar Mikkelsplass blir dette «kjempehyggelig for begge to». Det er ingen grunn til å betvile at han har rett i det, og selskap har selvsagt en verdi.

Men det burde vel stilles noen kritiske spørsmål, og det også innad i skimiljøet, om det er riktig ressursbruk å sende Ingvild Flugstad Østberg til alpene under disse forutsetningene.

Ifølge Ola Vigen Hattestad er hun der for å «koble av og ha det fint».

En annen side ved denne saken handler om at vi har en situasjon på kvinnesiden i norsk langrenn som ikke ser altfor lys ut på lengre sikt.

Siden det trolig blir Johaug-bonanza i Kina, vil statistikken nok se pen ut også når historien om denne sesongen skal skrives.

Men ettersom Therese Johaug er 33 år gammel og også Maiken Caspersen Falla og Heidi Weng har passert 30 år, er det urovekkende hvor Norge kommer til å stå når generasjonsskiftet tvinger seg frem.

Det legges ned mye ressurser per landslagsplass. Dersom kommende talenter skal utvikle seg til å føre arven videre, er det ikke likegyldig når de tas inn i varmen.

Riktignok er det tynnere i feltet enn på herresiden, men om man tenker langsiktig er følgende spørsmål relevant: Hvor mye tid bør en 31-åring som sliter for andre sesongen på rad få, sett opp mot å tilgjengeliggjøre plassen for en annen?

Er det på et punkt fair at Flugstad Østberg trer til side, for så eventuelt å kjempe seg tilbake etter en periode utenfor systemet?

Jeg skal ikke kategorisk si at tiden har kommet for å ta drastiske grep.

Men selv om det ikke er noe hyggelig å skrive disse ordene, taler mer og mer for at de vonde spørsmålene må stilles.