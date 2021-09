Kommentar

Her blir det krangel

Av Astrid Meland

KLIMA SPLITTER DEM: Olje og klimakutt er en nøtt for partilederne Audun Lysbakken (SV), Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Ap, SV og Sp fortsetter sonderingene over helgen. Da må de finne en klimaseier alle kan leve med.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Samtalene ved Hurdalssjøen, dit hvor storken kom flyvende med Trygve Slagsvold Vedum, er ifølge VGs kilder både krevende og reelle.

To dager holdt ikke for å bli enige. Mandag er det på’n igjen. Og det er spesielt ett tema som blir vanskelig.

I valgkampen ble klima toppsaken, med kode rød for menneskeheten. Partene vet at det må få til en grønn seier om det skal bli noen regjering ut av dette.

Men hva skal de finne på?

Under både Stoltenberg og Solberg ble de naturskjønne områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) redningen. Klimapartiene fikk gleden av å stoppe oljeleting i LoVeSe igjen og igjen og igjen.

Men i og med at Ap nå har bestemt seg for å la området være i fred, så er den saken død.

Spørsmålet er hva som kan bli årets LoVeSe?

les også Regjerings­sonderingene: Dette diskuterte de først

SVs krav er å ikke tillate mer leting etter ny olje og gass. Men det er å be om for mye. Under åtte prosent stemte på dem.

Trikset er å få til noe som gir konkrete kutt, men som ikke gjør at Ap/LO og oljefløyen i Sp steiler.

Jørn Eggum i Fellesforbundet har alt tatt fart. Han sier til Børsen at SV ikke har greie på oljepolitikk og at Ap ikke har en millimeter å gi. Poenget hans er enigheten her er et skjørt kompromiss mellom industriarbeiderne og Aps klimafløy.

SONDERINGER: Audun Lysbakken (SV), Jonas Gahr Støre (Ap) Marit Arnstad (Sp) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) spiste middag på Hurdalsjøen hotell torsdag kveld.

Men noe må de faktisk gi.

Alt som kan subsidieres og er grønt, er den enkleste utveien. Som å satse på hydrogen, karbonfangst eller vind.

Oljebransjen og LO vil det. Å kjøre oljeplattformene på fornybar kraft gir legitimitet. De kan skryte av å hente opp verdens reneste olje. Dessuten er det skattebetalerne som må punge ut for slikt.

Men SV er ikke lenger like interessert i å elektrifisere plattformene som de var. De vil heller kutte ut olje. Og dessuten er partiet blitt imot storskala vindkraft på land.

Problemet kan løses ved å gå for havvind. Og samtidig si at kraften herfra ikke bare skal drive oljeplattformene, men i tillegg eksporteres til Europa via kabler til Europa.

Altså ikke bare dyrt, men også langt frem i tid.

les også Regjeringsforhandlingene: Så mange statsråder kan partiene få

Da er symbolpolitikk billigere. Og det er mulig å gjøre området nordøst i Barentshavet til et nytt LoVeSe. For det går an å kutte ut oljeletingen her og selge det inn som «SV freder (deler av) Barentshavet».

Å bore etter olje så langt mot nord får fortsatt opp pulsen hos de grønne. Og oljeselskapene har ikke gitt opp helt. I sommer gjorde Aker et bedrøvelig gassfunn i en brønn som nå er plugget og forlatt.

Siden selskapene ikke har mistet troen, kan både oljebransjen og petroleumspolitikerne gå med på dette.

Men miljøfolket vet at dette er en billig seier. Derfor må de ha noe mer.

les også Støres kjærlighetsbarn

Det går også an å se på områdene opp mot Svalbard og Barentshavet nord, som ikke er åpnet for oljeaktivitet.

SV kan få lov å forhindre en åpning her og profilere seg på «SV stopper oljeleting i nye områder.»

Nok en mulighet – som oljebransjen er mer engstelig for – er at de grønne får gjennomslag for en bredere innstramming i letepolitikken, nemlig et nei til leting i nye, umodne områder, de såkalte nummererte rundene.

Det kan også bli aktuelt å helt kutte ut den såkalte «subsidieringen» av leteselskapene, altså en ytterligere innstramming i leterefusjonsordningen.

SVs gamle leder Kristin Halvorsen snakket i NRK torsdag om muligheten for å sette opp drivstoffavgiftene.

Ap og SV sa ja til de borgerliges plan om å mangedoble CO₂-avgiften. Men Sp er imot.

De to andre har kreative forslag til hvordan de skal uthule sin egen politikk. SV foreslår en grønn folkebonus. Ap har et uklar plan om lavere avgifter på bygda.

Her er det altså mulig å få til noe alle kan være fornøyd med. Med unntak av klima.

les også LO-gigant legger press på Hurdal-gjengen

Men stemningen er snudd litt siden valgkampen, da FNs klimarapport, flom og hetebølger skremte.

Nå er det en kald og mørk vinter med skyhøye strømpriser i Europa, som er skummelt.

For tiden tjener Norge ifølge lobbyorganisasjonen Norsk Olje og Gass over to milliarder kroner på gassen vår hver dag. Ifølge SSB selger vi mer gass enn noen gang til rekordhøy pris.

Og ikke bare det. Gassen er også blitt mye grønnere, siden Europa har startet opp de skitne olje- og kullkraftverkene sine igjen.

Mens Norge tjener milliarder på gass som vil kutte utslipp hver dag, må altså de rødgrønne likevel finne noen fossiler de kan slutte med. Enkelt skal det ikke være. Og dyrt blir det garantert.