Nødvendig ryddesjau

Selv om politikerne har et personlig ansvar for at regler blir fulgt, er det grunn til å se på både Stortinget og Statsministerens kontors praksis med et kritisk blikk. De har åpenbart bidratt med både forvirring og feilinformasjon.

Det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål i kjølvannet av at Kjell Ingolf Ropstad trakk seg som statsråd og KrF-leder i helgen.

Bakgrunnen var Aftenpostens avsløringer om skatteunndragelse og misbruk av ordningen med pendlerleilighet.

Administrasjonen har lagt til grunn at de som bor i Stortingets pendlerleiligheter slipper å betale skatt av denne fordelen, uavhengig av om de har utgifter til egen bolig på hjemstedet.

Derfor har Stortinget heller ikke rapportert dette inn til skattemyndighetene. Det er åpenbart en feiltolkning av skattelovgivningen.

Hensikten med gratis stortingsleiligheter er at representanter fra hele landet skal kunne ha bosted der de er valgt inn fra. Både fordi familien fortsatt kan bli boende der, og fordi de fortsatt skal ha kontakt med sine velgere og sitt valgdistrikt.

Derfor har de, i likhet med studenter, adgang til å være folkeregistrert et annet sted enn de bor til daglig.

Politikerne er i ulike livssituasjoner, og det er naturlig nok store variasjoner i hvor mye de oppholder seg på hjemstedet. Poenget er at de ikke skal ha ekstrautgifter som følge av å være stortingsrepresentant.

Men det har aldri vært meningen at stortingsrepresentanter skal være fritatt boligutgifter.

Derfor er det vanskelig å tolke dette på noen annen måte enn at de som bor i stortingsleilighet, og ikke har andre boutgifter, må betale skatt av denne fordelen.

Nå skal flere politikere ha tatt kontakt med Stortinget for å finne ut om de skylder skatt på pendlerbolig. Her må det åpenbart ryddes opp. Misbruk av ordninger skaper politikerforakt og rokker ved tilliten til våre folkevalgte.

Selv om enkelte har misbrukt tilliten, er det viktig å slå ring rundt stortingsrepresentantenes ordninger. Det skal være mulig å sitte på Stortinget uansett hvor man kommer fra og hva slags økonomisk situasjon man er i.

Ordningene skal være universelle, og skiller ikke på om man er student eller har en godt betalt jobb. Det er lett å henfalle til opportunistiske utsagn om at stortingsrepresentanter har gullkantede ordninger, men da glemmer man en viktig forutsetning.

Å være folkevalgt er et tidsavgrenset verv, ikke en vanlig jobb. Det er heller ikke slik at alle har som sin store drøm å bo i en leilighet sentralt i Oslo. Mange setter liv og karriere på vent for å utføre vervet. Derfor er det grunn til å advare mot stor mistenksomhet og for rigid praksis.

Statsminister Erna Solberg har gjentatt ved flere anledninger at politikere må være særlig påpasselig med å følge intensjonene i ordningene. Det bør gå inn i læreboken for alle nye og gamle politikere.