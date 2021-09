NY EUROPAUTREDNING? – Det har vi i Europabevegelsen absolutt ingenting imot. Me skal dette ha noen verdi må imidlertid alle alternativer utredes: EU-medlemskap, fortsatt EØS-avtale eller en løsere tilknytningsform, skriver Fredrik Mellem.

Debatt

Hurdal er et vakkert sted i Europa

Jeg vil tippe at en ny regjering vil sette i gang en ny Europa-utredning. I så fall: La et bredt sammensatt offentlig utvalg få rikelig tid til arbeidet.

FREDRIK MELLEM, generalsekretær i Europabevegelsen

Påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre har slått fast at Arbeiderpartiet er garantisten for at en ny regjering vil stå ved EØS-avtalen. Det er betryggende. Samtidig skal han forhandle med to partier som i tre tiår har hatt som et sakrament å kaste rutinemessige besvergelser over nettopp EØS-avtalen. Hvordan skal de løse dette uten at noen taper for ansikt?

Jeg vil tippe at de raskt finner frem til den samme løsningen som sist. En ny regjering vil sette i gang en ny europautredning, og la et bredt sammensatt offentlig utvalg få rikelig tid til arbeidet. Det har vi i Europabevegelsen absolutt ingenting imot. Utred gjerne Norges alternativer i europapolitikken. Skal dette ha noen verdi må imidlertid alle alternativer utredes: EU-medlemskap, fortsatt EØS-avtale eller en løsere tilknytningsform.

Den store forskjellen – og fordelen – fra den forrige utredningen (2012), er at denne gangen vil vi ha parallelle virkeligheter å sammenlikne med. Storbritannia står til knærne i utfordringer. Deres eksport til Europa synker og deres import øker. Absolutt alt tyder på at vanskelighetene snarere vil øke enn minke. Også Sveits har hektet seg av Europa. Der vil det riktignok bli en mer gradvis utvikling i utfordringene. Sveits har 120 avtaler med EU. I sum har disse gitt landet omtrent samme tilknytning som vi har gjennom EØS-avtalen. Bare langt mer byråkratisk og tungrodd.

Det har i lang tid vært forhandlinger om å sy dette sammen til en EØS-liknende pakke. Disse forhandlingene har brutt sammen, til tross for stor folkelig oppslutning i Sveits om en slik avtale. Nå vil de 120 avtalene suksessivt løpe ut. Sveits vil gradvis komme over i samme farvann som Storbritannia.

Når jeg her sier Storbritannia så er det viktig å understreke at dette ikke inkluderer Nord-Irland, som fortsatt er en del av vårt felleseuropeiske hjemmemarked. De er nå litt i samme situasjon som Norge: Helt med, men uten representasjon i beslutningsorganene. Til gjengjeld slipper de å oppleve tomme hyller i dagligvarebutikkene, som resten av kongeriket nå i stigende grad opplever. Nettopp forskjellene i utvikling i Nord-Irland og i resten av det britiske kongeriket bør påkalle europautredernes kanskje aller største interesse.

Selv om en ny Europautredning ønskes velkommen, må den nye regjeringen også ha en europapolitikk i hverdagen. Her er et innspill som burde finne gjenklang i alle de tre partiene:

Siden 1994 har hundretusenvis av nordmenn benyttet seg av den frihet og de rettigheter som EU/EØS gir oss i 29 andre europeiske land. Våre unge kan studere ved et hvilket som helst universitet eller høyskole og bli likebehandlet med søkere fra det aktuelle landet. Vi må ikke søke om visum og vi risikerer ikke å få avslag på slike søknader. Vi bestemmer selv når vi vil komme og hvor lenge vi vil bli. Nordmenn kan studere, søke arbeid, kjøpe bolig og bosette seg – helt etter eget forgodtbefinnende i 29 andre europeiske land. Der har vi gjennom EU/EØS også forbrukerrettigheter og rett på helsehjelp.

Det er likevel mye som tyder på at norske EU/EØS-vennlige politikere har vært for mye opptatt av fordelene med EU/EØS og for lite oppmerksomme på de utfordringene som også følger med. La oss ta noen eksempler på det.

Vi har i flere vintre hatt problemer med dårlig skodde vogntog på norske vinterveier, og/eller sjåfører som ikke overholder kjøre- og hviletidsbestemmelsene. EU/EØS-motstandere peker på utlendingene. Men problemet her er ikke at disse sjåførene er utenlandske. Det ville også være ulovlig diskriminering å sette inn tiltak mot kjøretøy og arbeidstakere fra andre EU/EØS-land. Problemet er at kjøretøyene og arbeidsforholdene ikke tilfredsstiller norske krav.

Hvem er det som har ansvar for at den norske arbeidsmiljøloven og den norske vegtrafikkloven blir overholdt? Det er norske myndigheter. En naturlig konsekvens av EØS-avtalen er derfor at norske myndigheter sørger for at Statens Vegvesen, Skatteetaten, Arbeidstilsynet, Politiet, Mattilsynet, Tollvesenet og andre statlige instrumenter har de ressurser, de fullmakter og de instrukser de trenger, for å prioritere de tiltak som til enhver tid er nødvendige. Det er her vi har det sagnomsuste handlingsrommet.

Det er ingenting i EU/EØS som hindrer Statens Vegvesen i å ha mer eller mindre permanente tekniske kjøretøykontroller. Det er heller ingenting som forhindrer oss i å ha disse ved grenseovergangene. Om norske myndigheter prioriterer det, kan problemet med useriøse transportører opphøre. Om flertallet av disse kjøretøyene blir stoppet ofte og blir tatt ut av trafikk, vil det selvfølgelig ikke lenger være business for useriøse aktører. Det samme gjelder selvfølgelig restaurantbransjen, anleggsbransjen og andre bransjer hvor vi har slike problemer.

Myndighetene må sette inn de ressurser som er nødvendig for å ta ut lønnsomheten av useriøs virksomhet. Dette er den lille kostnadssiden man må være villig til å ta, for at vi som samfunn skal nyte alle fordelene av EU/EØS.

Det vil også være klokt er å ha politiske tiltak for at både arbeidsgivere og arbeidstakere i norsk arbeidsliv i større grad ser seg tjent med å være organiserte. Den organiserte delen av arbeidslivet har en veldig sterk tendens til å bestå av mer seriøse aktører enn den uorganiserte delen av arbeidslivet.