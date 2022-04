PRISUTDELING: – TV-sendinga kan man faktisk droppe. Ingen ser på TV. Vil man sende utdelingen på lineær TV, bør det utelukkende være fordi det utløser royalties for de som har skapt og/eller fremfører musikken, skriver kronikkforfatteren.

Slipp Spellemann fri!

Musikken og spellemennene har dessverre druknet i en endeløs kakofoni fra mer eller mindre malplasserte programledere; det hentes snart inn flere folk til å presentere vinnerne enn det er spellemenn.

DAGFINN NORDBØ, forfatter og satiriker

Vårens sikreste eventyr er Spellemannutdelingen. Det gjentar seg hvert bidige år, og grunnen til at jeg bruker betegnelsen «sikreste», er at det eneste som med 100 prosent sikkerhet blir diskutert er ... hvordan ble TV-sendingen denne gangen?

Det er hva det går om. Man kritiserer det ene og det andre. Var programlederne feil? Hvor mange seere oppnådde man? Var det bedre eller dårligere enn i fjor? Hvordan kan man få flere seere? Hvorfor mistet man seere? Hvem så på, og hvem gjorde det ikke?

Det er som man hører ekkoet av gode gamle Marshall McLuhan – for det som har skjedd i denne saken, er at mediet ikke bare har blitt viktigere enn budskapet – det har blitt selve budskapet.

Mediene inneholder de siste årene betydelig mer stoff om hvordan man har organisert TV-sendingen av Spellemann, enn hvem som vant prisene.

Så hva har man glemt her? Jo, selve hovedsaken, det er nettopp hva man har glemt. Det som skulle hedres. Det som skulle skinne. Og hva er det? Jo, musikken. Spellemennene.

For alle de som har glemt det: Utgangspunktet for hele denne prisen er faktisk at noen opphavere og artister skal hedres fordi de har skapt og utgitt noe helvetes bra musikk. Men i alt surret og ståket og programlederhalloien har musikken dessverre blitt skjøvet mer og mer i bakgrunnen.

Resultatet er at programlederne (en av landets raskest voksende og utvilsomt mest irriterende yrkesgrupper) sannsynligvis er den gruppen som økonomisk og PR-messig kommer best ut av Spellemannsirkuset slik det nå fremstår.

Og for å presisere det: Spellemenn opptrer vanligvis ikke i manesjen på et sirkus, de hører hjemme på scenen.

Hvordan kan vi få musikken til å vinne? Hvordan kan vi hindre at dette ikke enda en gang resulterer i ytterligere et års tåpelige Stanford-inspirerte brainstorms i NRKs møterom som resulterer i enda et spektakulært dårlig påfunn?

Det kan hende svaret er veldig enkelt, og jeg er ikke i den minste tvil om at en hær av musikkteknokrater og TV-koryfeer umiddelbart vil hate og lemleste ideen. Men svaret er kanskje, rett og slett, en konsert.

De aller fleste nordmenn er på et eller annet nivå glade i og opptatt av musikk. Og norsk musikkliv har aldri noensinne vært mer kompetent, allsidig, eklektisk, talentfullt og profesjonelt enn det er i dag.

Derfor burde det ikke være noe problem å slippe til alle de 28 vinnerne av Spellemannpris med ett musikkinnslag hver. Live. La oss få det hele: Pop, R & B, folkemusikk, jazz, country, danseband, klassisk, hip-hop, black metal, strupejoik, raping uten tilløp, jodling og hei faderuttan.

For hva er vitsen for en prisvinner når det eneste sendingen inneholder, er en kjip og glatt promosnutt på noen få sekunder, med en teit voiceover i tillegg?

Det er jo nettopp dette som viser at mediet har vunnet og musikken har tapt, og at noe radikalt må gjøres. 28 innslag à 5 minutter vil gi 140 minutter musikk. Med sterkt forkortet mellomsnakk og introduksjoner blir arrangementet likevel lengre enn det, men det gjør ingenting. Takketalene kan leveres skriftlig i forkant og legges ut på nett. Der sparte man en drøy time, gitt.

Og hva med TV-sendinga? Den kan man faktisk droppe. Ingen ser på TV. Vil man sende utdelingen på lineær TV, bør det utelukkende være fordi det utløser royalties for de som har skapt og/eller fremfører musikken.

Likevel tror jeg temmelig mange vil være interessert i å se en slik sending, i hvert fall mange deler av den. Kanskje da i opptak der det er indeksert slik at man lett kan finne fram til de artistene som interesserer deg spesielt.

La heller konserten tyte ut i alle de sosiale kanaler som fins. Og som en absolutt forutsetning: Publikum bør så å si utelukkende være artistene, og deres nærstående. La dem møtes, alle sammen. Koner, ektemenn, produsenter, lydfolk, lysfolk, managere. Kort sagt: de som bør hedres. Opphaverne og artistene bør endelig få en skikkelig fest, med oppegående mat og iskalde bobler i mengder.

For spellemennene og deres støttespillere har vært blant de som virkelig har lidd og betalt prisen for pandemien. De har virkelig fortjent en fest.

Hvert eneste år.