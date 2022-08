FEILFOKUS: – Vi har bare svært kort tid på å stoppe vår egen destruktive atferd på denne planeten, og verken hvalrossklapping eller roadtripping med fossibil hjelper det minste i møte med disse utfordringene, mener forfatterne.

Hurra, vi er miljøengasjerte!

... men synd det virker mot sin hensikt.

MARTE WULLF, artist og miljøforkjemper

EINAR FLAA, artist og naturgeograf

Igjen har nordmenns miljøengasjement fått et oppsving. Hvalrossen Freya, vår nye kjæledegge, ble kaldblodig avlivet i regi av Fiskeridirektoratet.

Tidligere har hvithvalen Hvaldimir, den plastikkposespisende vågehvalen på Sotra, delfinene i indre Oslo fjord og andre eksotiske dyr hatt en lignende effekt på oss: Vi føler noe.

Nå kjøles engasjementet ned i takt med gryende høstvær og spennende kvelder foran TV-skjermen. Plutselig lar mange seg heller provosere av ungdommer som protesterer mot klimaendringer. Midt i veien sitter de. Med beina i kors, selvsnekrede plakater og kamprop stopper de både sykkelritt og hektisk sensommertrafikk.

Som den sportsinteresserte journalisten i innslaget er det åpenbart flere som lurer på hva disse bortskjemte ungdommene egentlig skriker om? Skjønner de ikke at de setter både seg selv, syklister og bilister i livsfare?

FØLERI: Her hvitvalen Hvaldimir.

Vi synes biologen Per Espen Fjeld nylig sa det fint da han gikk ut med støtte til avlivingen av Freya: «Det ble nylig utlyst 28 nye letelisenser etter olje i Barentshavet, ikke langt unna der det finnes store hvalrossbestander. Hvorfor er det ingen som snakker om dette?»

Riktignok ble utsagnet kuttet bort de fleste steder eller gjemt sist i saken, litt på samme måte som budskapet til de desperate ungdommene midt i veibanen.

Sammen prøvde de å poengtere det egentlige problemet: Vi har bare svært kort tid på å stoppe vår egen destruktive atferd på denne planeten, og verken hvalrossklapping eller roadtripping med fossibil hjelper det minste i møte med disse utfordringene.

Ikke misforstå: Det er en god ting at folk er engasjert og at de fleste føler noe sterkt i forhold til dyrene og den naturen både de og vi er en del av. Uten et slikt grunnengasjement ville vi ligget enda dårligere an i miljøkampen.

Problemet med oss mennesker, og poenget i denne sammenheng, er bare at det er så utrolig mye enklere å la seg engasjere følelsesmessig av en eksotisk badeløve på stranden enn ekstremregn og dødelige hetebølger skapt av våre egne klimagassutslipp.

Hva om vi greide å kanalisere noe av vår dype kjærlighet for naturen over på hovedproblemet? Hva om journalistene som skrev nyhetene i større grad bidro til dette ved å belyse de underliggende sammenhengene?

Altså budskapet til biologen og ungdommene.

Hva om de bare husket på å nevne det enkle faktum; at årsaken til at eksotiske dyrearter dukker opp på strendene våre, er klimaendringer? Kanskje kunne dette ledet flere i retning av et miljøengasjement som monner og som faktisk vil gjøre en forskjell for de som skal overta planeten etter oss.

Men det krever kanskje en annen type historiefortelling? En som tydeliggjør at det nå faktisk er våre egne barn, og oss selv, som står i fare for å få drives bort fra hjemmene våre eller få fremtiden ødelagt?

På dette feltet tror vi at artister, kunstnere og andre kulturpersonligheter; innholdsskapere og formidlere, kan spille en viktig rolle.

Som miljøengasjerte låtskrivere og artister sliter også vi, som mange andre, ofte med dårlig miljøsamvittighet. Det er utfordrende å ta gode, miljøvennlige valg når samfunnet rundt oss ikke er rigget for det, og vi ikke vet helt sikkert hva som faktisk virker.

En ting har vi dog troen på: Uredde folk som tør å si det som det er! Som tør stå i beste sendetid på TV og kritisere nye oljelisenser, eller som med fare for å eget liv setter seg midt i veien for å protestere mot politikk som styrer mot en ødelagt fremtid.

Alle som tør å gå foran i miljøkampen, forteller de andre historiene og vise oss mulighetene: Vi trenger dere nå.