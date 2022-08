Kommentar

De vet hva frihet er. De vet hva de kan miste.

Medlemmer av æresgarden heiser den største ukrainske flagget på flaggdagen i Kyiv 23. august.

Ukraina legger opp til en stille markering av uavhengighetsdagen. Vladimir Putin kan ha helt andre planer.

Ukraina venter at det kan komme særdeles brutale russiske angrep på onsdag. 24. august er en symboltung dag. For alle ukrainere. Men også for Putin.

På denne dag i 1991 ble Ukraina en uavhengig nasjon, etter å ha vært del av Sovjetunionen. Over 90 prosent sa da ja til uavhengighet i en folkeavstemning.

Putin kaller ukrainsk uavhengighet for galskap. Han har omtalt Sovjetunionens kollaps som den største geopolitiske katastrofe i det forrige århundre.

Ukraina kjemper for frihet og uavhengighet. Ukrainerne har aldri opplevd en mer meningsfull uavhengighetsdag enn i år. De vet hva frihet er. Nå vet de hva som kan gå tapt.

Vladimir Putin på militæreparade i St. Petersburg 31. juli.

Onsdag er det gått seks måneder siden Putin sendte sine soldater over grensen. Han ville frata ukrainerne deres dyrekjøpte frihet. Putins plan om å gjenreise stor-Russland faller sammen uten Ukraina.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj advarer om russiske provokasjoner på uavhengighetsdagen. Det kan innebære nye russiske rakettangrep mot Kyiv.

– Det vil være en følelsesstyrt handling for å drepe flere sivile og ødelegge festdagen vår, sier Zelenskyjs rådgiver Oleksij Arestovytsj.

Det blir derfor ingen offentlige arrangementer i hovedstaden.

I den nest største byen, Kharkiv, innføres det portforbud. Innbyggerne i byen er vant med å være under konstante artilleriangrep.

USA advarer om at Russland i økende grad vil angripe sivil infrastruktur i Ukraina og oppfordret sine borgere om snarest forlate landet.

President Volodymyr Zelenskyj ankommer flaggheisingen i Kyiv 23. august.

Invasjonen var et katastrofalt feilgrep fra Putins side. Det var klart allerede 24. februar.

Det er blitt enda tydeligere i de seks månedene som er gått.

Men Putin tok en ugjenkallelig beslutning da han invaderte Ukraina. For ham er loddet kastet.

Putins innledende forsøk på en militær offensiv mot Kyiv for å styrte den ukrainske regjeringen var en kostbar fiasko.

Russland har riktignok senere okkupert hele Luhansk fylke, i tillegg til om lag halvparten av Donetsk fylke. Russland kontrollerer også områder ved Svartehavet.

Men det er ikke noe vendepunkt i krigen.

I dag pågår det en blodig stillingskrig i det østlige og sørlige Ukraina.

Det er i dag ingenting som gir håp om en diplomatisk løsning. Ukraina vil befri okkupert land. Putin vil ha mer. Og han vil tvinge Ukraina i kne.

Uten utsikter til våpenhvile eller fred gjenstår to muligheter. At krigen fortsetter som nå, i form av en utmattelseskrig uten nevneverdig fremgang for noen.

Russland vil forsøke å rykke frem, mens Ukraina forbereder en motoffensiv.

Den andre muligheten er at krigen trappes opp. Det er en fare for at Putin i høst vil forsøke å annektere områder som hans styrker i dag okkuperer. Slik kan det meste av Donbas bli en del av Russland. Han har gjort det samme før, på Krim i 2014.

Okkupasjonsstyrkene har utnevnt russisk, eller prorussisk, administrasjon i de okkuperte områdene, til og med valgkommisjoner. En eventuell folkeavstemning vil ikke ha noen legitimitet, og vil ikke bli anerkjent av andre enn Putins autoritære venner.

Men hvis Putin innlemmer land vil han kunne hevde at ukrainske motoffensiver er å anse som angrep på russisk territorium.

Ødelagte russiske stridsvogner er utplassert i Kyiv, og er blitt et yndet fotoobjekt.

Professor John Mearsheimer ved Universitet i Chicago skriver i tidsskriftet Foreign Affairs at observatører undervurderer potensialet for en katastrofal opptrapping som følge av at krigen i Ukraina trekker i langdrag. Det kan skje ved at USA trekkes direkte inn i krigen, ved at Russland tar i bruk atomvåpen, eller begge deler.

Det vakte stor oppsikt og sterke fordømmelser da Vladimir Putin i første fase av krigen brukte landets atomvåpenarsenal, som er verdens største, til å true andre land fra å bry seg for mye med Ukraina.

Han høynet Russlands atomberedskap og sa at land som blander seg inn i konflikten må regne med konsekvenser «de aldri tidligere har stått overfor».

Russlands sikkerhetskonsept sier at atomvåpen kun kan brukes hvis det foreligger en eksistensiell trussel mot den russiske stat og nasjon.

Vil regimet i Kreml oppfatte et nederlag i Ukraina som en eksistensiell trussel?

I en måned terroriserte russiske soldater byen Butsja før de trakk seg ut. Mange av bilene, som folk forsøkte å flykte i, er gjennomhullet av kuler eller granatsplinter.

Hva om det motsatte skulle skje, at Ukraina står i fare for å tape krigen? Vil USA eller andre land sende inn styrker inn for å hindre Kyiv fra å falle?

Vestlige ledere har fra krigen startet gjort det klart at deres soldater ikke skal involveres direkte i kamphandlingene.

Derfor ble det heller ikke innført noen flyforbudssone. Men vestlige leder har også gjort det klart at Russland ikke må vinne denne krigen.

Tidlig i krigen var det forhandlinger mellom partene, delvis med Tyrkia i en meglerrolle.

Men etter at omfattende russiske krigsforbrytelser ble avdekket i Butsja og andre steder var tiden for samtaler over. De er ikke blitt gjenopptatt, frontene har hardnet og det er blitt svært vanskelig å se en diplomatisk utvei.

De neste seks måneder er kritiske i denne krigen. 6,7 millioner ukrainere har i løpet av de siste seks månedene flyktet til andre land. Mange millioner er dessuten internt fordrevet. Mange tusen sivile er blitt drept eller såret.

Ifølge vestlige anslag er 45 000 til 75 000 russiske soldater blitt drept i krigen. Ukraina opplyser at nær 9 000 av deres soldater har falt. Og det er ikke over. Det kan bli enda verre i høst.

