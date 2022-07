KRITIKK: – Borten Moe vil ikke øke studiestøtten. Men han vil heller ikke øke inntektsgrensen for hvor mye studentene kan tjene før de mister retten til fullt stipend, skriver kronikkforfatteren.

Debatt

Hør på Moserne om studiestøtte!

Det er dramatisk når studenter går i minus hver måned. Ola Borten Moe bør høre på Moserne.

ERLING MOE, landsstyremedlem Venstre

Nobelprisvinnerne Edvard og May Britt Moser går hardt ut mot statsråd Ola Borten Moe fordi regjeringen ikke vil øke studiestøtten. De mener det vil bli vanskeligere å rekruttere fremtidens forskere fordi mindre tid til faglig fordypning gir mindre kvalitet.

Vi har en regjering som gikk til valg på “vanlige folks tur” og “å ta hele landet i bruk.” Jeg vil påstå at det er ikke noe viktigere distriktspolitisk virkemiddel enn statlig studiefinansiering.

Bredbånd og fylkesveier er mindre viktig enn å sikre lik rett til utdanning uavhengig av bakgrunn og bosted.

Derfor er det dramatisk når studentene nå går i minus hver måned, og mister kjøpekraft.

Studiestøtten er langt mindre enn prisveksten. Vi må ikke tilbake dit hvor foreldres hjelp er avgjørende for barnas utdanning, eller hvor det går mer tid i kassen på Rema enn i lesesalen.

Statens lånekasse for utdanning ble opprettet 6. juni 1947. Ved jubileet skrev Knut Olav Åmås, direktør i Fritt Ord, i Aftenposten om det han kalte “Statens lånekasse for klassereiser”. Åmås traff spikeren på hodet.

Edvard og May Britt Moser bruker seg selv som eksempel. En oppvekst i en helt vanlig familie uten akademiske tradisjoner gjorde at Lånekassen ble avgjørende for at de kunne studere.

Min far vokste opp i mellomkrigstiden, som yngst av elleve søsken på en gård i Bygde-Norge. Vettet var nok jevnt fordelt blant de elleve, men bare en av dem fikk gå gymnaset og ble akademiker. Slike familiehistorier er det mange av.

Lånekassen endret forutsetningene dramatisk da den ble etablert.

Selv flyttet jeg til Oslo som attenåring midt på 70-tallet for å gå på Blindern. På den tida jobbet studentene lite ved siden av studiene, vi var i praksis heltidsstudenter. Sommerjobber var selvsagt nødvendig for de fleste av oss.

I dag har 87 prosent av studentene deltidsjobb. Det gir selvsagt kontakt med arbeidslivet, bygging av CV og nødvendige inntekter. Samtidig gir det mindre tid til faglig fordypning.

Dette er årsaken til at Moser mener at vi kan gå glipp av gode forskere, og de mener statsråd Ola Borten Moe snakker tull når han sier at det ikke har betydning for den faglige innsatsen at studentene jobber i tillegg.

Borten Moe vil ikke øke studiestøtten. Men han vil heller ikke øke inntektsgrensen for hvor mye studentene kan tjene før de mister retten til fullt stipend. Økt studiestøtte er det beste virkemiddelet, men sekundært er økt inntektsgrense viktig for å sikre studentenes kjøpekraft.

Statsråden for høyere utdanning vil ikke gjøre noen av delene. Mitt råd til ham er å høre på Moser.