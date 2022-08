Kommentar

Haaland-kritikken er langt innenfor

Erling Braut Haaland profileres tungt etter overgangen til Manchester City.

Norske supportere skal ha mye ære for den økende bevisstheten rundt sportsvasking. Brann-fansen har full rett til å rette offentlig kritikk mot Erling Braut Haalands klubbvalg.

Diskusjonene har vært intense etter at Brann-tilhengere tok med seg et banner til Bryne i forrige serierunde.

Der var budskapet ikke til å misforstå: «Hei bønder. Braut spiller for skitne blodpenger. Det finnes kun én Haaland».

Den ene referansen handler om sjeike-eierskapet til Manchester City, den andre om Brann-spiller Markus Haaland. Og som kjent spilte Erling Braut Haaland på Jæren som ung.

Reaksjonene på banneret har vært intense i sosiale medier, og meningene har vært både sterke og delte.

TV2-ekspert Yaw Amankwah satte merkelappene «flaut» og «pinlig» på Brann-fansens markering.

Han føyer seg dermed inn i rekken av tidligere fotballprofiler, som tydeligvis ser det som sin oppgave å forsvare dagens aktive mot kritikk i det offentlige rom, tidvis nærmest på autopilot.

Slik markerte Brann-fansen mot Bryne, Erling Braut Haalands tidligere klubb.

Senterparti-politiker Geir Pollestad gikk enda lengre, da han varslet at Brann-drakten havner i søpla som en reaksjon på banneret.

Han holdt med klubben i 20 år, men en ytring av denne typen ble visst for mye.

Meningsbærere som disse har all rett til å mislike supporternes markering, men det er vanskelig å forstå at fotballspillere skal få være vaksinert mot kritikk i diskusjoner om sportsvasking.

Jack Grealish la opp til Erling Braut Haalands første scoring i ny klubb.

Høyst privilegerte voksne mennesker, som tjener store penger på fotballen og er forbilder for mange, må naturligvis tåle at kontroversielle valg utsettes for et kritisk søkelys.

Erling Braut Haaland valgte selv å plassere seg på en helt annen måte enn lagkameratene under landslagets markeringer for menneskerettigheter. Samme Haaland valgte også helt bevisst å gå til en klubb med omdiskuterte eiere, der en konsekvens av klubbvalget blir at han brukes i sportsvasking.

Selv om han selv ikke vil snakke om den diskusjonen, er det viktig at andre gjør det.

Diskusjonen om hvor mye vi skal kreve av fotballspillere og andre idrettsstjerner om andre spørsmål enn de rent sportslige, er både vanskelig og fasitfri.

I Braut Haalands tilfelle vil mange argumentere med at han bare følger en guttedrøm i farens fotspor, og at mulighetene til å vinne gull og glitter i Manchester City gjør det ikke bare legitimt, men også helt naturlig at han valgte å spille i lyseblått.

Det er legitimt å argumentere med at sportsvaskingskritikk i hovedsak bør rettes mot ledere og organisasjoner, og at det er grenser for hvor mye individer skal ansvarliggjøres for et systemproblem. Det vil også alltid være mulig å trekke frem «hva med ditt?» eller «hva med datt?» i en diskusjon om hvordan tvilsomme eiere bruker idretten til å sole seg.

Men det er samtidig langt innenfor å ha den oppfatningen som ledende Brann-fans har bragt til torgs i ordskiftet de siste dagene. Den handler om viktigheten av å stå opp for verdier i fotballen, og at det da også må være rom for å kritisere spilleres valg.

Gjert Moldestad i Bataljonen traff godt da han understreket at «det er ikke så mye å forvente at en oppegående ung mann med et svært støtteapparat kan ta stilling til noe så viktig som dette. De kan ikke seile gjennom livet med skylapper».

Moldestad og andre ledende skikkelser i det norske supportermiljøet skal ha mye kred for at debatten om sportsvasking kom så høyt på agendaen.

Vi skal heller aldri glemme at det var et krav nedenfra som førte til at fotballpresidenten reiste til Qatar og kritiserte FIFA.

I diskusjonen om hva vi skal kunne kreve av utøvere er synspunktene så ulike at vi aldri vil oppnå noen enighet. Det er også all grunn til å tro at det vil være delte oppfatninger rundt ulike sider ved Erling Braut Haalands virke.

Det er en nok en lavoddser at han både kommer til å bøtte inn mål og forbli kontroversiell i enkeltes øyne.

Det siste må både han og ulike aktører i den offentlige samtalen tåle.

Haaland og andre spillere har ikke skyld i alt som er sykt i internasjonal fotball. Men det blir etter mitt syn også feil å nærmest infantilisere dem, ved å forsøke å verne utøverne mot en nødvendig debatt.

De som ønsker det må selvsagt få juble vilt over at Erling Braut Haaland valgte Manchester City. Men det er samtidig grunn til å respektere at et annet syn blir fremmet.

Derfor er det verken pinlig eller flaut at Brann-fansen markerte som de gjorde.