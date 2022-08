Kommentar

Ronaldo-knuten kan bli kritisk

Cristiano Ronaldo var på plass da en variant av Manchester United møtte Rayo Vallecano. Her får han instrukser av Erik ten Hag.

Hva må Erik ten Hag for alt i verden unngå? At en gretten superstjerne (37) skaper dårlig stemning i en allerede hardt prøvet garderobe.

Den tidligere Ajax-manageren er hentet til England for å bygge et nytt Manchester United.

Ett spørsmål overskygger alt ved inngangen til den nye sesongen: Er prosjektet forenlig med å gi en 37 år gammel spiss den plassen han krever?

Meningene er delte om valget de røde tok om å hente tilbake Cristiano Ronaldo.

Dersom vi holder oss til tørre tall etter returen til England, er det lett å argumentere Ronaldos sak. 18 scoringer i Premier League og seks i Champions League forrige sesong, er en statistikk som absolutt lar seg absolutt høre.

Gitt hvor mye klubben faktisk slet, uansett om sjefen var norsk eller tysk, er det også mulig å undre seg over hvor det hele hadde endt i 2021/2022 uten portugiserens scoringsteft.

Like fullt blir det stadig mer relevant å problematisere hvordan fortid og fremtid skal forenes i en klubb som har tapt betydelig terreng over tid. Risikerer Manchester United å blokkere for utvikling så lenge veteranen har en så sentral posisjon? Er lederne for forelsket i fortiden?

Cristiano Ronaldo er enten den beste eller nest beste spilleren i sin generasjon.

Men selv med spissens uvirkelige fysikk og rigide vaner, kan heller ikke han løpe fra tidens tann for alltid.

Ronaldo kommer garantert til å score jevnlig også neste sesong der han spiller, men er det nok til at han bør forbli en bærebjelke når klubben enda en gang skal forsøke å finne seg selv?

Eller er prisen for høy, om man tar svakhetene i andre deler av spillet og mer langsiktige perspektiver med i bildet?

Erik ten Hag (52) har fått oppgaven som David Moyes, Louis Van Gaal, José Mourinho og Ole Gunnar Solskjær har mislykkes med, å gjenreise Manchester United til gamle høyder.

Dersom ansettelsen av nederlenderen skal bli som fansen drømmer om, må nederlenderen sette et eget stempel på et lag med et skrikende behov for en identitet.

Han må bygge noe kollektivt, skape et fellesskap, treffe med et mønster og en spillerlogistikk som kan bli konkurransedyktig, også sett opp mot det Pep Guardiola og Jürgen Klopp har tilgjengelig. Veien dit er lang.

Er det da tilstrekkelig fremtidsrettet å ha en 37-åring i den hovedrollen som automatisk følger med navnet hans?

Et av mange problemer rundt det betente temaet, er at det er så mye lettere å stille spørsmål enn å finne bærekraftige svar.

Det er mye prestisje og penger inne i bildet rundt Cristiano Ronaldo. Sett i sammenheng med alderen er valgmulighetene ikke så mange, dersom han skulle sett seg om etter en annen klubb.

Det er vanskelig å vite hvor mye man skal stole på medieoppslagene om at Ronaldo angivelig ønsket seg bort for å få spille Champions League. Fraværet i sommer forklares med personlige årsaker, og vi skal være varsomme med å være for bombastiske rundt forholdet mellom klubb og spiller.

Han var på banen mot Rayo Vallecano, men det kan umulig være optimalt for Manchester United å ha en sesongoppkjøring der det største navnet er såpass fraværende som han har vært.

Ten Hag har gjentatte ganger uttalt at Ronaldo ikke er til salgs, men det forblir et åpent spørsmål hvordan han skal prente inn stilen sin parallelt med å satse tungt på veteranen på topp.

Også for andre offensive spillere er naturligvis livet et helt annet med eller uten Ronaldo på banen.

Det er selvsagt en sjanse for at det hele kommer til å fungere overraskende godt. En link mellom nyinnkjøpte Christian Eriksen og Cristiano Ronaldo har så mye samlet fotballkompetanse og rutine at den er potensielt høyinteressant.

I alle fall en stund.

30 år gamle Eriksen er heller ingen ungfole, og akkurat nå er det veldig mange spørsmål rundt hvordan «prosjekt ten Hag» vi forløpe.

En ting er imidlertid helt sikkert: Manchester United har ikke råd til å ha en misfornøyd Cristiano Ronaldo i rekkene over tid.

En slik knute kan bli kritisk for klubben.