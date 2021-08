Leder

Ny lov i Polen rammer holocaust-ofre

FORDØMMER: Israels utenriksminister Yair Lapid og statsminister Naftali Bennett raser mot sine polske kolleger som har innført en lov som hindrer at ofre for holocaust får tilbake sine eiendommer.

Polen har innført en lov som hindrer at ofre for holocaust får tilbake sine eiendommer.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Med en foreldelsesfrist på 30 år setter den nye loven en stopp for at folk kan kreve tilbake eiendommer som ble konfiskert av nazistene og senere det kommunistiske regimet.

Dette rammer særlig ofrene for holocaust og deres etterkommere, da hele tre millioner av de drepte i historiens verste folkemord var polske jøder.

Av sammensatte grunner har det tatt mange av de berørte familiene mer enn tre tiår å skaffe seg oversikt og fremme tilbakeføringskrav. Nå avsluttes alle disse prosessene med et ubegripelig pennestrøk.

Både USA, EU og Israel har fordømt lovforslaget, som i helgen ble signert av president Andrzej Duda. Fra og med denne uke er det gjeldende polsk lov.

Israels statsminister Naftali Bennett kaller loven «en skammelig forakt for minnet om holocaust», mens utenriksminister Yair Lapid sier at «Polen – ikke for første gang – har vedtatt en umoralsk og antisemittisk lov».

Den israelske ambassadøren og en charges d’affaires er hjemkalt. Nå har Warszawa svart med samme mynt: Sendemannen til Israel forblir i Polen – inntil videre.

les også Polens paradoks

Regjeringen hevder en ny lov er nødvendig for å stoppe mafiavirksomhet i eiendomsmarkedet. Den viser til at organiserte grupperinger skal ha utgitt seg for å agere på vegne av historiske eiere i et forsøk på å svindle til seg boliger. Dette er en reell problemstilling.

Samtidig viser regjeringens kritikere til at det er forhold som politiet allerede har hjemler til å kunne slå ned på. Opposisjonen mener derfor at president Duda og statsminister Mateusz Morawiecki kynisk bruker foreldelsesfristen til å skaffe seg oppslutning blant folk som vet de bor i konfiskerte boliger.

Det er en støtte regjeringen i så fall har sårt bruk for.

Det såkalte Lov- og rettferdighetspartiet (PiS) har ikke lenger majoritet etter at koalisjonspartnerne nylig trakk seg, og prominente kritikere – blant dem tidligere statsminister og EU-president Donald Tusk – frykter at regjeringen vil skjerpe den nasjonalkonservative profilen ytterligere i håp om ny populistisk vind i seilene.

les også Polen ut av EU?

Helt siden PiS kom til makten i 2015, har partiet brukt den til gradvis å bygge ned institusjonene og ensrette landet. De har gått løs på domstolenes uavhengighet, presse- og ytringsfriheten, minoriteters rettigheter, skolen, abortloven og kvinnens stilling.

Under den samme kaotiske parlamentsbehandlingen hvor den famøse foreldelsesfristen ble vedtatt, klarte PiS ved hjelp av støtte fra en håndfull småpartier også å få gjennom en ny medielov. Rent tilfeldigvis er den rettet mot uavhengige medier med utenlandske eiere, og spesifikt den dominerende nyhetskanalen TVN, kjent for sin kritiske journalistikk mot regjeringen.

Gjennom sin historie har Polen nære bånd til USA, EU og Israel. Polen er største netto mottaker av EU-midler. USA er landets fremste sikkerhetspolitiske garantist.

At Polens lederskap så åpenlyst og skamløst provoserer sine nærmeste venner er forbi trist. Det begynner å ligne desperasjon.