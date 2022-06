Leder

Historisk dag for Norden

ÅPNER VEIEN: Tirsdag kveld ble statsminister Magdalena Andersson, president Sauli Niinistõ og president Recep Tayyip Erdogan, med hjelp fra generalsekretør Jens Stoltenberg, enige om en avtale. Alle medlemsland ønsker nå Sverige og Finland velkommen.

Alle 30 Nato-land ønsker Finland og Sverige velkommen i Nato. Nato-utvidelsen er historisk og styrker den kollektive sikkerhet, spesielt i Nordområdene og Østersjøen.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Nato-toppmøtet er historisk på mange måter. For første gang finner samlingen sted mens det pågår en større landkrig i hjertet av Europa. Den kritiske situasjonen i Ukraina overskygger selvsagt alt annet på toppmøtet. President Volodymyr Zelenskyj talte til de vestlige lederne, som forsikret ham om fortsatt støtte.

Vladimir Putins angrepskrig mot Ukraina fører til at Nato-landene kraftig øker den militære tilstedeværelsen i Øst-Europa. For Nato handler om ha tilstrekkelig avskrekking og bygge et troverdig forsvar i en tid med større farer og økt usikkerhet.

ALLIERTE: Generalsekretær Jens Stoltenberg, president Joe Biden og statsminister Pedro Sanchez på toppmøtet i Madrid.

Under president Joe Biden blir de transatlantiske bånd styrket. USA har økt sitt styrkebidrag til 100 000 soldater i Europa, og varsler ytterligere utvidelser. De europeiske allierte øker forsvarsbudsjettene og gir større bidrag til Natos felles operasjoner.

Det strategiske konsept som vedtas i Madrid er radikalt annerledes enn det dokumentet som de siste tolv årene har vært Natos veikart. Putins aggresjon stiller alliansen overfor et langt mer alvorlig trusselbilde. I tillegg utgjør Kinas vekst en utfordring for Natos interesser, sikkerhet og verdier. For første gang er dette med i Natos strategiske konsept.

Aldri tidligere har et Nato-toppmøte samlet ledere fra så mange partnerland, blant annet fra Japan, Sør-Korea, New Zealand og Australia. Det viktigste er at Nato fremstår samlet og handlekraftig. Og at verdens demokratier står sammen. Nato-toppmøte, med partnerlandene til stede, er et sterkt uttrykk for dette samhold.

Hvis Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan hadde fastholdt sitt nei til svensk og finsk medlemskap ville det flyttet fokus fra alle andre viktige saker i Madrid. Det er en diplomatisk triumf for generalsekretær Jens Stoltenberg at striden ble løst i 11. time. Det er også grunn til å tro at Biden bidro da han oppfordret Erdogan til å gripe øyeblikket, like før toppmøtet startet.

Det er blitt reist spørsmål ved om Sverige og Finland strakte seg for langt for å få en avtale. Søkerlandene forplikter seg blant annet til å behandle tyrkiske utleveringsbegjæringer av terrormistenkte raskt og grundig. Vi legger til grunn at slike saker fortsatt skal behandles innenfor rammeverket av svensk og finsk lov, samt europeiske traktater. Vi håper og tror at veien nå er ryddet for at Sverige og Finland raskt blir medlemmer av Nato. Det gjenstår ratifisering i 30 parlamenter.

Kreml sier at utvidelsen vil virke destabiliserende. Det virkelig destabiliserende er Putins krig i Ukraina. Det er derfor Nato nå gjennomgår de største endringer siden Den kalde krigen. Og det er også grunnen til at Sverige og Finland søker trygghet i en sterk allianse av demokratiske land.