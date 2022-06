Leder

Ta natta tilbake!

Det senket seg et mørke i den norske sommernatten denne helgen. En terrorist drepte to mennesker, og skadet mer enn ti ganger så mange.

Allerede morgenen etter skytingen åpnet politiet for at dette kunne dreie seg om hatkriminalitet. Det bygget de blant annet på det ene åstedet for handlingen – den tradisjonsrike London pub, som har vært skeives storstue i Oslo gjennom flere tiår.

Angrepet skjedde natten før den store Pride-paraden, som skulle samle hundretusener av skeive til fest. Og til kamp.

For Pride handler både om fest og om kamp. Det er 17. mai og 8. mars på samme tid. I år var det ekstra grunn til å markere, 50 år etter at sex mellom menn ble avkriminalisert. Det skulle være en feiring, i dyp takknemlighet overfor dem som gikk foran. De første som tok kampen for kjærligheten – sin egen, og andres.

Et angrep på hele vårt samfunn

Det var tøft den gangen. Mye har skjedd gjennom disse 50 årene. Men fortsatt finnes det fordommer mot dem som elsker en av samme kjønn, eller mot dem som har en annen legning eller identitet enn flertallet har. Og som vi har sett mange eksempler på andre steder i verden – noen mennesker bærer et slikt hat at det fører til vold. Og til drap.

Vi husker massakren på en nattklubb for skeive i Orlando i 2016. Vi kjenner til land i Midtøsten der det er dødsstraff for å leve ut homofil kjærlighet. Vi vet om land og samfunn der skeive blir trakassert, forfulgt og til og med drept på grunn av sin legning.

Folk samlet seg lørdag kveld ved åstedet for angrepet.

Det er for tidlig å konkludere endelig med hva som er bakgrunnen og motivet for terrorangrepet i Oslo natt til lørdag. Politiet har nå bedt om en judisiell observasjon at den siktede.

Men mye tyder for øyeblikket på at det var Pride, og den skeive familien, som var målet for handlingen. Dersom dette viser seg å være riktig, er det også et angrep på hele vårt samfunn. På friheten og åpenheten, på retten til å ytre seg, vise hvem man er, velge sitt eget liv og sin egen form for kjærlighet.

Terroristen mot alle oss andre

En ekstrem islamistisk terrorhandling, er vurderingen fra Politiets Sikkerhetstjeneste. Den siktede 42-åringen har hatt tilknytning til ekstreme islamistiske miljøer. Mange muslimske nordmenn frykter kanskje nå at enkelte vil holde dem ansvarlig for det som har skjedd. Det er en frykt som vi håper vil vise seg ubegrunnet.

Det var en hvit nordmann fra Oslo vest som angrep Norge 22. juli 2011. Andre land har vært rammet av islamistisk terror, som USA 11. september 2001. Venstre-ekstremister har utført terrorhandlinger i andre samfunn, for eksempel i Europa på 1970-tallet.

Lærdommen er at det er terroristen mot alle oss andre. Alltid. Ekstreme ideologier, og ekstreme tolkninger av religion inneholder mye av de samme elementene. Her deles mennesker opp i “verdige” og “uverdige”, og tilhengerne kan bruke vold, til og med drap, for å nå sine politiske mål.

Fasthet og klokskap

I møte med dette må vi stå sammen, alle vi andre. Nordmenn av alle slag, alle religioner, kjønn og livssyn. Vi må ha ærlige debatter om vanskelige spørsmål, vi må tåle å bli utfordret, og vi må tåle uenighet. I visshet om at vi vil hverandres beste, og at vi gjør felles front mot ekstremisme, uansett hva den springer ut av.

Vi må stå sammen mot ekstremismen - uansett hva den springer ut av.

I et åpent og fritt samfunn som det norske kan vi aldri få garantier mot at terror rammer oss. Norge er ikke en politistat med væpnede menn og kvinner i uniform på hvert gatehjørne. Det vil alltid være en risiko for at noe kan skje.

Risikoen må begrenses med alle de midler en demokratisk rettsstat rår over. I de tilfellene vi likevel opplever terror, slik som nå, må vi møte den med fasthet, og med klokskap. Det gjelder både myndighetene, og alle vi som bor i dette landet.

Nå ser vi at Norge slår ring om det skeive miljøet. Kongefamilien, statsministeren og flere statsråder legger ned blomster ved åstedet, omgitt av vanlige folk. Kronprinsen og kronprinsessen klemmer spontant folk de møter, med sikkerhetsvakter på diskret avstand. Enda en gang ser vi at våre myndigheter møter terror med åpenhet og demokrati.

Rom for sinne

Det har vært mye kjærlighet i gatene denne helgen. Stolthet, sammen med dyp sorg og fortvilelse. Men det må også være rom for sinne. Og for et rop om å ta natta tilbake.

– I natt ble regnbuen svart, sa likestillingsminister Anette Trettebergstuen etter det som skjedde natt til lørdag.

Regnbuen må få fargene sine tilbake. Vi håper vi kan feire Pride i landets hovedstad så fort som mulig, slik at Oslos gater igjen fylles av skeive og streite folk av alle slag, som feirer kjærlighet og frihet. Retten til å elske hvem vi vil. Uten frykt.