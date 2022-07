SOMMERFERIE: – Det er på ferie med barn man kan oppleve øyeblikkene som man instinktivt forstår at kommer til å havne i minnebøker og fotoalbum, skriver kronikkforfatteren (illustrasjonsfoto).

Ingenting som er verdt noe kommer gratis, heller ikke barn

En barnefri person og en person med barn kan aldri forstå hverandres liv og erfaringer fullt ut. Det barnefrie livet mangler en viktig dimensjon som jeg ikke ville vært foruten.

SANNA SARROMAA, finne, feminist og forfatter

Det har i den siste tiden oppstått en diskusjon om ferie med barn egentlig er ferie eller bare en arbeidsleir.

Noen frivillig barnefrie mennesker har også kastet seg på banen og sagt at vi foreldrene sutrer for mye. Når vi først har valgt å sette barn til verden, bør vi være takknemlige og holde kjeft. Barn ber ikke om å bli født og derfor skal vi ikke klage.

Men så enkelt er det jo ikke.

Jeg har 17 års erfaring med klaging. Jeg har feriert med barn i 17 år, de siste fem av dem alene. Det er også blitt stadig flere barn.

For to år siden var jeg på ferie med tre, i fjor med fire og i år med fem

barn. I år har den eldste nemlig med seg kjæresten sin. Det er veldig koselig og et bevis på at man ikke har feriert forgjeves – tradisjoner føres videre.

En god kollega av meg sa til meg siste skoledag: «Husk, Sanna, at ferie med barn er ikke ferie, det er bare en forandring.»

Ja, det er en forandring – en veldig fin og en veldig slitsom en.

FERIE I DE FINSKE SKOGER: Spaltist Sanna Sarromaa tilbringer ferien sammen med barna i Finland.

Jeg skriver dette på hytta dypt i de finske skoger. Jeg har selv feriert her siden 1985. Etter at jeg fikk barn har jeg tatt dem med hit hver sommer – også etter at jeg ble alene og alt ble mer krevende, siden alt plutselig bare sto på meg.

Jeg leste en gang at noe av det vi opplever som mest meningsfullt som mennesker er følelsen av å videreformidle kultur, verdier, tradisjoner og i mitt tilfelle: språk. Ferie er en ypperlig anledning til å ha tid til å være en kulturbærer.

Vår årlige ferie ved de tusen sjøer er en skikkelig kraftanstrengelse for meg som alenemor, både økonomisk og energimessig, men fyttirakkern som det er verdt det.

Mens jeg skriver dette, bærer eldstemann vann til badstua og de mellomste hogger ved. Minsten på ett år sover i sengetøyet som min mor fikk i den statlige finske «morskapspakken» som alle finske mødre får når de venter barn.

Å komme seg hit har selvsagt kostet, som alt med barn gjør. Det var en lang og stressende reise på 10 timer. Det var tog og bil og lang kø på Gardermoen. Vi skiftet transportmiddel fem ganger på veien fra Lillehammer til Hirvensalmi. Ikke så veldig morsomt med en ettåring!

Og alle som har mange barn vet hvordan tusenlappene flyr av gårde bare man går ut av døren hjemme. Jeg har en månedlig fast autotrekk til en feriekonto for å få til dette hver sommer – og likevel starter jeg med

kredittkort i minus i august.

Og det er dette som de barnefrie ofte ikke forstår – ikke fordi de er dumme, men fordi de ikke har erfaringen: Å ha barn er paradoksalt.

Det er vanvittig slitsomt samtidig som det er helt vidunderlig. Å ha barn er som å leve med en narsissistisk partner, det er himmel og helvete, og det kan skifte veldig fort mellom de to.

Min venn, samlivsterapeut Bjørk Matheasdatter, sa til meg en gang da jeg var langtidsledig og slet med å finne mening med tilværelsen, at vi mennesker tåler å ha det vanskelig og krevende om vi opplever en mening i det vanskelige.

Det vi derimot ikke greier, er det meningsløse. Sagt på en annen måte: Vi tåler bedre et hardt liv enn et tomt liv.

Og akkurat slik er det med barn. Det er slitsomt å ha barn, spesielt når de ikke er på skole og i barnehage, men det finnes ikke et snev av meningsløshet ved det.

Det er også derfor jeg jobber som lærer. Det er ingen pseudojobb. Det er ikke en eneste arbeidsdag jeg kommer hjem og tenker at jobben jeg gjør er meningsløs.

Jobben min er full av mening hver eneste time nettopp fordi jeg jobber med barn. Det er nesten tåpelig å si det høyt fordi det er så pompøst, men jeg føler at jeg dytter menneskeheten fremover hver dag når jeg er på jobb. Jeg har aldri hatt en mer slitsom eller en mer meningsfull jobb.

Jeg mener selvsagt ikke at livet uten barn automatisk er meningsløst, men jeg tror man må jobbe hardere for å finne en mening i det barnefrie livet.

Med barn behøver man ikke å lure engang. Barn gir så lett mening med alt. Det er også derfor jeg har mange barn: Jeg er livredd for å miste. Dør ett

av dem, har jeg fremdeles tre å leve for.

Jeg har ingen problemer med å respektere valget til de frivillig barnefrie. Dette er en postmoderne pluralistisk verden – folk må jo gjøre akkurat hva de vil!

Men samtidig tenker jeg – og det innrømmer jeg gjerne – at det barnefrie livet mangler en viktig dimensjon som jeg ikke ville vært foruten: Det å ha barn gir en dybde hos mennesker.

Jeg har vansker med å se for meg en fremtidig livspartner som ikke har barn. Han vil da mangle den mest sentrale livserfaringen som jeg har.

Og den erfaringen er først og fremst ikke opplevelsen av det slitsomme og det herlige om hverandre, men heller erfaringen av den altoppslukende og totalt

uforbeholdne kjærligheten.

Det er ingenting man elsker så blindt som barna sine. Det er ingen andre

man vil dø for enn barna sine. Og det er noe ingen andre enn andre fedre og mødre som forstår – altså, virkelig forstår, med kroppen sin, ikke bare intellektuelt.

En barnefri person har aldri opplevd uforbeholden kjærlighet – og det er derfor vi aldri riktig kan forstå hverandres liv og erfaringer fullt ut.

Hvorfor må foreldre være martyrer på sommerferie, spurte man i Morgenbladet. Nei, vi må ikke det.

Men vi må erkjenne at ingenting som er verdt noe kommer gratis og uten slit – heller ikke barn. Og fordi det noen ganger koster mer enn hva vi føler at vi har krefter til, klager vi.

Men så kommer øyeblikkene når man glemmer alt slitet og bare flyr – for eksempel når ens eget barn endelig lærer å sykle, finner en ny ferievenn eller opplever nye nytt og spennende som får dem til å hvine av fryd.

Det er på ferie med barn man kan oppleve øyeblikkene som man instinktivt forstår at kommer til å havne i minnebøker og fotoalbum som kan vises til neste generasjon og hvor lukten av nyslått gress eller lyden av styrtregn formelig hopper ut av sidene.

Det er få ting som slår den fabelaktige følelsen.

Barna mine gir meg masse glede, men naturligvis også inn i helsikes mye arbeid. Det er jo noe med kontrasten – gleden er ekstra stor når slitet er hardt.

Ferieminner skaper tradisjoner og tradisjoner gjør at vi står stødig. Jeg elsker tanken på at jeg har en flokk. Jeg elsker å se dem vokse opp og bli noe helt annet enn hva jeg så for meg. Jeg liker tanken på at en slekt følger slekters gang – her på hytta i Hirvensalmi der forfedrene ble født og vokste opp.

Alt som er verdt noe kommer alltid med en pris. Den prisen er jeg mer enn villig til å betale, men ja, det hender at jeg klager.

For vi foreldre er ikke martyrer, men vi er jammen ikke noen engler heller.