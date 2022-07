SVAR TIL TAJIK: – Hadde Arbeiderpartiet styrt Norge uforstyrret av andre, hadde vi i dag vært et helt annet og mye dårligere sted, skriver kronikkforfatteren.

Joda, modige enkeltpersoner betyr noe

Vi hadde aldri vært der vi er i dag, hvis det bare var ett parti som sto for fremskrittet. Det er det gode samspillet som gjør oss bedre.

KRISTIN CLEMET, leder i Civita

Når jeg leser Hadia Tajiks innlegg om Arbeiderpartiets fantastiske innsats for homofile og lesbiske, må jeg spørre meg selv: Hvordan er det mulig for så mange skeive å stemme på andre partier? Har de ikke skjønt sitt eget beste?

Eller er det Hadia Tajik som ikke har skjønt mitt poeng?

I mitt Facebook-innlegg, som også VG publiserte (13.7.), skrev jeg om et fenomen som hun i sitt svar (14.7.) overhodet ikke kommenterer: Arbeiderpartiets ledende politikere har en lei tendens til å forsøke å ta æren for alt som er godt i vårt samfunn. De underkjenner og overser ofte alle de viktige bidragene som også andre har gitt, enten det er enkeltpersoner, partier, sivilsamfunnet eller næringslivet.

Hadde Arbeiderpartiet styrt Norge uforstyrret av andre, hadde vi i dag vært et helt annet og mye dårligere sted.

Tajik gjentar denne enøyde skryteøvelsen når hun nå vil skrive homohistorien på Arbeiderpartiets premisser.

Jeg er helt enig i at hun og partiet hennes har mye å være stolte av. Men den som, særlig i disse dager, vil innta en mer inkluderende holdning, burde vært mer raus.

Hun burde anerkjent at modige enkeltpersoner betyr noe. De kan flytte fjell og holdninger på en måte som politiske vedtak ofte ikke kan. Homofile og lesbiske har til de grader trengt forbilder, og akkurat i politikken har disse forbildene vært mest synlige i Høyre.

Tajiks sarkasmer om Per-Kristian Foss taler for seg. Men han var altså den første finansministeren i verden som giftet seg med en av samme kjønn.

Tajik burde også gitt en mer balansert og nyansert fremstilling av den delen av historien som hun er mest opptatt av, nemlig de politiske tiltakene og vedtakene som er truffet.

Jeg valgte ikke å kommentere dem, fordi det, slik jeg ser det, virker ganske smålig og feil å konstruere en slags konkurranse om dette akkurat nå.

Det er jo heller ikke slik at det bare finnes ett «riktig» homostandpunkt – eller at et bestemt parti er best, bare fordi det tilfeldigvis sitter i regjering.

Men la meg likevel nevne noe:

Forbudet mot mannlig homofili ble avskaffet i 1972, og Høyre stemte for. Einar Gerhardsen, som hadde hatt et bekvemt flertall i mange år, gjorde ingenting for å få det til. Det var ellers en Høyre-mann som først foreslo at forbudet skulle fjernes, og det gjorde han i 1887.

I 1977 bidro Astrid Nøklebye Heiberg sterkt til at homofili ble fjernet som psykiatrisk diagnose. Politisk skjedde det under Willoch-regjeringen i 1981.

Hadia Tajik liker ikke at Høyre i såkalte verdispørsmål fristiller sine stortingsrepresentanter. Også jeg mener at det både er fordeler og ulemper med det. Men det var denne fristillingen som gjorde at partnerskapsloven ble vedtatt i 1993. Hadde Arbeiderpartiet praktisert noe tilsvarende, kunne vi kanskje fått en historisk rusreform i 2021.

Brundtland-regjeringen mente at «samboere», juridisk sett, måtte være en kvinne og en mann. Willoch-regjeringen endret dette og anerkjente at samboere kunne være to personer av samme kjønn. Det banet veien for en lovregulering av homofile samliv.

Høyre var, helt i motsetning til hva Tajik skriver, for felles ekteskapslov.

Solberg-regjeringen fremmet flere omfattende handlingsplaner og lovreguleringer mot diskriminering og hat mot homofile, lesbiske, bifile og transpersoner.

Bent Høie, som var helseminister i Solberg-regjeringen, sørget for at homofile menn kunne få bedre og billigere preparater som beskytter mot HIV/Aids. Han fulgte dermed opp et viktig arbeid som blant andre tidligere byrådsleder Erling Lae hadde gjennomført i Oslo.

Solberg-regjeringen fremmet forslag om et forbud mot konverteringsterapi. Ap/Sp- regjeringen vil gå lenger, men forslaget fra Solberg-regjeringen var avstemt mot faglige råd om at man ikke kunne gå lenger uten å bryte med menneskerettighetene.

SOLBERG: – Solberg-regjeringen fremmet flere omfattende handlingsplaner og lovreguleringer mot diskriminering og hat mot homofile, lesbiske, bifile og transpersoner, skriver kronikkforfatteren. Her fotografert ved regjeringsendring januar 2020.

Vi hadde aldri vært der vi er i dag, hvis det bare var ett parti som sto for fremskrittet. Det er det gode samspillet som gjør oss bedre.

Til slutt: Det er fascinerende og forstemmende med hvilken intensitet enkelte på venstresiden, som hverken var født eller til stede da Wenche Lowzow var stortingsrepresentant for Høyre, «vet» hva som skjedde den gangen.

Man behøver ikke å være en veldig god menneskekjenner for å forstå at det som skjedde, var en livsomveltende påkjenning for både Wenche Lowzow og Kim Friele. Det kan også leses ut fra intervjuer de ga og taler de holdt. Det er for eksempel lett å finne både svært risende og rosende omtaler av Høyre fra Kim Friele.

Når alt kommer til alt er det likevel mange, som lever den dag i dag, som deltok i de to nominasjonsprosessene som fant sted i Oslo Høyre etter at Lowsow hadde stått frem, og som vet hva som skjedde.

Og historien er entydig: Hun ble renominert, men hun fikk ikke et evig frikort fordi hun var lesbisk.

Det i seg selv var faktisk et fremskritt.